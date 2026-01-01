કાળા લસણથી કંટ્રોલ થઈ શકે છે BP, જાણો કઈ રીતે કરશો તેનું સેવન
લસણ સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ફાયદાકારક છે. કાળા લસણનું સેવન કરવાથી પેટની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. ચાલો કાળા લસણના ફાયદાઓ શોધીએ.
Health News: લસણને સ્વાસ્થ્યનો ખજાનો માનવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો તેનો ઉપયોગ કરવાથી બચે છે, કારણ કે તેના સેવન બાદ મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવે છે. પરંતુ લસણનું એક સ્વરૂપ તેનાથી ઉલટું હોય છે. બ્લેક ગાર્લિક, એટલે કે કાળું લસણ, જેનું ટેક્સચર મુલાયમ અને જેલી જેવું હોય છે અને સ્વાદ હળવો મીઠો હોય છે. કાળુ લસણ સામાન્ય સફેદ લસણનું ધીમે-ધીમે તૈયાર કરવામાં આવેલું રૂપ છે. તેને એક નિયંત્રિત તાપમાન અને ભેજમાં ઘણા સપ્તાહ સુધી પકાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં લસણનો રંગ સફેદથી ભૂરો અને પછી કાળો થઈ જાય છે. તેની તીખાસ પણ ઓછી થઈ જાય છે.
કાળા લસણના ફાયદા
કાચા લસણમાં એલિસિન નામનો પદાર્થ હોય છે, જે એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાના ગુણો પૂરા પાડે છે. તે પેટની સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો માટે પણ ફાયદાકારક છે. એસિડિટી અને ગેસથી પીડાતા લોકો માટે કાળું લસણ એક સારો વિકલ્પ છે. તે મસાલેદાર નથી અને પેટમાં ભારેપણું લાવતું નથી.
સોજો ઓછો થશે
કાળું લસણ શરીરને ઘણા ફાયદા પૂરા પાડે છે. તે શરીરમાં બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. બળતરા ઓછી થવાથી સાંધા અને હૃદયના સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થાય છે. વધુમાં, તે રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે. નિયમિતપણે કાળા લસણનું સેવન કરવાથી શરીર રોગો સામે મજબૂત બને છે. તે બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.
લિવર માટે ફાયદાકારક
તે લિવર માટે પણ ફાયદાકારક છે. કાળુ લસણ શરીરમાંથી હાનિકારક તત્વોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે અને લિવરને સ્વસ્થ બનાવી રાખે છે. આ સિવાય તે પ્રદૂષણ, ધુમાડા અને ફ્રી રેડિકલ્સથી થનાર નુકસાનથી પણ બચાવ કરે છે.
તમે દરરોજ એક થી બે કળી ખાઈ શકો છો.
કાળું લસણ ખાવું સરળ છે. તમે દરરોજ એક થી બે કળી ખાઈ શકો છો. તેને સીધી ચાવી શકાય છે અથવા ખોરાકમાં ભેળવી શકાય છે. જો કે, જો તમે અન્ય કોઈ દવાઓ લઈ રહ્યા છો, તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.
