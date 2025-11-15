Prev
Black Pepper: 1, 2 નહીં 5 ફાયદા કરે છે કાળા મરી, ફાયદા વિશે જાણી આજથી જ રુટીનમાં સામેલ કરી લેજો

Black Pepper Benefits: કાળા મરી દેખાવમાં નાનકડા લાગે છે પરંતુ આ વસ્તુ છોટા પેકેટ બડા ધમાકા જેવી છે. કાળા મરી આપણા શરીરને 5 સૌથી મોટા ફાયદા કરી શકે છે. પરંતુ 99 ટકા લોકો આ લાભ વિશે જાણતા નથી. આજે તમને જણાવીએ કાળા મરીથી શરીરને થતા ફાયદા વિશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 15, 2025, 08:05 AM IST

Black Pepper Benefits: ભારતીય રસોઈમાં કાળા મરીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. મરીનો ઉપયોગ ગરમ મસાલા તરીકે કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કાળા મરીના નાના નાના દાણા શરીરને મોટા ફાયદા કરાવી શકે છે ? કાળા મરી શરીરને એક કે બે નહીં પરંતુ પાંચ મોટા ફાયદા કરે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ રોજ કાળા મરી ખાવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થઈ શકે છે. 

ફ્રી રેડીકલ્સ ઘટે છે 

કાળા મરીમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ ગુણ હોય છે જે શરીરમાં જમા ફ્રી રેડીકલ્સ ને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. કાળા મરી કોશિકાઓને થતા નુકસાનથી બચાવે છે અને તેના કારણે ત્વચા યુવાન દેખાય છે. કાળા મરી સ્કીન માટે ફાયદાકારક છે તેનાથી સોજા ઓછા થાય છે અને સ્કીન પ્રોબ્લેમનું જોખમ ઓછું કરવામાં પણ મદદ મળે છે. 

પેટનું ભારેપણું 

ઘણી વખત સ્વાદિષ્ટ ભોજન વધારે ખવાઈ જાય છે અને જમ્યા પછી પેટ ફુલી જાય છે. જમ્યા પછી પેટ ભારે રહેતું હોય તો કાળા મરી ખાઈ શકાય છે. કાળા મરી ખાવાથી પેટનું ભારેપણું, ગેસ અને એસિડિટીથી રાહત મળે છે. કારણ કે કાળા મરી પાચનને ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે. 

શરદી-ઉધરસ અને વધારે વજન 

શિયાળો શરૂ થઈ ગયો છે અને આ સિઝનમાં શરદી, ઉધરસ જેવી સમસ્યા વારંવાર થતી હોય છે. તેવામાં કાળા મરી ઉપયોગી સાબિત થશે. કાળા મરી કફને નેચરલી ઢીલો કરવામાં મદદ કરે છે. આ સિવાય રોજ કાળા મરીનું સેવન કરવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે અને ફેટ બર્ન કરવામાં સરળતા રહે છે. 

લીવર હેલ્થ સુધરે 

જે લોકોને લીવર સંબંધિત સમસ્યા હોય અથવા તો લીવરને અંદરથી સાફ રાખવું હોય તેમણે પણ કાળા મરીનું સેવન કરવું જોઈએ. કાળા મરી શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે, તેનાથી બોડી ડિટોક્સ થઈ શકે છે. શિયાળામાં ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં પણ કાળા મરી મદદ કરે છે. કાળા મરીમાં વિટામિન સી હોય છે જે ઈમ્યુન સિસ્ટમને બુસ્ટ કરે છે. 

મેન્ટલ હેલ્થ 

ફિઝિકલ હેલ્થની સાથે મેન્ટલ હેલ્થ પણ જરૂરી છે. મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ હોય તો તેની અસર પણ શરીર પર જોવા મળે છે. મેન્ટલ હેલ્થ માટે પણ કાળા મરી રામબાણ છે. કાળા મરીનું સેવન કરવાથી મૂડ અને મેન્ટલ ફોકસ સુધારવામાં મદદ મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

