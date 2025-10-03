Prev
Black pepper: સવારની ચા થી રાતના દૂધ સુધી અલગ અલગ રીતે યુઝ કરો મરી, ફાયદા એવા થશે કે વિચાર્યું પણ નહીં હોય

Black Pepper Uses and Benefits: કાળા મરી રોજની ચાથી લઈ અલગ અલગ વસ્તુઓમાં યુઝ કરી શકો છો. કોઈપણ રીતે દિવસ દરમિયાન તમે મરી ખાઈ લેશો તો તમારું શરીર રોગમુક્ત, ઊર્જાવાન રહેશે. તો ચાલો જાણીએ મરી ક્યારે અને કેવી રીતે ખાઈ શકાય છે.
 

Black Pepper Uses and Benefits: રોજ સવારની ચા માં તમે મસાલા કે આદુને બદલે ચપટી મરી પાવડર ઉમેરી દેશો તો ચા નો સ્વાદ પણ વધી જશે અને તેનાથી શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ મજબૂત થશે. સવારની ચા મરી પાવડર સાથે પીશો તો શરદી, ઉધરસ, ગળાની તકલીફ બધી જ સમસ્યાનો ઈલાજ થઈ જશે. જો કે ફક્ત સવારની ચા માં જ નહીં, દિવસ દરમિયાન મરી પાવડર કે મરી અલગ અલગ વસ્તુઓમાં ઉમેરીને લેવા જોઈએ. તેનાથી શરીરને અદ્ભુત ફાયદા થાય છે. 

બપોરના ભોજન સાથે મરી

બપોરનું ભોજન ઘણીવાર વધારે થઈ જતું હોય છે. બપોરે રોટલી, શાક, દાળ, ભાત બધું જમ્યા પછી પેટ ભારે થઈ જાય છે. આવું ન થાય તે માટે જમવામાં મરી પાવડર છાંટી દેવો જોઈએ. તેનાથી પાચન સરળ થી જાય છે. મરીમાં એવા તત્વ હોય છે જે પોષકતત્વોનું અવશોષણ સારી રીતે થાય છે. જે શરીર માટે વધારે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. 

સાંજનું હેલ્ધી ડ્રિંક

વર્ક ફ્રોમ હોમ હોય કે ઓફિસની દોડધામ સાંજના સમયે ઘણીવાર થાકનો અનુભવ થવા લાગે છે. તેવામાં જો તમે સાંજે હર્બલ ટી અથવા ગ્રીન ટીમાં મરી પાવડર ઉમેરીને પીવાથી મગજ ફ્રેશ થઈ જાય. અને એનર્જી બુસ્ટ થાય છે. 

રાત્રે દૂધમાં મરી પાવડર

રાત્રે સૂતા પહેલા ગરમ દૂધમાં એક ચપટી કાળા મરી ઉમેરી પીવામાં આવે તો ઊંઘ સારી આવે છે. તેનાથી હેલ્થ સુધરે છે. શિયાળામાં આ રીતે રાત્રે દૂધ પીવું અમૃત સમાન સાબિત થાય છે. 

કાળા મરીથી થતા લાભ

- કાળા મરી ખાવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે. જેના કારણે ફેટ ઝડપથી બળે છે. 
- કાળા મરી ઈમ્યુનીટી બુસ્ટ કરે છે અને સીઝનલ ઈન્ફેકશનથી બચાવે છે. 
- કાળા મરી પેટને હળવું રાખે છે. 
- કાળા મરીથી બ્રેન હેલ્થ સુધરે અને ફોકસ વધે છે.

