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Black Raisins: કાળી દ્રાક્ષ બોન હેલ્થ માટે ચમત્કાર, આ રીતે ખાશો તો હાડકા લોખંડ જેવા મજબૂત થઈ જશે

Black Raisins: કાળી દ્રાક્ષ ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે હાડકાને લોખંડ જેવા મજબૂત બનાવવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. તેના માટે એ જાણાકારી હોવી જરૂરી છે કે કાળી દ્રાક્ષ ખાવી કઈ રીતે ખાવાથી શરીરને કેલ્શિયમ મળે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ કાળી દ્રાક્ષ ખાવાની સાચી રીત કઈ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:45 AM IST
Black Raisins: કાળી દ્રાક્ષ બોન હેલ્થ માટે ચમત્કાર, આ રીતે ખાશો તો હાડકા લોખંડ જેવા મજબૂત થઈ જશે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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