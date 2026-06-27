/Black Raisins: કાળી દ્રાક્ષ બોન હેલ્થ માટે ચમત્કાર, આ રીતે ખાશો તો હાડકા લોખંડ જેવા મજબૂત થઈ જશે

Black Raisins: મહિલાઓમાં 30 થી 35 વર્ષની ઉંમર પછી હાડકા નબળા પડવા લાગે છે. મેનોપોઝ દરમિયાન મહિલાઓના શરીરમાંથી અસ્ટ્રોજન હોર્મોન ઝડપથી ઘટવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે તેના કારણે હાડકા નબળા પડી જાય છે. એટલા માટે જ મહિલાઓએ 30 વર્ષની ઉંમર પછી આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ વધારે કરવો જોઈએ જેનાથી શરીરને કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડી ભરપૂર માત્રામાં મળે. આવી અલગ અલગ વસ્તુઓમાંથી એક છે કાળી દ્રાક્ષ.
કાળી દ્રાક્ષના ફાયદા
કાળી દ્રાક્ષ હાડકાને મજબૂત બનાવવા માટે ફાયદાકારક છે. 30 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓએ આહારમાં કાળી દ્રાક્ષનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. કાળી દ્રાક્ષ હાડકાને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે. કારણ કે તેનાથી શરીરને કેલ્શિયમ મળે છે.
હાડકા અને કાળી દ્રાક્ષ વચ્ચે કનેક્શન
મહિલાઓમાં જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ હાડકાની ડેન્સિટી ઘટવા લાગે છે. આ સમયે જો કેલ્શિયમ ઇન્ટેક પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને સાંધાના દુખાવા જેવી સમસ્યા શરૂ થઈ જાય છે. આવું ન થાય તે માટે આહારમાં કાળી દ્રાક્ષ સહિતની વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. આ વસ્તુઓ વધતી ઉંમરની સાથે હાડકાને મજબૂત બનાવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
કાળી દ્રાક્ષના પોષક તત્વો
કાળી દ્રાક્ષ પોષક તત્વથી ભરપૂર હોય છે. કાળી દ્રાક્ષમાં કેલ્શિયમ, આયરન, પોટેશિયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ બધા જ પોષક તત્વો હાડકાની મજબૂતી વધારવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવે છે. કાળી દ્રાક્ષની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં બોરોન નામનું એક મિનરલ હોય છે જે કેલ્શિયમ ઓબ્ઝર્શન વધારે છે.
કાળી દ્રાક્ષ કેવી રીતે ખાવી ?
કાળી દ્રાક્ષથી થતા આ ફાયદા મેળવવા હોય તો કાળી દ્રાક્ષ યોગ્ય રીતે ખાવી પણ જરૂરી છે. કાળી દ્રાક્ષ ખાવાની સૌથી સારી રીત છે તેને પાણીમાં પલાળીને ખાવી. રાત્રે 10 કાળી દ્રાક્ષને પાણીમાં પલાળી દો. સવારે જાગીને સૌથી પહેલા ખાલી પેટ કાળી દ્રાક્ષ ચાવીને ખાવી અને પછી તેનું પાણી પી જવું. કાળી દ્રાક્ષ પલાળેલું પાણી પણ પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે તેથી આ પાણી પણ પી જવું જરૂરી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)