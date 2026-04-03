Beauty Tips: ચાંદ જેવા ચહેરાને બગાડી નાખે છે બ્લેકહેડ્સ, જાણો કેમ થાય અને દૂર કરવા શું કરવું?
Beauty Tips: બ્લેકહેડ્સ એ ચહેરાની સુંદરતા બગાડે છે અને આત્મવિશ્વાસ ઘટાડે છે. ત્યારે આ બ્લેકહેડ્સ શાં માટે થાય છે અને તેને દૂર કરવા શું કરવું જોઈએ તે ખાસ જાણો.
- સ્વસ્થ અને સુંદર શરીર આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરે છે.
- બ્લેકહેડ્સ શું છે, શાં માટે થાય છે તે જાણવું જરૂરી છે.
- બ્લેકહેડ્સથી બચવા અને દૂર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તે પણ જાણો.
ભાગમભાગવાળી લાઈફમાં સ્વસ્થ શરીર હોવું જરૂરી છે. સ્વસ્થતા આંતરિક હોવાની સાથે સાથે બાહ્ય હોય તે પણ જરૂરી છે. જેમાં ત્વચાની સુંદરતાનું ખુબ મહત્વ છે. જો શરીર સ્વસ્થ હોય અને તંદુરસ્તી ચહેરા પર ઝળકે તો આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થાય છે. સુંદર દેખાવવા માટે લોકો ઘણા ઉપાય અજમાવતા હોય છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે સુંદર ચહેરાના દુશ્મનમાં સૌથી આગળ પડતું જો કોઈ નામ હોય તો તે છે બ્લેકહેડ્સ. જે ખુબ જ સુંદર ચહેરો હોય તો પણ તેની સુંદરતાને બગાડે છે. ત્યારે આ બ્લેકહેડ્સ એ શું બલા છે, તે શાં માટે થાય અને તેનાથી બચવા અને દૂર કરવા શું કરવું તે પણ જાણીએ.
શું છે આ બ્લેકહેડ્સ?
આપણે ઘણીવાર લોકોના ચહેરા પર કાળા રંગના ઝીણા ઝીણા દાણા કે ટપકાં જેવું જોતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને તે નાક પર જોવા મળતા હોય છે. જેને બ્લેકહેડ્સ કહે છે. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો આ એક સ્કીન સમસ્યા છે જેને લોકો અવગણતા હોય છે. પરંતુ તે વ્યક્તિના આત્મવિશ્વાસને ખુબ પ્રભાવિત કરે છે કારણ કે તેનાથી સુંદરતા બગડે છે. એટલું જ નહીં તે મેન્ટલ હેલ્થ પણ બગાડી શકે છે. બ્લેકહેડ્સ એ એક્નેનો જ એક પ્રકાર ગણવામાં આવે છે.
કેમ થાય છે બ્લેકહેડ્સ?
જ્યારે ચહેરા પરના ઝીદ્રો (પોર્સ) સીબમ (તેલ), ડેડ સ્કીન સેલ્સ અને ગંદકીથી બંધ થઈ જાય ત્યારે જોવા મળે છે. હવાના સંપર્કમાં આવવાથી ઓક્સીડેશનના કારણે તેનો રંગ કાળો પડી જાય છે. બ્લેકહેડ્સ ખીલનું જ એ હળવું સ્વરૂપ છે જેમાં જો કે દુખાવો થતો નથી. પરંતુ સ્કીનની બનાવટ અને લુક પર અસર કરે છે. બ્લેકહેડ્સ સામાન્ય રીતે કિશોરવસ્થામાં પ્રભાવિત કરે છે. પરંતુ તે કોઈ પણ ઉંમરે થઈ શકે છે.
બ્લિકહેડ્સ કોઈ ગંભીર સમસ્યા નથી પરંતુ તે કેમ થાય છે તે જાણીએ તો તેનાથી બચી શકાય છે. નિષ્ણાંતોના મત મુજબ બ્લેકહેડ્સ થવા પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર છે....
1. ડેડ સ્કીન સેલ્સ ભેગા થવા
જો જૂની અને ડેડસ્કીન સેલ્સને સમયાંતરે સાફ કરવામાં ન આવે તો તે છીદ્રોને બંધ કરી દે છે. જેનાથી બ્લેકહેડ્સની સમસ્યા વધે છે.
2. વધુ પડતું સીબમ બનવું
જ્યારે ત્વચાની સેબેસિયસ ગ્લેન્ડ્સ જરૂર કરતા વધુ સીબમ બનાવે તો તે છીદ્રોમાં ભેગા થઈને બ્લેકહેડ્સનું કારણ બને છે.
3. હોર્મોનલ સંતુલન
કિશોરાવસ્થા, પીરિયડ્સ, પ્રેગ્નેન્સી, કે તણાવ દરમિયાન હોર્મોનમાં ફેરફાર થાય છે. તેનાથી સ્કીનમાં સીબમ વધી શકે છે અને બ્લેકહેડ્સ બની શકે છે.
4. સ્કીન પર બેક્ટેરિયાની હાજરી
કેટલાક બેક્ટેરિયા છીદ્રોને પ્રભાવિત કરીને સોજા અને બ્લોકિંગનું કારણ બને છે. જેનાથી બ્લેકહેડ્સ બની શકે છે.
5. ખોટી સ્કીન કેર પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ
કેટલીક સ્કીનકેર પ્રોડ્ક્સથી છીદ્રો બંધ થઈ શકે છે. જેના કારણે બ્લેકહેડ્સની સમસ્યા વધી શકે છે.
6. સ્વચ્છતા
ચહેરાને યોગ્ય અને નિયમિત રીતે રીતે સાફ ન કરવો, વારંવાર ચહેરાને અડવું એ ગંદકી અને બેક્ટેરિયાને છીદ્રો સુધી પહોંચાડે છે. જેનાથી બ્લેકહેડ્સ વધે છે.
દૂર કેવી રીતે કરવા
આમ તો બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાના ઘણા ઉપાય છે. બ્લેકહેડ્સનો ઉપયોગ સ્કીનની સ્થિતિ અને ગંભીરતા મુજબ થાય છે. હળવા કેસોમાં ઘરેલુ દેખભાળ અને કેટલીક દવાઓથી કામ થતું હોય છે. પરંતુ બ્લેકહેડ્સ ઊંડા અને જીદ્દી હોય તો ડર્મિટોલોજિસ્ટ કઈક થેરાપી આપી શકે છે. જેમાં પ્રિસ્ક્રિપ્શન-સ્ટ્રેન્થ રેટિનોઈડ્સ, ઓરલ એન્ટીબાયોટિક્સ, માઈક્રોડર્મોબ્રેશન, કેમિકલ પીલ્સ અને લેઝર સ્કીન રિસર્ફેસિંગ જેવા વિકલ્પ સામેલ છે. આ ટેકનિક્સ સ્કીનના ઉપરી લેયરને હટાવીને રોમછીદ્રોને સાફ કરે છે અને સેબેસિયસ બ્લેન્ડ્સની એક્ટિવનેસને કંટ્રોલ કરે છે. જેનાથી બ્લેકહેડ્સની સંભાવના ઘટતી હોય છે.
ચાર કોલ પણ ફાયદાકારક
એક્ટિવેટેડ ચારકોલનો ઉપયોગ આજકાલ ભારતમાં ખુબ વધી ગયો છે. ફેશવોશ હોય કે પછી ફેસપેક કે પીલ ઓફ માસ્ક...તેનો ઉપયોગ ખુબ થાય છે. ચારકોલની ખાસ વાત એ છે કે તે ચહેરાને ઊંડાણપૂર્વક સાફ કરીને ગંદકી અને ઓઈલ બહાર કાઢે છે. નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ હેલ્થની વેબસાઈટ પર છપાયેલા એક રિસર્ચ મુજબ ચહેરા પર યોગ્ય રીતે ચારકોલ લગાવવામાં આવે તો તહેરાના એક્ને, પિંપલ્સ અને દાગ ધબ્બા જતા રહે છે. રિસર્ચ મુજબ ચહેરા સંબંધિત પરેશાનીઓ જેમ કે એક્ને, પિંપલ્સ, દાગ ધબ્બા, કરચલીઓ વગેરે ઘટાડવા માટે ચારકોલનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.
ચાર કોલ કોલ કેવી રીતે લગાવવું
- એક્સપર્ટના જણાવ્યાં મુજબ ચારકોલ કે કોઈ પણ અન્ય ફેસપેક જ્યારે લગાવો તે પહેલા ચહેરાને માઈલ્ડ ફેસવોશથી સાફ કરો. ફેસવોશ ધૂળ, માટી અને ગંદકી બહાર કાઢે છે.
- ચારકોલ લગાવવાથી તમને ફાયદો થાય તેના માટે ફેસપેક લગાવવાથી 5-10 મિનિટ પહેલા સ્ટીમ લો. તેનાથી પોર્સ ખુલી જશે અને ચારકોલ ઊંડાણપૂર્વક સફાઈ કરશે.
- જરૂરિયાત મુજબ તમે ચારકોલ ફેસપેક, માસ્ક કે પીલ ઓફ માસ્ક પસંદ કરી શકો છો. ઓઈલી સ્કીનવાળા માટે પીલ ઓફ માસ્ક સૌથી વધુ અસરકારક રહે છે. જ્યારે ડ્રાય સ્કીનવાળા માટે ક્રીમ બેસ્ડ માસ્ક પસંદ કરવું જોઈએ.
- ત્યારબાદ ચહેરા અને ગળાવાળા ભાગ પર ચારકોલ માસ્ક લગાવો અને માસ્કને ચહેરા પર 15થી 20 મિનિટ સુધી સુકાવવા દો. જો પીલ ઓફ માસ્ક હોય તો સંપૂર્ણ રીતે સૂકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ.
- ફેસપેક લગાવ્યા બાદ ચહેરાને હુંફાળા પાણીથી ધોઈ નાખો. ચારકોલના ઉપયોગ બાદ તમને સ્કીન ડ્રાય મહેસૂસ થશે આથી લાઈટ મોઈશ્ચર્ઈઝરનો ઉપયોગ કરો.
ચારકોલના ફાયદા
ચહેરા પર ચારકોલ લગાવવું કે બ્યુટી પ્રોડક્ટમાં ચારકોલનો ઉપયોગ કરવો એ કોઈ સોશિયલ મીડિયા હાઈપ નથી. પરંતુ વિજ્ઞાન પણ એ વાત સ્વીકારે છે કે ચહેરા પર ચારકોલ લગાવવાથી ફાયદા થાય છે.
- ઊંડાણપૂર્વક સાફ કરે છે.
- ઓઈલને કંટ્રોલ કરે છે.
- બ્લેકહેડ્સ અને વ્હાઈટહેડ્સ દૂર કરે
- પિંપલ્સ ઓછા કરે છે.
ખાસ નોંધ: ચારકોલ ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ ત્વચા માટે કરતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ જરૂર કરો. પેચ ટેસ્ટ દરમિયાન જો કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની થાય જેમ કે બળતરા, ખંજવાળ કે રેશીઝ તો તેનો ઉપયોગ ન કરવો.
(Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
