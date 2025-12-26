Prev
Bloating: જમ્યા પછી બ્લોટિંગના કારણે પેટ ફુલી જાય છે ? કરો આ દેશી ઉપાય, પેટ ફુલવાની સમસ્યાથી મળશે મુક્તિ

Bloating Home Remedies: જમ્યા પછી ગેસના કારણે પેટ ફુલી જાય તો આ સમસ્યાથી રાહત મેળવવા માટે તમે કેટલાક દેશી ઈલાજ કરી શકો છો. આ ઈલાજથી તમને તુરંત રાહત મળી જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:58 PM IST

Bloating Home Remedies: ઘણીવાર એવું થાય છે કે ભોજન સ્વાદિષ્ટ લાગે તો વધારે ખવાઈ જાય છે. તેમાં પણ જો ભોજન તળેલું, મેંદાવાળું કે મસાલાથી ભરપૂર હોય તો પેટ ફૂલી જવું, ગેસ થવો અને એસિડિટી જેવી તકલીફ થઈ જાય છે. આવું ક્યારેક થતું હોય તો નોર્મલ છે પરંતુ જો તમને રોજ જમ્યા પછી પેટમાં ગેસ કે એસિડિટી એટલી વધી જાય કે પેટ ફુગ્ગાની જેમ ખુલી જાય તો તેના માટે તમારે સતર્ક થઈ જવું જોઈએ. જે લોકોને રોજ એસિડિટી થતી હોય તેઓ એન્ટી એસિડ દવાઓ ખાઈ લેતા હોય છે. પરંતુ રોજ દવાઓ ખાવી યોગ્ય નથી. ગેસ અને બ્લોટિંગથી રાહત મેળવવા માટે તમે દેશી ઉપાય પણ કરી શકો છો. આજે તમને કેટલાક એવા ઉપાયો જણાવીએ જેને કરવાથી પેટની અંદરનો ગેસ અને એસિડિટી તુરંત નીકળી જશે. જો કોઈપણ વ્યક્તિને બ્લોટીંગ થઈ જાય તો તેને આ વસ્તુઓ આપી શકો છો તેનાથી તુરંત રાહત મળી જાય છે. 

જીરાનું પાણી 

જો તમને લાગી રહ્યું હોય કે તમે હેવી ખોરાક લીધો છે અને તેના કારણે તમને બ્લોટીંગ થઈ શકે છે તો એક ગ્લાસ જીરા પાણી પી લેવું. જીરામાં પાચક ગુણ હોય છે. તેના માટે એક પેનમાં એક ગ્લાસ પાણી ઉકાળો અને તેમાં એક ચમચી જીરું ઉમેરી દો. પાણીને પાંચ મિનિટ ઉકાળો અને પછી તેને હૂંફાળું થવા દો. પાણી હુંફાળું હોય ત્યારે તેને પી જવું. જીરાનું પાણી પિત્તનું ઉત્પાદન વધારે છે અને પાચનમાં મદદ મળે છે જેના કારણે બ્લોટિંગ થતું નથી. જો તમને રોજ જમ્યા પછી બ્લોટિંગ થતું હોય તો જીરાને શેકી અને તેનો પાવડર કરી લો. જમ્યા પછી પાણીમાં સંચળ અને શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી પી લેવું. 

અજમા અને આદુ 

પેટ ફુલી જવાની તકલીફ રહેતી હોય તેઓ અજમા અને આદુ પણ લઈ શકે છે. તેના માટે બે કપ પાણીમાં અડધી ચમચી અજમા અને એક ઇંચ આદુનો ટુકડો ખમણીને ઉમેરી દો. બંને વસ્તુને ઉકાળી ચા બનાવી લો. પાણી ઉકળી જાય પછી ગેસ બંધ કરી તેને ગાળી લો. પાણી થોડું ઠંડુ થાય એટલે તેમાં મધ મિક્સ કરીને પી લેવું. ગેસ અને અપચાની સમસ્યા રહેતી હોય તેમણે આ ચા પીવી જોઈએ. 

વરિયાળી 

ભોજન પછી વરિયાળી ખાવાની પરંપરા ભારતમાં વર્ષોથી છે. વરિયાળી પાચન સુધારે છે. તેનાથી એસિડિટી પણ થતી નથી અને આંતરડામાં ફસાયેલો ગેસ પણ નીકળી જાય છે. વરિયાળી પાચનતંત્ર અને માંસપેશીઓને આરામ આપવામાં મદદ કરે છે. બ્લોટિંગની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે જમ્યા પછી એક ચમચી વરિયાળી ચાવીને ખાઈ લેવી જોઈએ. અથવા તો તમે પાણીમાં વરિયાળી ઉકાળીને તેનું પાણી પણ પી શકો છો. 

ફુદીનાના પાન 

ફુદીનાના પાન પેટમાં ઠંડકનું કામ કરે છે અને સોજો ઓછો કરે છે. ફુદીનામાં મેન્થોલ હોય છે જે સ્નાયુને રિલેક્સ કરે છે અને ગેસને બહાર કાઢે છે. પેટ ફુલવાની સમસ્યા રહેતી હોય તેઓ ફુદીનાના પાન ચાવીને ખાઈ શકે છે અથવા તો તેનો રસ પી શકે છે. 

વરીયાળી, અજમા અને જીરુંની જેમ ધાણા પણ પાચન સુધારે છે. સૂકા ધાણાના બી પેટ ફુલવાની સમસ્યાને ઠીક કરી શકે છે. ધાણાના બી માં વાત હર ગુણ હોય છે જે પાચન સુધારે છે અને ગેસ તેમજ પેટ ફુલવાની સમસ્યાથી રાહત આપે છે. ધાણાને પાણીમાં ઉકાળીને થોડું ગરમ કરીને રોજ પીશો તો પણ તમને ફાયદો થશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

