Bloating: જાણો બ્લોટિંગ થવાના મુખ્ય કારણો અને તેનાથી ઝડપથી છુટકારો મેળવવાના ઉપાય વિશે
Bloating Causes And Home Remedies: બ્લોટિંગ પાચન સંબંધિત સમસ્યા છે. બ્લોટિંગ થયા પછી વારંવાર ઓડકાર આવે છે, બેચેની રહે છે અને પેટમાં દુખાવો પણ રહે છે. આજે જાણીએ આ સ્થિતિ સર્જાવાનું મુખ્ય કારણ શું હોય છે અને તેનાથી છુટકારો મેળવવાની સૌથી સરળ રીત કઈ છે.
- બ્લોટિંગના કારણે અસહજ અનુભવ થાય છે.
- બ્લોટિંગ થવાનું મુખ્ય કારણ જમતી વખતે કરેલી કેટલી ભુલ હોય છે.
- બ્લોટિંગથી રાહત મેળવવામાં આદુ મદદ કરી શકે છે.
Bloating Causes And Home Remedies: બ્લોટિંગ એટલે સામાન્ય ભાષામાં પેટ ફુલી જવું. ઘણા લોકોને જમ્યા પછી પેટ ફુલી ગયું હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે ખોરાકનું પાચન ન થાય ત્યારે પેટ ફુલેલું લાગે છે. આ સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ અને પીડાદાયક હોય છે. જો બ્લોટિંગ થઈ જાય તો પેટમાં દુખાવો, બેચેની જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. બ્લોટિંગના કારણે અસહજ અનુભવ થાય છે.
આમ તો બ્લોટિંગ પાચન સંબંધિત સામાન્ય સમસ્યા છે. બ્લોટિંગ થવાનું મુખ્ય કારણ આહાર હોય છે. જમતી વખતે કરેલી કેટલી ભુલના કારણે પેટ ભારે થઈ જાય છે. જેમકે તળેલો કે મસાલેદાર ખોરાક ખાવાથી પેટ ભારે થઈ જાય છે. પેટ ફુલી જાય ત્યારે દુખાવો, કબજિયાત જેવી તકલીફ પણ થઈ શકે છે. ભોજન કરતી વખતે થતી કેટલીક ભુલના કારણે પણ બ્લોટિંગ થઈ જાય છે. આ ભુલ કઈ છે જાણીએ.
બ્લોટિંગ થવાના કારણો
- ઉતાવળમાં ખોરાક ચાવ્યા વિના ખાવો.
- વધારે મીઠાવાળો, મસાલેદાર ખોરાક ખાવો અથવા સોડા પીવી.
- ગ્લુટન કે ડરી પ્રોડક્ટની એલર્જી હોય ત્યારે પણ બ્લોટિંગ થાય છે.
- મહિલાઓને હોર્મોનલ ફેરફાર દરમિયાન બ્લોટિંગ રહે છે.
ઉપર જણાવેલા કારણોસર બ્લોટિંગ થઈ શકે છે. હવે તમે એ તો જાણી લીધું કે બ્લોટિંગ થવાનું કારણ શું છે. હવે જાણીએ બ્લોટિંગ ન થાય તે માટે શું કરવું અને બ્લોટિંગ થયા પછી તેનાથી રાહત મેળવવા શું કરવું. બ્લોટિંગ ન થાય તે માટે ખોરાક હંમેશા ચાવીને ખાવો જોઈએ. રાત્રે મસાલેદાર કે તળેલી વસ્તુઓ ન ખાવી. અને દિવસ દરમિયાન 30 થી 40 મિનિટ વ્યાયામ કરો. આટલું કરવાથી મોટાભાગે બ્લોટિંગની સમસ્યા નહીં થાય. તેમ છતાં જો ક્યારેક બ્લોટિંગ થઈ જાય તો તેના માટે નીચે દર્શાવ્યાનુસારના ઉપાય કરી શકો છો.
બ્લોટિંગથી રાહત મેળવવાના ઉપાય
1. બ્લોટિંગથી રાહત મેળવવામાં આદુ મદદ કરી શકે છે. જમ્યા પછી ખોરાકનું પાચન ન થાય અને પેટ ભરેલું લાગે તો પાણીમાં આદુ ઉકાળી તે પાણી પીવું. આદુનું પાણી પીવાથી પેટની સમસ્યાથી રાહત મળશે.
2. જે લોકોને જમ્યા પછી રોજ પેટ ભારે લાગતું હોય તેમણે જમ્યા પછી મુખવાસ તરીકે વરિયાળી ખાવી જોઈએ. વરિયાળીને શેકી સ્ટોર કરી લેવી. જમ્યા પછી રોજ 1 ચમચી વરિયાળી ખાઈ લેવી.
3. બ્લોટિંગના કારણે પેટમાં દુખાવો વધી જાય તો તેનાથી તુરંત રાહત મેળવવા માટે પાણીમાં ફુદીનાનો રસ અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પી લો.
4. પેટની સમસ્યા દુર કરવામાં અને પાચન સુધારવામાં દહીં લાભકારી છે. પેટ ભારે લાગતું હોય તો પાચનને ઠીક કરવા માટે એક વાટકી દહીંમાં સંચળ અને શેકેલું જીરું પાવડર મિક્સ કરી ખાઈ લો. દહીં ખાટું ન હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું.
5. અનાનસમાં બ્રોમેલેન હોય છે. બ્લોટિંગ રહેતી હોય તેમણે દિવસ દરમિયાન અનાનસ ખાવાનું રાખવું જોઈએ. તેનાથી ગટ હેલ્થ સુધરે છે અને બ્લોટિંગની સમસ્યાથી રાહત મળે છે.
