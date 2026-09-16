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Bloating Relief Remedy: પેટ ફૂલ્યું છે ? લેમન જીંજર શોટ દવા વગર પેટને આપશે આરામ, 5 મિનિટમાં પેટની તકલીફ ગાયબ

Bloating Quick Relief Remedy: પેટ ફુલી જવું, એસિડીટી, ગેસ જેવી તકલીફોમાં તુરંત રાહત માટે લેમન જીંજર શોટ અસરકારક ઘરેલુ ઉપાય ગણાય છે. આદુ અને લીંબુનું આ જાદુઈ ડ્રિંક દવા વિના ફુલેલા પેટની તકલીફ દુર કરી શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:12 PM IST
Bloating Relief Remedy: પેટ ફૂલ્યું છે ? લેમન જીંજર શોટ દવા વગર પેટને આપશે આરામ, 5 મિનિટમાં પેટની તકલીફ ગાયબ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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