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Blood Donation: રક્તદાન કર્યા પછી શું ખાવાથી ઝડપથી થાય રિકવરી ? જાણો કયા કામ કરવા અને કયા નહીં

Blood Donation: જો તમે પણ બ્લડ ડોનેટ કરવાનું મહાન કામ કરતાં હોય તો આ જાણકારી તમારા માટે કામની છે. મોટાભાગના લોકો એ વાત નથી જાણતાં કે બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી શું ખાવું જેથી રિકવરી ઝડપથી થાય. આજે તમને આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી આપીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:16 PM IST
Blood Donation: રક્તદાન કર્યા પછી શું ખાવાથી ઝડપથી થાય રિકવરી ? જાણો કયા કામ કરવા અને કયા નહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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રક્તદાન કર્યા પછી શું ખાવાથી ઝડપથી થાય રિકવરી ? જાણો કયા કામ કરવા અને કયા નહીં
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