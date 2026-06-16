/Blood Donation: રક્તદાન કર્યા પછી શું ખાવાથી ઝડપથી થાય રિકવરી ? જાણો કયા કામ કરવા અને કયા નહીં

Blood Donation: રક્તદાન સૌથી ઉત્તમ દાન છે. લોકો પોતાના જન્મદિવસ અને અન્ય ખાસ દિવસ હોય ત્યારે બ્લડ ડોનેટ કરતા હોય છે. બ્લડ ડોનેટ કરવું ખૂબ જ સારી બાબત છે પરંતુ બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી શરીરની રિકવરી પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આજે તમને જણાવીએ બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી રિકવરી સારી થાય તે માટે કઈ વસ્તુ આહારમાં સામેલ કરવી જોઈએ.
ઘણા લોકો એવા હોય છે જે સ્વસ્થ હોય તેમ છતાં બ્લડ ડોનેટ કરે પછી તેમને ચક્કર આવવા લાગે છે, નબળાઈનો અનુભવ થાય છે. તેવામાં જરૂરી છે કે તમે આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો જે આયરનથી ભરપૂર હોય. આયરનથી ભરપુર વસ્તુઓ ખાવાથી બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ નહીં થાય અને રિકવરી પણ ઝડપથી થશે.
બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી શું ખાવું ?
બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી શરીરમાં આયરન થોડું ઓછું થઈ જાય છે આ ખામીને પૂરી કરવા માટે એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ આહારમાં કરવો જોઈએ, જેમાં આયરનનું પ્રમાણ વધારે હોય. કારણ કે આપણા શરીરમાં આયરન હિમોગ્લોબિન બનાવવાનું કામ કરે છે. જો તમે પણ સમયાંતરે બ્લડ ડોનેટ કરો છો તો હવેથી જ્યારે પણ બ્લડ ડોનેટ કરો ત્યાર પછી સારી રિકવરી માટે આહારમાં આ ફૂડનો સમાવેશ કરજો.
શરીરમાં આયરન વધારતા ફૂડ
ગોળ અને ચણા
બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી આહારમાં ગોળ અને ચણાનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. ગોળ અને ચણા પૌષ્ટિક અને પારંપરિક આહાર છે. બંને વસ્તુમાં આયરન સારી માત્રામાં હોય છે જે રક્તદાન પછી શરીરને જરૂરી ઉર્જા પૂરી પાડે છે.
દાળ અને કઠોળ
સમયે સમયે બ્લડ ડોનેટ કરતા લોકોએ આહારમાં રાજમા, લોબિયા, મસૂરની દાળ, ચણાની દાળ જેવી દાળ અને કઠોળનો સમાવેશ કરવો જોઈએ તેનાથી શરીરમાં નવી રક્ત કોષિકાઓના નિર્માણમાં મદદ મળે છે.
ખજૂર અને કિસમિસ
બ્લડ ડોનેટ કર્યા પછી કિસમિસ, ખજૂર, અંજીર જેવા સુકામેવા પણ ખાવા જોઈએ. આવી વસ્તુમાં આયરન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ સુકામેવા ખાવાથી શરીરને ઊર્જા મળે છે.
દાડમ
રક્તદાન કર્યા પછી ડાયટમાં દાડમનો સમાવેશ પણ કરો. દાડમ શરીરમાં આયરન, વિટામીન અને એન્ટિઓક્સિડન્ટ વધારે છે.
રક્તદાન કર્યા પછી કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
આહાર સિવાય રક્તદાન કર્યા પછી અમુક બાબતોમાં ખાસ ધ્યાન આપવું. જેમકે રક્તદાન કર્યા પછી વ્યક્તિએ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ. આ સિવાય નાળિયેર પાણી, ફ્રેશ ફળના જ્યુસ પણ પીવા. લીંબુ પાણી અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટથી ભરપૂર વસ્તુઓ પીવાથી પણ ફાયદો થશે. રક્તદાન કર્યું હોય પછી તુરંત હેવી વર્કઆઉટ કરવાનું ટાળો. 24 કલાક સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી આરામ કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)