/ઈજા વગર શરીર પર દેખાય છે વાદળી નિશાન? જાણો કઈ ગંભીર બીમારીનું હોઈ શકે છે કારણ

Blue Spots On Body: શરીર પર અચાનક વાદળી કે જાંબલી રંગના નિશાન દેખાય છે, જે ઉઝરડા જેવા હોય છે. જોકે, આપણા મનને ઘણીવાર કોઈ ઈજા યાદ રહેતી નથી. આ નિશાન ઘણીવાર સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓમાં, તે ચાલુ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનું સંકેત હોઈ શકે છે. તેથી, વારંવાર વાદળી રંગના નિશાનને અવગણવા જોઈએ નહીં.
શરીર પર વાદળી રંગના નિશાન કેમ દેખાય છે?
આ ત્યારે થાય છે જ્યારે ત્વચામાં રક્તવાહિનીઓ ફાટી જાય છે, જેના કારણે આસપાસના પેશીઓમાં લોહી એકઠું થાય છે. આના કારણે ત્વચા પર વાદળી, જાંબલી અથવા કાળા રંગના નિશાન દેખાય છે. જો કે, ઘણા કારણો હોઈ શકે છે, જેની તમારે તપાસ કરવી જોઈએ.
વિટામિનની ઉણપ
જો તમારી પાસે વિટામિનની ઉણપ હોય તો આ થઈ શકે છે. વિટામિન C અને Kની ઉણપ ઘણીવાર વાદળી રંગના નિશાનનું કારણ બને છે.
પ્લેટલેટની ઉણપ
આ ઘણીવાર ઓછી પ્લેટલેટ ગણતરીને કારણે થાય છે. પ્લેટલેટમાં લોહી ગંઠાઈ જવાથી રક્તસ્ત્રાવ થઈ શકે છે અને ત્વચા પર વાદળી રંગના નિશાન થઈ શકે છે. તેથી, પરીક્ષણ કરાવવું મહત્વપૂર્ણ છે.
દવાની અસરો
આ ક્યારેક દવાને કારણે થઈ શકે છે. લોહી પાતળું કરનાર, એસ્પિરિન અથવા સ્ટેરોઇડ્સ જેવી દવાઓ લોહી ગંઠાઈ જવાનું કારણ બની શકે છે. આનાથી શરીર પર વારંવાર વાદળી નિશાન પડી શકે છે.
લોહી સંબંધિત રોગો
આ ક્યારેક લોહીના ચેપને કારણે થઈ શકે છે. વારંવાર વાદળી નિશાન લોહી ગંઠાઈ જવાનું કારણ બની શકે છે અને તે યકૃત રોગની નિશાની પણ હોઈ શકે છે.
સાયનોસિસ રોગથી કેટલો અલગ છે?
ઘણા લોકો વાદળી નિશાનને સાયનોસિસ માટે ભૂલ કરે છે, પરંતુ બંને તદ્દન અલગ છે. સાયનોસિસ એ એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં ત્વચા, હોઠ અથવા નખ વાદળી થઈ જાય છે, જે શરીરમાં ઓક્સિજનની અછતને કારણે થાય છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.