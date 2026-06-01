/Kidney Health Tips: કિડની ફેલ થઈ જશે તો પણ ખબર નહીં પડે, ડોક્ટરે કહ્યું- આ વાતનું રાખો ધ્યાન

Kidney Health Tips: મોટા ભાગના લોકો માને છે કે કોઈ ગંભીર બીમારી આવતા પહેલા શરીર કોઈને કોઈ સંકેત જરૂર આપે છે. પરંતુ કિડનીની બીમારીના મામલામાં હંમેશા આવું હોતું નથી. આ કારણ છે કે ડોક્ટર તેને સાયલન્સ બીમારી કહે છે. તો કિડની આપણા શરીરનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. તે લોહી સાફ કરે છે, શરીરમાંથી ગંદકી બહાર કાઢે છે, પાણીનું સંતુલન બનાવી રાખે છે અને બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવામાં પણ મદદ કરે છે. પરંતુ કિડનીન સૌથી મોટી ખાસિયત ઘણીવાર સૌથી મોટો ખતરો બની જાય છે.
ડોક્ટરો પ્રમાણે કિડની એટલી મજબૂત હોય છે કે નુકસાન થયા બાદ પણ લાંબા સમય સુધી પોતાનું કામ કરતી રહે છે. આ કારણે લોકોને ખ્યાલ આવતો નથી કે તેની કિડની ખરાબ થઈ રહી છે, જ્યાં સુધી બીમારી ખુબ ન વધી જાય.
કિડનીની બીમારીને કેમ કહેવામાં આવે છે સાયલન્ટ કિલર?
નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે કિડનીની બીમારી ધીમે-ધીમે વધે છે અને શરૂઆતી સમયમાં તેના સ્પષ્ટ લક્ષણ જોવા મળતા નથી. ઘણા લોકો સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય જીવન જીવતા રહે છે અને તેને લાગે છે કે તે સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ છે. પરંતુ અંદર કિડની નબળી પડતી રહે છે. ડોક્ટર અનુસાર જ્યારે લોકોને પ્રથમવાર બીમારીની ખબર પડે છે ત્યાં સુધી ઘણા મામલામાં કિડની પોતાની 80-90 ટકા ક્ષમતા ગુમાવી ચૂકી ગોય છે. આ કારણ છે કે માત્ર લક્ષણોની રાહ જોવી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. તો ઘણા દર્દીને બીમારીની ત્યારે ખબર પડે છે જ્યારે કોઈ સામાન્ય હેલ્થ ચેકઅપમાં રિપોર્ટ ખરાબ આવે છે કે પછી અચાનક એવી સ્થિતિ બની જાય છે કે ડાયાલિસીસની જરૂર પડવા લાગે છે. તેથી ડોક્ટર વારંવાર લોકોને તપાસ કરાવવાની સલાહ આપે છે.
શરીર પર પડે છે ગંભીર અસર
કિડનીની બીમારીની જાણ વિલંબથી થવા પર માનસિક રૂપથી મોટો ઝટકો સાબિત થઈ શકે છે. ડોક્ટર જણાવે છે કે ઘણા મામલામાં એવું થાય છે કે દર્દી હોસ્પિટલ પહોંચવા સમયે ખુદને સ્વસ્થ માને છે, પરંતુ તપાસ દરમિયાન સામે આવે છે કે તેની કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે. તેવામાં દર્દી અને તેના પરિવાર માટે આ સત્યને સ્વીકારવું સરળ હોતું નથી. તો અચાનક ડાયાલિસીસ, લાંબી સારવાર અને ભવિષ્યની ચિંતા લોકોને પરેશાન કરે છે. સારવારનો ખર્ચ, જીવનશૈલીમાં ફેરફાર અને આગળની યોજના એક સાથે સામે આવે છે. આ કારણ છે કે ડોક્ટર કહે છે કે બીમારીને શરૂઆતમાં પકડી લેવી સૌથી સરળ રસ્તો છે.
ક્યા લોકોને વધુ ખતરો અને કેવી રીતે કિડની બચાવવી?
ડોક્ટરો અનુસાર કેટલાક લોકોમાં કિડનીની બીમારીનો ખતરો વધુ હોય છે. તેમાં ડાયાબિટીસના દર્દી, હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી પીડિત લોકો, કિડનીની બીમારીનો પારિવારિક ઈતિહાસ હોય, મેદસ્વિ લોકો, ધૂમ્રપાન કરનાર, હાર્ટના દર્દી અને 60 વર્ષથી મોટી ઉંમરના લોકો સામેલ છે. તેથી આવા લોકોને નિયમિત રૂપથી કિડનીની તપાસ કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સૌથી સારી વાત છે કે કિડનીને સુરક્ષિત રાખવા માટે મોટા પગલા ભરવાની જરૂર હોતી નથી. તે માટે બ્લડ પ્રેશર અને સુગરને નિયંત્રિત રાખવી, પાણી પીવું, મીઠાનું ઓછું સેવન, નિયમિત કસરત, ધૂમ્રપાન અને દારૂના સેવનથી બચવું તથા ડોક્ટરની સલાહ વગર દવાઓનો વધુ ઉપયોગ ન કરવો, કિડનીને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે.