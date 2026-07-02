/કિડની ખરાબ થતા પહેલા શરીર આપે છે આ 5 મોટા સંકેતો, મોટાભાગના લોકો કરે છે નજરઅંદાજ!

Kidney Failure Warning Signs: કિડની આપણા શરીરનું એક ખૂબ જ ખાસ અંગ માનવામાં આવે છે. કિડની ખરાબ થવા પર આપણું શરીર ધીમે-ધીમે કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. આ સાથે જ લોહીને સાફ કરવામાં, શરીરનો કચરો (ગંદકી) બહાર કાઢવામાં, સંતુલન જાળવવામાં અને બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત રાખવામાં કિડની સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે કિડની ધીમે-ધીમે ખરાબ થવા લાગે છે, ત્યારે શરીર અનેક પ્રકારના સંકેતો આપવા લાગે છે અને અવારનવાર લોકો તેને નજરઅંદાજ કરી દે છે. આ સંકેતનો નજરઅંદાજ કરવાથી મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
જો આ સંકેતોને સમયસર ઓળખી લેવામાં આવે તો ગંભીર સ્થિતિથી બચી શકાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે, માત્ર લક્ષણો જોઈને જ પાકી ખબર નથી પડતી, પરંતુ તમારે ડોક્ટર પાસે જઈને બરાબર ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ. ડોક્ટરની સલાહ અને જરૂરી તપાસ કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો તમને કિડની ફેલ થવાના મોટા સંકેતો વિશે જણાવીએ.
કિડની ખરાબ થતા પહેલા શરીર આપે છે આ 5 મોટા સંકેતો
1. વારંવાર અથવા ઓછો પેશાબ આવવો
કિડની ખરાબ થતા પહેલા શરીર અનેક પ્રકારના મોટા સંકેતો આપે છે. એટલું જ નહીં, કેટલાક લોકોને વારંવાર પેશાબ આવવાની સમસ્યા ખૂબ જ વધારે થાય છે. જો તમને પણ વારંવાર અથવા ઓછો પેશાબ આવવાની તકલીફ ખૂબ જ વધારે થઈ રહી હોય, તો તમારે તપાસ કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
2. શરીરમાં સોજા આવવા
જો તમારા શરીરમાં વારંવાર સોજા આવવાની સમસ્યા થઈ રહી હોય અને તમે ખૂબ જ પરેશાન હોવ, તો તમારે આ સંકેતને બિલકુલ નજરઅંદાજ ન કરવો જોઈએ. કિડની ખરાબ થયા પછી પગ, ઘૂંટણ, હાથ અને ચહેરા પર સોજા જોવા મળી શકે છે. આંખોની આસપાસ પણ સોજા જોવા મળી શકે છે.
3. સતત થાક અને નબળાઈ
જો તમને સતત થાક અને નબળાઈ રહેતી હોય અને તમે તેને સામાન્ય સમજીને નજરઅંદાજ કરી રહ્યા હોવ, તો ભૂલથી પણ આવું ન કરશો. કિડની ખરાબ થવા પર દરેક સમયે થાક, નબળાઈ અને ઉર્જાનો અભાવ અનુભવાઈ શકે છે.
4. ત્વચામાં ખંજવાળ અને ડ્રાયનેસ
જો તમારી કિડની બગડવા લાગે છે, તો ત્વચામાં ખંજવાળ અને ડ્રાયનેસ જેવી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે, તેથી તમારે ભૂલથી પણ તેને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ. કિડની બરાબર કામ ન કરવાને કારણે શરીરનો કચરો બહાર નીકળી શકતો નથી.
5. સ્નાયુઓમાં દુખાવો
જો તમારી કિડની ખરાબ થવાની શરૂઆત થઈ હોય, તો તમારા સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ જેવી સમસ્યા ઘણી વધી શકે છે. જો તમારી સાથે આવું વારંવાર થઈ રહ્યું હોય, તો તમારે ભૂલથી પણ તેને નજરઅંદાજ ન કરવું જોઈએ.
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