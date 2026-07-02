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કિડની ખરાબ થતા પહેલા શરીર આપે છે આ 5 મોટા સંકેતો, મોટાભાગના લોકો કરે છે નજરઅંદાજ!

Kidney Failure Warning Signs: કિડની આપણા શરીરનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. આ અંગ ખરાબ થવા પર શરીર પહેલાથી જ ઘણા બધા સંકેતો આપે છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:18 PM IST
કિડની ખરાબ થતા પહેલા શરીર આપે છે આ 5 મોટા સંકેતો, મોટાભાગના લોકો કરે છે નજરઅંદાજ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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