Boiled Rice Water: ભાતનું ઓસામણ શરીર માટે અમૃત, ફાયદા જાણી ઓસામણ ફેંકવાને બદલે સંચળ ઉમેરી પીવાનું શરુ કરી દેશો
Boiled Rice Water: ભાતનું ઓસામણ એટલે પાણીમાં ચોખા બાફ્યા પછી વધતું પાણી. ભાત બની જાય પછી ઘણા લોકો આ પાણી ફેંકી દેતા હોય છે. જે પાણીને વધારાનું સમજી ફેંકી દેવામાં આવે છે તે ઓસામણ શરીર માટે અમૃત હોય છે. આ ઓસામણ પીવાથી શરીરને થતા ફાયદા વિશે આજે તમને જણાવીએ.
Trending Photos
Boiled Rice Water: ચોખાના પાણીથી થતા ફાયદા વિશે તો તમે પણ જાણતા હશો. જે પાણીમાં ચોખા પલાળેલા હોય તે પાણી પણ ફાયદાકારક છે તેવું કહેવામાં આવે છે. તો પછી તમે વિચારો કે જે પાણીમાં ચોખા બાફી અને ભાત તૈયાર કરેલા હોય તે પાણી કેટલું ગુણકારી હોય ? જે પાણીમાં ભાત બાફ્યા હોય તે પાણી શરીર માટે અમૃત સમાન ગણાય છે. આ પાણીને સામાન્ય ભાષામાં ભાતનું ઓસામણ કહેવામાં આવે છે. જે લોકો ભાતને છુટ્ટા પાણીમાં બાફે છે તેમના ઘરે રોજ ભાતનું ઓસામણ નીકળતું હશે. પરંતુ આ ઓસામણને લોકો ફેંકી દેતા હોય છે કારણ કે તેનાથી થતા ફાયદા વિશે લોકોને ખબર હોતી નથી. આજે તમને ભાતનું ઓસામણ પીવાના ફાયદા વિશે જણાવીએ. આ ફાયદા વિશે જાણ્યા પછી તમે ક્યારેય વાતનું ઓસમણ ફેંકવાની ભૂલ નહીં કરો.
આયુર્વેદમાં ભાતના ઓસામણના ગુણ વિશે જણાવેલું છે. ભાતનું ઓસામણ પાચનની સમસ્યા, શરીરની નબળાઈ, શરીરની ગરમી જેવી સમસ્યામાં રાહત કરનારું હોય છે. આયુર્વેદ અનુસાર જો યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતે ભાતનું ઓસામણ પીવામાં આવે તો સાધારણ દેખાતું આ પાણી શરીરની ઘણી સમસ્યામાં ફાયદો કરી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ ભાતનું ઓસામણ કેવી રીતે અને ક્યારે પીવું જોઈએ અને તેનાથી કઈ સમસ્યામાં ફાયદો થાય છે.
ભાતનું ઓસામણ કેવી રીતે પીવું ?
જે પાણીમાં ભાત બાફ્યા હોય તે પાણીમાં પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હોય છે. ભાતને કાઢી લીધા પછી જે ઓસામણ વધે તેમાં સંચળ ઉમેરીને પીવું જોઈએ. ભાતનું ઓસામણ પીવાનો સારો સમય સવારનો હોય છે. સવારે ખાલી પેટ ભાતનું ઓસામણ પીવાથી સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે.
ભાતનું ઓસામણ પીવાના ફાયદા
ડિહાઇડ્રેશન દૂર થશે
ભાતના ઓસામણમાં સંચળ ઉમેરીને પીવાથી શરીર હાઇડ્રેટ થાય છે. જે લોકોને ડિહાઈડ્રેશન હોય અથવા તો પાણી ઓછું પીધું હોય તેમણે ભાતનું ઓસામણ પીવું જોઈએ. ઓસામણમાં રહેલું પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને સોડિયમ શરીરનું રિહાઇડ્રેશન સુધારવામાં મદદ કરે છે.
શરીર થશે ડિટોક્ષ
આજના સમયમાં બોડી ડિટોક્ષ કરવાનો ટ્રેન્ડ વધ્યો છે. બોડી ડિટોક્ષ થાય તે માટે અલગ અલગ વસ્તુનું સેવન કરવામાં આવે છે. જો તમારે બોડીને ડિટોક્ષ કરવી હોય તો ભાતનું ઓસામણ પીવા લાગો. ભાતના ઓસામણમાં સલ્ફર અને પોટેશિયમ જેવા ટ્રેસ મિનરલ હોય છે. જે લીવરને ડિટોક્ષ કરવામાં મદદ કરે છે. ભાતનું અસામાન પીવાથી ટોક્સિન શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે.
એનર્જી વધશે
ભાતનું ઓસામણ પીવાથી શરીરને તુરંત એનર્જી મળે છે. ઓસામણમાં સરળતાથી પચી જાય તેવા સ્ટાર્ચ હોય છે જેના કારણે પાચનતંત્ર પર પ્રેશર આવતું નથી અને શરીરને એનર્જી મળે છે. ભાતનું અસામણ પીવાથી શરીરનો થાક આજે નબળાઈ દૂર થઈ જાય છે.
કબજિયાત મટે છે
ભાતનું ઓસામણ પીવાથી કબજિયાતની સમસ્યામાં રાહત મળી શકે છે. ભાતના ઓસામણમાં ઘુલનશીલ ફાયબર હોય છે જે પાચનતંત્રમાં જઈને મળને નરમ કરવાનું કામ કરે છે જેના કારણે મળ ત્યાગની પ્રક્રિયા સરળતાથી થઈ જાય છે. જે લોકોને લાંબા સમયથી કબજિયાત હોય તેમણે થોડા દિવસ નિયમિત ભાતનું ઓસામણ પીવું જોઈએ.
ત્વચા માટે ફાયદાકારક
ભાતનું ઓસામણ ત્વચા માટે પણ ફાયદાકારક છે. ભાતનું ઓસામણ પીવાથી ત્વચામાં મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે. તેના કારણે ત્વચા ડ્રાય દેખાતી નથી. ચોખાનું પાણી સ્ટાર્ચ અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે તેને પીવાથી ત્વચા અંદરથી હાઇડ્રેટ રહે છે. આજના સમયમાં ત્વચામા કોલેજન વધારવા માટે જે મોંઘા પ્રોડક્ટ ચહેરા પર લગાડવા પડે છે તે કામ તમારે નહીં કરવું પડે જો તમે ચોખાનું ઓસામણ પીશો. ચોખાનું ઓસામણ પીવાથી શરીરને એવા પોષક તત્વો મળે છે જે ત્વચામાં નેચરલી કોલેજન ઉત્પાદનને સપોર્ટ કરે છે. જો તમે થોડા દિવસ નિયમિત ચોખાનું ઓસામણ પીશો તો ત્વચા પર તેની અસર દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે