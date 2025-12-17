Prev
હાડકાંમાંથી કટ-કટ અવાજ કેમ આવતો હોય છે? હાડકાં મજબૂત કરવા ડાયેટમાં સામેલ કરો આ વસ્તુ

અનેકવાર તમને હાડકાં, સાંધામાંથી કટ-કટ અવાજ આવતો હોય તેવું લાગતું હોય છે. તમને જણાવી દઈએ કે હાડકાંમાંથી આવતો આ અવાજ કોમન નથી, ઘણીવાર તે હાડકાંની બીમારીઓને સંકેત પણ હોઈ શકે છે. 

Dec 17, 2025

Diet For Bone Health: જેમ જેમ ઉમર પસાર થાય તેમ તેમ હાડકાં નબળા થવા લાગે છે, જે અનેક સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. પરંતુ અનેકવાર નાની ઉંમરે પણ આવી હાડકાં સંબંધિત સમસ્યાઓ થવા લાગતી હોય છે. આ સમસ્યાઓમાંથી એક છે હાડકાંમાંથી કટ કટ અવાજ આવવો. અનેક વખત તમે પણ હાડકાંનો આ અવાજ જરૂર સાંભળ્યો હશે. હાડકાંમાંથી આવતો આ અવાજ ક્યારેક કોઈ ગંભીર બીમારી સંલગ્ન હોઈ શકે છે. 

હાડકાંમાંથી કટ કટ અવાજ આવવાનું કારણ
શરીરમાં જરૂરી વિટામીન અને મિનરલ્સની ઉણપથી હાડકાંમાંથી કટ કટ અવાજ આવી શકે છે. કેલ્શિયમ અને વિટામીન Dની કમી હાડકાંને નબળા કરે છે. જે અનેક સમસ્યાઓનું કારણ બની જાય છે. વધુ પડતું જંક ફૂડ અને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ શરીરમાં એસિડિટી વધારે છે, જેનાથી કેલ્શિયમની કમી થઈ જાય છે. ફિઝિકલ એક્ટિવિટીની કમી પણ હાડકાંની સમસ્યા વધારી શકે છે. મહિલાઓમાં એસ્ટ્રોજન અને પુરુષોમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનની કમી પણ હાડકાં નબળા પાડે છે. 

બચવાનો ઉપાય
હાડકાંને મજબૂત કરવા માટે તમે ડાયેટમાં કેટલીક ચીજો સામેલ કરી શકો છો. અખરોટ, બદામ, કાજૂ અને પિસ્તા જેવા ડ્રાયફ્રૂટ્સ, હાડકાંને મજબૂત કરવાનું કામ કરે છે. આ સાથે દૂધ, દહીં, પનીર, જેવી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ પણ હાડકાં માટે ફાયદાકારક છે. મસલ્સ અને હાડકાંને મજબૂત કરવા માટે બ્રોકલી, પાલક, મેથી જેવા લીલા શાકભાજી ડાયેટમાં સામેલ કરવાની સલાહ અપાય છે. 

