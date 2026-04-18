Bone Cancer: હાડકાનું કેન્સર 3 સ્ટેજમાં ફેલાવા લાગે આખા શરીરમાં, શરુઆતના 2 સ્ટેજમાં શરીરમાં કેવા ફેરફાર અનુભવાય જાણો
Bone Cancer: હાડકાનું કેન્સર સૌથી ખતરનાક શ્રેણીમાં આવે છે. હાડકાના કેન્સર વિશે પહેલા સ્ટેજમાં ખબર પડી જાય તો સારવાર પ્રભાવી નીવડે છે. આ કેન્સર બીજું સ્ટેજ પાર કરી જાય પછી ઘાતક સાબિત થાય છે. તેથી શરુઆતમાં જ આ કેન્સરના લક્ષણોને ઓળખી લેવા જરૂરી છે.
Bone Cancer: અલગ અલગ અંગોમાં થતાં કેન્સરમાં હાડકાના કેન્સરને સૌથી ગંભીર ગણવામાં આવે છે. હાડકાના કેન્સરના પણ અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. હાડકાના કેન્સર વિશે શરૂઆતના સ્ટેજમાં જાણી લેવું જરૂરી હોય છે. હાડકાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણોને ઓળખી સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો ટ્રીટમેન્ટ અસરકારક નીવડી શકે છે. પરંતુ જેમ જેમ કેન્સરનું સ્ટેજ આગળ વધે છે તેમ કેન્સરની ગંભીરતા પણ વધી જાય છે. તેમાં પણ હાડકાનું કેન્સર જો ત્રીજા સ્ટેજમાં પહોંચી જાય તો પછી વ્યક્તિની હાલત બગડવા લાગે છે. એટલા માટે જ હાડકાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો કેવા હોય તે જાણવું જરૂરી છે.
કયા હાડકામાં કેન્સર થવાનું જોખમ વધુ
હાડકાનું કેન્સર શરીરના કોઈપણ હાડકામાં થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે આ કેન્સર પગ અને હાથના લાંબા તેમજ પહોળા હાડકામાં થતું હોય છે. હાડકાનું કેન્સર શરીરના કોઈપણ હાડકાથી શરૂ થયું હોય જો તે શરીરમાં ફેલાવવા લાગે તો તે ઘાતક સાબિત થાય છે. શરીરના હાડકામાં કેન્સર થયું છે કે નહીં તે મેડિકલ ટેસ્ટ દ્વારા જાણી શકાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિને હાડકા સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓ લાંબા સમય સુધી રહે તો તેણે ડોક્ટરી તપાસ કરાવવી જોઈએ. કારણ કે આવા લક્ષણો હાડકાના કેન્સરના કારણે પણ જોવા મળતા હોય છે.
હાડકાના કેન્સરના લક્ષણો
- શરીરના જે હાડકા કે સાંધામાં કેન્સર થયું હોય ત્યાં અસહ્ય દુખાવો થાય છે. કેન્સર સાંધામાં થયું હોય તો સાંધાનું હલનચલન મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
- હાડકાના કેન્સરમાં જો શરીરમાં ગાંઠ બનતી હોય તો શરીરના ઉપરના ભાગમાં સોજો દેખાવા લાગે છે.
- પગના હાડકામાં કેન્સર થાય તો વ્યક્તિને ચાલવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે.
- હાડકાનું કેન્સર હોય તો નાનકડી ઈજાથી પણ ફ્રેક્ચર થઈ જાય છે અને પછી ફ્રેક્ચર ઠીક નથી થતું.
- શરીરના કોઈ હાડકામાં દુખાવો થાય અને પછી તે મટવાને બદલે વધવા લાગે તો તેનું કારણ કેન્સર હોઈ શકે છે.
- હાડકામાં કેન્સર વધવા લાગ્યું હોય તો શરીરનું તાપમાન વધેલું રહે છે અને વ્યક્તિને ઠંડી લાગે છે.
શરીરમાં 4 સ્ટેજમાં ફેલાય છે હાડકાનું કેન્સર
લો ગ્રેડ સ્ટેજ - હાડકાના કેન્સરના પહેલા સ્ટેજમાં કેન્સર સેલ્સ હાડકાને પ્રભાવિત કરે છે અને પછી તેનો વિકાસ થવાનું શરૂ થાય છે. પહેલા સ્ટેજમાં કેન્સરની કોશિકાઓ ધીરે ધીરે વિકસે છે. તેથી પહેલા સ્ટેજને લો ગ્રેડ સ્ટેજ કહેવાય છે.
બીજું સ્ટેજ- જો પહેલા સ્ટેજમાં કેન્સર વિશે ખબર ન પડે તો કેન્સર બીજા સ્ટેજમાં પહોંચી જાય છે.. બીજા સ્ટેજમાં કેન્સરની કોશિકાઓ શરીરમાં ઝડપથી ફેલાવવા લાગે છે.
હાઇ ગ્રેડ સ્ટેજ - હાડકાના કેન્સરના ત્રીજા સ્ટેજમાં ટ્યુમર બનવા લાગે છે અથવા તો કેન્સરના સેલ્સ શરીરના અલગ અલગ હાડકામાં ફેલાવવા લાગે છે. આ સ્ટેજ ખૂબ જ ખરાબ હોય છે અને તેને હાઇ ગ્રેડ સ્ટેજ કહેવાય છે. જોકે ત્રીજા સ્ટેજમાં કેન્સરની કોશિકાઓ લિમ્ફ નોડ્સ સુધી પહોંચતી નથી. તેથી આ સ્ટેજમાં ખબર પડી જાય તો પણ સારવાર પ્રભાવી સાબિત થાય છે.
એડવાન્સ કેન્સર સ્ટેજ - હાડકાના કેન્સરનું સૌથી ખરાબ સ્ટેજ હોય છે સ્ટેજ ફોર. ચોથા સ્ટેજમાં કેન્સરના સેલ લિમ્ફ નોડને પ્રભાવિત કરે છે અને સાથે જ ફેફસાં સહિતના મહત્વના અંગોને પણ પ્રભાવિત કરવા લાગે છે. ચોથા સ્ટેજમાં પહોંચેલું કેન્સર શરીરના કોઈપણ અંગમાં ફેલાઈ જાય છે. ચોથા સ્ટેજના કેન્સરને એડવાન્સ કેન્સર કહેવામાં આવે. આ સ્ટેજમાં કેન્સર પહોંચી જાય તો શરીરની સ્વસ્થ કોશિકાઓને પણ પ્રભાવિત કરે છે અને દર્દીની તકલીફો વધી જાય છે.
હાડકાના કેન્સરની સારવાર
શરૂઆતી સ્ટેજમાં જ જો કેન્સરની ખબર પડી જાય તો વ્યક્તિની કેન્સર ગ્રસ્ત કોશિકા ને સંપૂર્ણ રીતે કાઢવાની જરૂર પડતી નથી. જો કેન્સર ફેલાવવા લાગે તો કેન્સર ગ્રસ્ત હાડકાને હટાવવા સહિતની પ્રક્રિયા કરવી પડે છે. હાડકાના કેન્સરમાં રેડિયો થેરાપી, કિમોથેરાપી અને સર્જરી દ્વારા સારવાર કરવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
