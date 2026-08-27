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Bone Cancer: હાડકામાં થતી કળતર હોય શકે છે બોન કેન્સરનું શરુઆતી લક્ષણ, દુખાવા સહિત બોડીના આ ફેરફારોને ઈગ્નોર કરવા નહીં

Bone Cancer: કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણોને ઈગ્નોર કરવામાં આવે તો આ બીમારી જીવલેણ બની શકે છે. આવું મોટાભાગે હાડકાના કેન્સરમાં થતું હોય છે. હાડકાના કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણોને લોકો સામાન્ય દુખાવો કે કળતર માની ઈગ્નોર કરે છે. શરીરમાં થતા કેવા ફેરફાર હાડકાના કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 27, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:42 AM IST
Bone Cancer: હાડકામાં થતી કળતર હોય શકે છે બોન કેન્સરનું શરુઆતી લક્ષણ, દુખાવા સહિત બોડીના આ ફેરફારોને ઈગ્નોર કરવા નહીં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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