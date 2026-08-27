/Bone Cancer: હાડકામાં થતી કળતર હોય શકે છે બોન કેન્સરનું શરુઆતી લક્ષણ, દુખાવા સહિત બોડીના આ ફેરફારોને ઈગ્નોર કરવા નહીં

Bone Cancer: કેન્સર એટલે કેન્સલ નહીં... આ વાત સાચી છે પરંતુ આવા ત્યારે સાચી પડે છે જ્યારે કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણોને ઓળખી સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે. કેન્સરની શરૂઆત થાય એટલે શરીર તેના સંકેતો આપવા લાગે છે જો આ સંકેતોને ઓળખીને તુરંત સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે તો કેન્સરથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો કેન્સરની શરૂઆતના લક્ષણોને સામાન્ય તકલીફો માનીને ઇગ્નોર કરે છે. એક સમય પછી કેન્સર ઝડપથી શરીરમાં ફેલાઈ જાય છે. આવું જ એક કેન્સર છે હાડકાનું કેન્સર. હાડકાના કેન્સરમાં શરૂઆતમાં સામાન્ય લક્ષણો જોવા મળે છે જેને લોકો નોર્મલ તકલીફો ગણે છે. હાડકાના કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણો કેવા હોય છે ચાલો જાણીએ.
હાડકાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો
હાડકાના કેન્સર બે પ્રકારના હોય છે. જેમાં પ્રાઇમરી બોન કેન્સર અને સેકન્ડરી બોન કેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાઇમરી બોન કેન્સરમાં હાડકાની કોશિકામાં કેન્સર વિકસિત થાય છે. જ્યારે સેકન્ડરી બોન કેન્સરમાં શરીરના અન્ય ભાગમાંથી ફેલાયેલું કેન્સર હાડકા સુધી પહોંચે છે. બોન કેન્સર હાથ અને પગના ઉપરના હાડકામાં ઝડપથી ફેલાય છે. હાડકાનું કેન્સર શરીરમાં ફેલાય તે પહેલા પાંચ જેટલા લક્ષણો મુખ્ય રીતે જોવા મળે છે.
હાડકામાં સતત થતી કળતર
હાડકામાં થતા દુખાવા કે કળતરને મોટાભાગના લોકો સામાન્ય તકલીફ ગણે છે પરંતુ આ તકલીફ હાડકાના કેન્સરની શરૂઆતનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. શરીરમાં થતી કળતર શરૂ થાય પછી મટે નહીં અને દુખાવો દિવસ અને દિવસે વધવા લાગે તો તે કેન્સરની શરૂઆતનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
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હાથ પગ સુન્ન થવા
હાડકાના કેન્સરમાં શરીરમાં નસો સુન્ન થઈ જાય અને ઝણઝણાટીનો અનુભવ થાય તેવું જોવા મળે છે. હાડકાના કેન્સરમાં જ્યારે ટ્યુમર વધવા લાગે છે ત્યારે નસોને ગંભીર નુકસાન થવાનું શરૂ થાય છે જેના કારણે સુન્નતા અને ઝણઝણાટીનો અનુભવ થતો રહે છે.
સોજા અને ગાંઠ
હાડકાના કેન્સરની શરૂઆતમાં ખાલી ચડી જવા જેવા અનુભવની સાથે સોજા અને ગાંઠ પણ દેખાઈ શકે છે. હાથ કે પગમાં રહેતા સોજા કે શરીરના અન્ય કોઈ ભાગમાં અચાનક સોજો વધવા લાગે તો તે કેન્સરની શરૂઆતનું લક્ષણ હોઈ શકે છે
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સાંધા જકડાઈ જવા
હાડકાના કેન્સરમાં ઘણી વખત સાંધા કઠોર થઈ જાય છે કે પછી જકડાઈ જાય છે. શરીરના સાંધા જકડાઈ જવાની સ્થિતિ હાડકાના કેન્સરની શરૂઆત પર સંકેત કરે છે. વારંવાર થતી આ સમસ્યાને લાંબા સમય સુધી ઇગ્નોર ન કરો. જરૂરી નથી કે સાંધાની દરેક તકલીફ કેન્સરના કારણે હોય પરંતુ એક વખત ડોક્ટર પાસે જઈને યોગ્ય નિદાન કરાવવું જરૂરી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)