/Brain Tumor Symptoms: સામાન્ય માથાનો દુખાવો ક્યારે બની જાય છે ગંભીર ખતરો? જાણો બ્રેન ટ્યૂમરના છુપાયેલા લક્ષણ

Early Warning Signs Of Brain Tumor: માથાનો દુખાવો એક એવી સમસ્યા છે, જેનાથી લગભગ દરેક વ્યક્તિ ક્યારેક પરેશાન થાય છે. મોટા ભાગના કેસમાં તેનું કારણ તણાવ, ઊંઘની કમી, ડિહાઇડ્રેશન, લાંબા સમય સુધી સ્ક્રીન જોવા કે થાક જેવી સામાન્ય સ્થિતિઓ હોય છે. થોડો આરામ, પર્યાપ્ત પાણી અને જરૂર પડવા પર દવા લેવાથી તે ઠીક પણ થઈ જાય છે. પરંતુ જ્યારે વારંવાર માથાનો દુખાવો થવા લાગે, પહેલાથી અલગ અનુભવ થાય કે તેના કોઈ અસામાન્ય લક્ષણ જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ કરવું યોગ્ય નથી.
આ ગંભીર બીમારીનું હોઈ શકે છે લક્ષણ
હંમેશા લોકો માને છે કે બ્રેન ટ્યૂમરનો પ્રથમ સંકેત સહન ન થાય તેવો માથાનો દુખાવો હોય છે, પરંતુ હકીકત તેનાથી અલગ છે. ઘણીવાર શરૂઆતી લક્ષણ એટલા સામાન્ય હોય છે કે લોકો તેને તણાવ, વધતી ઉંમર કે કામના દબાવની અસર સમજે છે. આ કારણ છે કે બીમારીની જાણ થવામાં વિલંબ થાય છે. નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ન્યૂરોલોજિકલ ડિસઓડર્સ એન્ડ સ્ટ્રોક અનુસાર, બ્રેન ટ્યૂમરના લક્ષણ તેના આકાર, સ્થાન અને વધવાની ગતિ પર નિર્ભર કરે છે. માથાના દુખાવા સિવાય યાદશક્તિમાં ફેરફાર, દ્રષ્ટિ નબળી પડવી, વ્યવહારમાં પરિવર્તન, હુમલો અને સંતુલન બગડવું પણ તેના સંકેત હોઈ શકે છે.
કઈ રીતે થાય છે બ્રેન ટ્યૂમરની શરૂઆત?
ડો. ઉજ્જવલ યેઓલેએ TOI ને જણાવ્યું કે તે એક મોટો ભ્રમ છે કે બ્રેન ટ્યૂમર હંમેશા માથાના દુખાવાથી શરૂ થાય છે. ઘણા દર્દીઓમાં શરૂઆતમાં યાદશક્તિ નબળી પડવા લાગે છે, ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં મુશ્કેલી થાય છે કે વ્યવહારમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. કેટલાક લોકોને બોલવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે, જ્યારે કેટલાકની દ્રષ્ટિ ઝાંખી પડવા લાગે છે. કારણ કે મગજનો દરેક હિસ્સો અલગ-અલગ કાર્યોને કંટ્રોલ કરે છે, તેથી ટ્યૂમરની અસર પણ તે અનુસાર જોવા મળે છે.
શું તમારે ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ?
ડોક્ટર પ્રમાણે દરેક માથાનો દુખાવો ચિંતાની વાત નથી, પરંતુ જો દુખાવો સતત વધી રહ્યો હોય, વારંવાર થઈ રહ્યો હોય, ઊંઘમાંથી ઉઠાદી ડે કે પહેલાના મુકાબલે અલગ અનુભવ થાય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. ખાસ કરી જો તમને તેની સાથે ઉલ્ટી, ઝાંખુ દેખાવું, નબળાઈ, ભ્રમ કે ન્યૂરોલોજિકલ લક્ષણ પણ હાજર હોય તો તપાસ કરાવવી જરૂરી હોય છે. નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ન્યૂરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર એન્ડ સ્ટ્રોકનું રિસર્ચ જણાવે છે કે ગંભીર ન્યૂરોલોજિકલ સમસ્યાઓ સાથે જોડાયેલો માથાનો દુખાવો સમયની સાથે વધી શકે છે અને તેની સાથે અન્ય લક્ષણ પણ જોવા મળે છે.
શું હોય છે તેના લક્ષણ?
બ્રેન ટ્યૂમરના કેટલાક સંકેત એવા હોય છે જેને પરિવારના લોકો દર્દી પહેલા ઓળખી લે છે. ચીડિયાપણું અચાનક વધી જવું, વાત કરવામાં ફેરફાર, સામાજિક ગતિવિધિથી દૂર રહેવું અને વારંવાર વસ્તુ ભૂલી જવી એવા સંકેત છે જેને લોકો હંમેશા માનસિક તણાવ સમજી નજરઅંદાજ કરે છે. આ રીતે ઝાંખુ કે ડબલ દેખાવું, ચાલવા સમયે સંતુલન બગડી જવું, હાથ-પગમાં નબળાઈ કે સાચા શબ્દો શોધવામાં મુશ્કેલી થવી ચેતવણીનો સંકેત હોઈ શકે છે. બ્રેન ટ્યૂમરને સંપૂર્ણ રીતે રોકવાની કોઈ સારવાર ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ સમય રહેતા લક્ષણોને ઓળખી સારવાર કરાવવાથી રાહત મળી શકે છે.
આર્ટિકલના મહત્વના સવાલ-જવાબ (Q&A)
પ્રશ્ન 1: શું બ્રેન ટ્યૂમરની શરૂઆત હંમેશા માથાના દુખાવાથી જ થાય છે?
જવાબ: ના, આ એક ભ્રમ છે. ઘણા દર્દીઓમાં માથાના દુખાવા સિવાય શરૂઆતમાં યાદશક્તિ નબળી પડવી, ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં મુશ્કેલી થવી કે સ્વભાવ બદલાવો જેવા લક્ષણો પણ જોવા મળે છે.
પ્રશ્ન 2: મગજની ગાંઠના મુખ્ય શરૂઆતી લક્ષણો કયા-કયા છે?
જવાબ: સતત વધતો માથાનો દુખાવો, ચીડિયાપણું, ઝાંખું કે ડબલ દેખાવું, બોલવામાં કે સાચા શબ્દો શોધવામાં મુશ્કેલી થવી, ચાલતી વખતે સંતુલન બગડવું અને વારંવાર વસ્તુઓ ભૂલી જવી.
પ્રશ્ન 3: બ્રેન ટ્યૂમરના લક્ષણો દરેક વ્યક્તિમાં અલગ કેમ હોઈ શકે છે?
જવાબ: કારણ કે મગજનો દરેક હિસ્સો શરીરના અલગ-અલગ કાર્યોને કંટ્રોલ કરે છે. તેથી લક્ષણો ટ્યૂમરના આકાર, તે મગજમાં કઈ જગ્યાએ છે અને તેના વધવાની ગતિ પર નિર્ભર કરે છે.
પ્રશ્ન 4: કેવા પ્રકારના માથાના દુખાવામાં ડોક્ટરની સલાહ લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે?
જવાબ: જો માથાનો દુખાવો સતત વધતો હોય, વહેલી સવારે ઊંઘમાંથી જગાડી દે તેવો હોય અથવા તેની સાથે ઉલ્ટી થવી, નબળાઈ આવવી અને ચક્કર આવવા જેવા લક્ષણો દેખાય તો તરત તપાસ કરાવવી જોઈએ.
પ્રશ્ન 5: શું બ્રેન ટ્યૂમરને સંપૂર્ણપણે રોકી શકાય છે?
જવાબ: ના, બ્રેન ટ્યૂમરને સંપૂર્ણ રીતે રોકવાની કોઈ ચોક્કસ સારવાર નથી. પરંતુ, સમય રહેતા તેના શરૂઆતના લક્ષણોને ઓળખીને વહેલી તકે સારવાર શરૂ કરવાથી મોટી રાહત મળી શકે છે.