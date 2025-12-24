Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Bajra Roti: સવારે, બપોરે કે રાત્રે... કયા સમયે બાજરાનો રોટલી કે રોટલો ખાવો ?

Best Time to Eat Bajra Roti: બાજરાની રોટલી કે રોટલા હેલ્થ માટે સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. પરંતુ બાજરાના ગુણનો લાભ ઉઠાવવા માટે તેને યોગ્ય સમયે ખાવો જરૂરી છે. આજે તમને જણાવીએ બાજરાનો ઉપયોગ કયા સમયે કરવાથી સૌથી વધુ લાભ થાય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 24, 2025, 12:03 PM IST

Best Time to Eat Bajra Roti: શિયાળામાં બાજરાનો રોટલો ખૂબ ખવાતો હોય છે. બાજરાની તાસીર ગરમ હોય છે તેથી શિયાળા દરમિયાન બાજરો ખાવો શરીર માટે પણ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. બાજરો શરીરને અંદરથી ગરમ રાખે છે તેથી જ શિયાળામાં તેનો ઉપયોગ વધારે થાય છે. પરંતુ દરેક વસ્તુ ફાયદો ત્યારે જ કરે જ્યારે તેને યોગ્ય સમયે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. તેવી જ રીતે બાજરાના રોટલાનું પણ છે. બાજરાના રોટલાથી થતા ફાયદા મેળવવા હોય તો એ જાણવું જરૂરી છે કે બાજરાનો રોટલો ક્યારે ખાવો જોઈએ. આજે તમને જણાવીએ બાજરાનો રોટલો ક્યારે ખાવાથી ફાયદો વધારે કરે. 

બાજરો પ્રોટીન, ફાઇબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ થાઈમિન જેવા પોષક તત્વોનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત છે. તેમાંથી શરીરને કેલ્શિયમ, આયરન, ફોસ્ફફરસ, મેગ્નેશિયમ જેવા મહત્વપૂર્ણ ખનીજ પણ મળે છે. બાજરાથી થતા ફાયદા મેળવવા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે બાજરાના લોટથી બનેલી વસ્તુઓને નાસ્તામાં ખાવી, બપોરે ભોજનમાં ખાવી કે પછી રાત્રે ખાવી ? તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા સમયે બાજરો ખાવાથી શરીર પર કેવી અસર થાય છે. 

કયા સમયે ખાવો બાજરાનો રોટલો ? 

બાજરાથી થતા ફાયદા ઉઠાવવા માટે જો બપોરે કે સવારે નાસ્તામાં બાજરો ખાવ તો સૌથી સારું ગણાય છે. આયુર્વેદ અને હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બપોરના સમયે આપણી પાચનશક્તિ સૌથી વધુ તીવ્ર હોય છે. બાજરો એક કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે જેને પચાવવા માટે શરીરને સમય લાગે છે. બપોરના સમયે પાચનશક્તિ સક્રિય હોય છે તેથી જો તમે બપોરે બાજરાનું સેવન કરો તો તે સરળતાથી પચી જાય છે. સવારે કે બપોરના સમયે બાજરાના રોટલા કે રોટલી ખાધા હોય તો આખો દિવસ થાક જણાવતો નથી. 

ખાસ કરીને જો તમે ફિઝિકલી એક્ટિવ હોય એટલે કે જીમમાં જતા હોય કે પછી સવારે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય તો સવારના સમયે બાજરાની રોટલી ખાવી સૌથી સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેનાથી તમને આખા દિવસ પૂરતું ફાઈબર અને પ્રોટીન મળી જાય છે. 

મોટાભાગે લોકો રાત્રે બાજરાના રોટલા ખાતા હોય છે પરંતુ રાતના સમયે બાજરાનો રોટલા ખાવાથી કેટલીક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેમકે રાતના સમયે આપણી શારીરિક ગતિવિધિ ઓછી થઈ જાય છે તેથી બાજરાનું પાચન મુશ્કેલ થઈ જાય છે. બાજરાનો રોટલો ખાધા પછી પેટ ભારે થઈ જવું, ગેસની સમસ્યા થવી જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. તેથી રાતના સમયે બાજરાના લોટથી બનેલી વસ્તુ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. બાજરાની તાસીર ગરમ હોય છે. કેટલાક લોકો રાતના સમયે બાજરાના લોટનું સેવન કરે તો તેનાથી બેચેની, છાતીમાં બળતરા, શરીરમાં ગરમી જેવો અનુભવ થઈ શકે છે આવી સમસ્યાઓ ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડે છે. આ સમસ્યાથી બચવું હોય તો બાજરાના લોટથી બનેલી વસ્તુનો સમાવેશ સવારે નાસ્તામાં અથવા બપોરે ભોજનમાં કરવો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Bajra RotiHealth TIPSHealthy Foodબાજરાનો રોટલો

