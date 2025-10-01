Bruises: ઈજા વિના હાથ-પગ પર દેખાતા બ્લુ નિશાન આ ગંભીર બીમારીનું હોય શકે છે લક્ષણ
Bruises On Body: ઘણીવાર હાથ, પગ કે શરીરના અન્ય અંગો પર બ્લુ રંગના નિશાન પડી જાય છે. ઘણીવાર આ નિશાન ગંભીર બીમારીનું શરુઆતી સંકેત હોય શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કઈ બીમારીનું લક્ષણ હોય છે આવા નિશાન.
Bruises On Body: તમે ઘણીવાર અનુભવ્યું હશે કે ખાસ કોઈ ઈજા ન થઈ હોય તેમ છતા શરીરના અંગો પર રીંગણી કલરના અથવા તો બ્લુ કલરના નિશાન દેખાવા લાગે છે. આ નિશાનને મેડિકલ ભાષામાં બ્રૂસ કહેવાય છે. આવા નિશાન શરીરમાં આંતરીક ઈજાના કારણે પડી જતા હોય છે પરંતુ વારંવાર આવા નિશાન કારણ વિના શરીર પર દેખાય તો તે કોઈ ગંભીર બીમારીનો ઈશારો પણ હોય શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ સ્થિતિમાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
બ્લુ નિશાન શા માટે પડે ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે આપણી ત્વચાની નીચે નાની બ્લડ વેસલ્સ તુટી જાય છે તો લોહી બહાર આવતું નથી પરંતુ ત્વચાની નીચે જ જામી જાય છે. આ કારણે તે ભાગ બ્લૂ, લીલો, રીંગણી કે કાળો દેખાય છે. સામાન્ય રીતે આવું ત્યારે જ થાય છે જ્યારે કોઈ વસ્તુ સાથે ભટકાઈ ગયા હોય કે શરીરના અંગ પર વધારે દબાણ થયું હોય. પરંતુ કોઈ ઈજા વિના આવા નિશાન શરીર પર દેખાય તે ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ હોય શકે છે.
શરીર પર નિશાન પડવાના સામાન્ય કારણો
- વધતી ઉંમરે શરીરની નસો નબળી પડી જાય તેના કારણે નસો તુટી જાય તો આવું થઈ શકે.
- શરીરમાં વિટામિન સી, વિટામિન કે, વિટામિન બી12 ની ખામી હોય તો પણ શરીરમાં આવા નિશાન પડે છે.
- કેટલીક દવાઓ લેવાથી પણ આવા નિશાન દેખાય છે.
- મહિલાઓમાં હોર્મોનલ ફેરફાર સમયે અથવા મેનોપોઝ સમયે આ સમસ્યા જોવા મળી શકે છે.
- જો વારંવાર આવા નિશાન થતા હોય તો તે બ્લડ ક્લોટિંગ ડિસઓર્ડર પણ હોય શકે છે.
નિશાન પડવાના ગંભીર કારણો
જો શરીર પર બ્લુ કે લીલા રંગના નિશાન વારંવાર પડે અને મોટા મોટા નિશાન થઈ જતા હોય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. આ લક્ષણ લીવર સંબંધિત રોગમાં અને લીકેમિયા જેવી બીમારીમાં પણ જોવા મળે છે. આ લક્ષણ સાથે જો થાક, નાક કે પેઢામાંથી લોહી પણ નીકળતું હોય તો તે ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ હોય શકે છે.
