Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /પગના તળિયામાં સતત બળતરા થાય છે? સાવધાન! આ ગંભીર બીમારીનો હોઈ શકે છે સંકેત

પગના તળિયામાં સતત બળતરા થાય છે? સાવધાન! આ ગંભીર બીમારીનો હોઈ શકે છે સંકેત

Pair Ke Talwe Me Jalan: નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ યુકેએ જણાવ્યું કે પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથી શું છે, તેના લક્ષણ કેવા હોય છે અને પગમાં બળતરા થવી શું પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથીના લક્ષણ છે કે નહીં, અહીં જાણો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 12, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:12 PM IST
પગના તળિયામાં સતત બળતરા થાય છે? સાવધાન! આ ગંભીર બીમારીનો હોઈ શકે છે સંકેત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પગના તળિયામાં સતત બળતરા થાય છે? સાવધાન! આ ગંભીર બીમારીનો હોઈ શકે છે સંકેત
2
3
4
5