/પગના તળિયામાં સતત બળતરા થાય છે? સાવધાન! આ ગંભીર બીમારીનો હોઈ શકે છે સંકેત

Burning Sensation In Feet: શું તમને પણ પગના તળિયામાં બળતરા થાય છે? જો પગના તળિયામાં બળતરા થાય છે, કે સુન્નતાનો અનુભવ થાય છે તો તમારે ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ કારણ કે આ સમસ્યાનું કારણ પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથી હોઈ શકે છે. પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથી હાથ, પગ અને ખભામાં થાય છે, પરંતુ તેનાથી વધુ પ્રભાવિત પગ થાય છે. નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ યુકે પાસેથી જાણો પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથી (Peripheral Neuoropathy) શું છે, તેના ક્યા લક્ષણ હોય છે અને તેની સારવાર કઈ રીતે કરવામાં આવે છે.
પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથીના આધાર પર અલગ-અલગ લક્ષણ
સેન્સરી ન્યૂરોપેથીઃ આ સ્થિતિમાં મગજ સુધી પહોંચવાનો મેસેજ, તાપમાનનો મેસેજ, દુખાવાનો મેસેજ કે કોઈ સનસેશનનો મેસેજ લઈ જતી નસ ડેમેજ થઈ શકે છે.
મોટર ન્યૂરોપેથીઃ તેમાં મૂવમેન્ટને કંટ્રોલ કરનારી નસો ડેમેજ થઈ જાય છે.
ઓટોનોમિક ન્યૂરોપેથીઃ તેમાં તે નસો સતત નબળી થવા લાગે છે જે પાચન, બ્લેડર ફંક્શન અને બ્લડ પ્રેશર વગેરેને કંટ્રોલ કરે છે.
મોનોન્યૂરોપેથીઃ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમની બહારની એક સિંગલ નસ ડેમેજ થઈ જાય છે.
પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથીમાં હંમેશા દર્દીને એક કે તેનાથી વધુ પ્રકારની પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથી થઈ શકે છે.
સેન્સરી ન્યૂરોપેથીના લક્ષણ
મોટર ન્યૂરોપેથીના લક્ષણ
ઓટોનોમિક ન્યૂરોપેથી
મોનોન્યૂરોપેથી
કઈ રીતે થાય છે પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથીની સારવાર
પેરીફેરલ ન્યૂરોપેથીમાં સમસ્યાનું કારણ જાણી તે કારણોને દૂર કરવા પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જો વિટામિન બી12ની કમી છે તો તેને પૂરી કરવામાં આવે છે. ડાયાબિટીસ છે તો કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. જીવનશૈલીમાં સુધાર પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. આ સિવાય નસનો દુખાવો ઘટાડવા પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. ડોક્ટર સમસ્યા અનુસાર સારવાર કરે છે.