Burning Feet: આ તકલીફના કારણે ઉનાળામાં બળે છે પગના તળિયા, બળતરાને દવા વિના શાંત કરવાનો ઉપાય પણ જાણો
Home Remedies for Burning Feet: ઉનાળામાં ઘણા લોકોને પગના તળિયામાં તીવ્ર બળતરાનો અનુભવ થતો હોય છે. આ સમસ્યાને તજા ગરમી કહેવામાં આવે છે. તજા ગરમીની સમસ્યા કયા કારણે થાય છે અને તેને દવા વિના શાંત કરવા શું કરવું ચાલો જાણીએ.
- ઉનાળામાં પગના તળિયા બળવાનું કારણ
- પગના તળિયાની બળતરા શાંત કરવાના દેશી ઉપાયો.
- પગના તળિયાની બળતરાને દવા વિના શાંત કરવાના ઈલાજ.
Home Remedies for Burning Feet: ગરમીના સમયમાં જ્યારે શરીરમાં આંતરિક ગરમી કે પિત્ત વધી જાય છે ત્યારે પગના તળિયામાં બળતરા, પરસેવો થવો, વારંવાર તરસ લાગવી, એસિડિટી થવા જેવી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. બોલચાલની ભાષામાં આ સમસ્યાને તજા ગરમી કહેવામાં આવે છે. ગરમ વાતાવરણમાં આવું થવું સામાન્ય છે. તજા ગરમીના કારણે જ પગના તળિયામાં તીવ્ર બળતરાનો અનુભવ થાય છે. ખાસ કરીને રાતના સમયે આ સમસ્યા વધી જાય છે. પગના તળિયાની બળતરાને દવા વિના શાંત કરવાના દેશી અને સચોટ ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ. આ દેશી ઈલાજ એવો છે જેની કોઈ આડઅસર નથી.
તજા ગરમી વધવાના કારણો
કોઈપણ સમસ્યાનું નિવારણ કરવું હોય તો પહેલા એ જાણવું પડે છે કે સમસ્યાનું કારણ શું છે. તો તમને જણાવી દઈએ કે તજા ગરમી વધવાનું મુખ્ય કારણ ગરમ વાતાવરણ હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં શરીરમાં પિત્તદોષ વધે ત્યારે આ તકલીફ થાય છે. આ સિવાય વધારે પડતો ગરમ અને મસાલેદાર ખોરાક વધારે ખાવાથી પણ તજા ગરમી વધે છે.
તજા ગરમી શાંત કરવાના દેશી ઈલાજ
તજા ગરમીની સમસ્યાથી મુક્તિ મેળવવા માટેના દેશી ઈલાજ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ઈલાજ એવા છે જેનો પ્રયોગ દાદી-નાનીના સમયથી થતો આવે છે. આ ઉપાયોની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેનાથી કોઈ આડઅસર થશે નહીં. એટલે તમે ચિંતામુક્ત થઈ આ ઉપાય અપનાવી શકો છો. અહીં તમને કેટલાક ઉપાયો વિશે જણાવીએ છીએ જેમાંથી તમને માફક આવે અને તમને અનુકૂળ હોય તેવો ઉપાય તમે અપનાવી શકો છો.
કાળી દ્રાક્ષ
તજા ગરમી પિત્ત દોષ વધવાથી વધે છે. ઉનાળામાં પિત્ત દોષને શાંત કરવા અને પગના તળિયાની બળતરા મટાડવા માટે કાળી દ્રાક્ષ ફાયદાકારક છે. સુકી કાળી દ્રાક્ષની પ્રકૃતિ ઠંડી હોય છે. તેનાથી ખાવાથી બળતરાથી રાહત મળી શકે છે. કાળી દ્રાક્ષને રોજ રાત્રે પાણીમાં પલાળો અને બીજા દિવસે સવારે નરણાં કોઠે દ્રાક્ષ ચાવીને ખાઈ લેવી અને દ્રાક્ષનું પાણી પણ પી લેવું.
સુકા ધાણા
શરીરની પિત્તની સમસ્યા દુર કરવા અને પગના તળિયાની બળતરા શાંત કરવા માટે સુકા ધાણા પણ ઉપયોગી છે. સુકા ધાણા શરીરને ઠંડક આપે છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે સુકા ધાણાને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો. બીજા દિવસે સવારે ધાણાનું પાણી પી લેવું. ધાણાનું પાણી પીવાથી પેશાબમાં થતી બળતરા, સ્કિન એલર્જીથી પણ રાહત મળી શકે છે.
વરિયાળી અને સાકર
શરીરની ગરમીને શાંત કરવા અને પિત્ત દોષ ઓછો કરવા માટે વરિયાળી અને સાકર પણ લઈ શકાય છે. વરિયાળી અને સાકર પેટની ગરમીને શાંત કરશે અને પગના તળિયાની બળતરા પણ મટશે. તેના માટે જમ્યા પછી નિયમિત સાકર અને વરિયાળી ખાવી. આ સિવાય વરિયાળી પલાળેલું પાણી પણ પી શકાય છે.
એપ્સમ સોલ્ટ
પગના તળિયાની બળતરાને શાંત કરવા માટે એપ્સમ સોલ્ટ પણ ઉપયોગી છે. રાતના સમયે પગમાં બળતરા વધી જતી હોય તો રોજ રાત્રે સુતા પહેલા આ કામ કરો. ટબ કે ડોલમાં પગ ઘુંટી સુધી ડુબે એટલું હુંફાળુ પાણી ભરો અને તેમાં એપ્સમ સોલ્ટ ઉમેરી દો. આ પાણીમાં 10 મિનિટ પગ પલાળી રાખો. તેનાથી બળતરા શાંત થશે. તકલીફ વધારે હોય તો દિવસમાં 2 વખત આ કામ કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
