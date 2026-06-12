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Kidney Stone: પેશાબમાં બળતરા સહિતના આ 5 લક્ષણો જણાવે છે કિડનીમાં બની રહી છે પથરી, આ સમયે ઈલાજ કરાવો તો ઓપરેશનથી બચી શકો

Kidney Stone Early Symptoms: પથરીનો દુખાવો ભયંકર હોય છે. કોઈપણ સમયે આ દુખાવો થઈ શકે છે અને પછી વ્યક્તિની હાલત બગડી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ સ્ટેજ સુધી પહોંચતા પહેલા શરીર કેટલાક સંકેત આપે છે. જો આ 5 સંકેત મળે ત્યારે જ વ્યક્તિ સાવધાન થઈ જાય તો પથરીની સમસ્યા ઓપરેશન સુધી પહોંચતી નથી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:24 PM IST
Kidney Stone: પેશાબમાં બળતરા સહિતના આ 5 લક્ષણો જણાવે છે કિડનીમાં બની રહી છે પથરી, આ સમયે ઈલાજ કરાવો તો ઓપરેશનથી બચી શકો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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