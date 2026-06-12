/Kidney Stone: પેશાબમાં બળતરા સહિતના આ 5 લક્ષણો જણાવે છે કિડનીમાં બની રહી છે પથરી, આ સમયે ઈલાજ કરાવો તો ઓપરેશનથી બચી શકો

Kidney Stone Early Symptoms: ખરાબ લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહારમાં બેદરકારીના કારણે પથરી થવાની સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે. લોકો દિવસ દરમ્યાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પણ પીતા નથી જેના કારણે શરીરમાં સોડિયમ અને મિનરલ્સ એકઠા થવા લાગે છે અને ધીરે ધીરે આ કણ પથરી બની જાય છે. પથરી શરૂઆતમાં ખૂબ જ નાની હોય છે. જ્યારે શરીરમાં પથરી બનવાનું શરૂ થાય ત્યારે કેટલાક સંકેતો પણ મળે છે જો આ સંકેત મળે ત્યારે જ સતર્ક થઈ જવામાં આવે તો પથરીને ઓપરેશન વિના શરીરમાંથી કાઢવાનો ઈલાજ થઈ શકે છે.
આજે તમને કિડની સ્ટોનના આ 5 શરૂઆતી લક્ષણો વિશે જણાવીએ. આ 5 લક્ષણો જણાવે છે કે શરીરમાં પથરી બનવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જો શરૂઆતમાં જ આ સંકેતોને સમજીને લાઈફસ્ટાઈલમાં અને આહારમાં કેટલાક ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો સમસ્યાને વધતી અટકાવી શકાય છે.
પથરીના શરૂઆતી લક્ષણો
પેશાબમાં બળતરા કે દુખાવો
જ્યારે પથરી બનવાની શરૂઆત થાય છે ત્યારે પેશાબ કરતી વખતે બળતરા કે દુખાવો થાય છે. આ સમસ્યાને મેડિકલ ભાષામાં ડિસ્યુરિયા કહેવાય છે.. મોટાભાગે લોકો આ સમસ્યાને યુરીન ઇન્ફેક્શન સમજીને ઈગ્નોર કરે છે. જો તમે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા હોય તેમ છતાં તમને પેશાબમાં બળતરા થતી હોય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો કારણ કે તે કિડની સ્ટોનના કારણે હોઈ શકે છે.
પેશાબમાં લોહી આવવું
હેલ્દી શરીરમાં પેશાબનો રંગ હંમેશા ટ્રાન્સપરન્ટ કે એકદમ લાઈટ યેલો હોય છે પરંતુ જો કિડની સ્ટોનની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય તો પેશાબનો રંગ બદલી જાય છે. પેશાબનો રંગ ધીરે ધીરે ડાર્ક થવા લાગે છે અને ઘણી વખત પેશાબમાં લોહી પણ નીકળે છે. પેશાબ કર્યા પછી જો તીવ્ર વાસ આવતી હોય તો તે પણ કિડની સ્ટોનનો સંકેત હોઈ શકે છે.
પીઠ અને પેટના નીચેના ભાગમાં દુખાવો
કિડની સ્ટોનનું સૌથી પહેલું લક્ષણ છે પેટ અને પેટના નીચેના ભાગમાં તીવ્ર દુખાવો થવો. આ દુખાવો પાંસડીની નીચેના ભાગમાં થાય છે. આ દુખાવો એટલો તીવ્ર હોય છે કે વ્યક્તિને સીધા ઉભા રહેવામાં પણ તકલીફ પડે.
વારંવાર પેશાબ જવાની ઈચ્છા થવી
જો તમને વારંવાર પેશાબ કરવા જવું પડે છે તો સતર્ક થઈ જવું. જ્યારે પથરી પેશાબની નળીના નીચેના ભાગમાં પહોંચી જાય છે તો વ્યક્તિને વારંવાર પેશાબ લાગી હોય તેવો અનુભવ થાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે બ્લેડર પર પ્રેશર બને છે આ સ્થિતિમાં યુરિન પાસ કરવા જાવ ત્યારે ખૂબ ઓછી માત્રામાં યુરીન ઉત્તરે છે. આ સમસ્યા રાત્રે વધી જાય છે.
ઉલટીઓ થવી
કિડની અને પાચનતંત્ર વચ્ચે કનેક્શન હોય છે. જ્યારે કિડનીમાં પથરી બને છે તો તેના કારણે જે પ્રેશર અને દુખાવો થાય છે તેની અસર પેટની નસોને પણ થાય છે જેના કારણે વ્યક્તિને ઉલટી થાય છે અથવા તો ઉલટી થવાની હોય તે રીતે ઉબકા આવે છે. કારણ વિના ઉલટી જેવું થવું પણ પથરીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)