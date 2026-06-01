/Butterfly Rash: ચહેરા પર પતંગિયાના શેપમાં રેશ થઈ જાય તો નોર્મલ ન સમજો, ગંભીર બીમારીનું પહેલું લક્ષણ હોય શકે આ નિશાન

Butterfly Rash On Face: ઉનાળામાં સ્કિન પર રેશિસ થવા સામાન્ય સમસ્યા છે. ગરમ હવા અને તડકાના કારણે સ્કીન પર હીટ રેશ થઈ જતા હોય છે. જોકે દર વખતે હીટ રેશ નોર્મલ નથી હોતા. જો ચેહરા પર પતંગિયાના શેપમાં લાલ રેશ દેખાવા લાગે તો તે ગંભીર બીમારી પણ હોઈ શકે છે. જે બીમારીની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે લ્યૂપસ જેને બટરફ્લાય રેશ પણ કહેવામાં આવે છે. જો ચેહરા પર ગાલ અને નાકની વચ્ચે પતંગિયાના આકારમાં લાલ નિશાન પડી જાય તો તેને બટરફ્લાય રેશ કહેવામાં આવે છે અને આ એક બીમારી છે.
તડકામાં નીકળવાનું થાય ત્યારે ચહેરા પર રેશિસ થઈ જાય છે એટલે કે ચહેરાની ત્વચા લાલ દેખાવા લાગે છે. સામાન્ય રીતે તો આ રીતે લાલ થયેલી સ્કીન થોડીવારમાં ફરીથી નોર્મલ પણ થઈ જાય છે. પરંતુ દર વખતે આવા રેશ નોર્મલ નથી હોતા. જેમકે બટરફ્લાય રેશ. જો ચેહરા પર ગાલ અને નાકની વચ્ચે પતંગિયા જેવો દેખાતો મોટો રેશ પડી જાય તો તે સ્કિન સંબંધિત ગંભીર બીમારી પણ હોઈ શકે છે. ચેહરા પર લાલ રેશ દેખાય તેનું કારણ સિસ્ટમિક લ્યૂપસ એરિથેમેટોસસ નામની ઓટો ઇમ્યુન બીમારી પણ હોઈ શકે છે. આ સમસ્યાને સામાન્ય ભાષામાં લ્યૂપસ પણ કહેવાય છે. બટરફ્લાય રેશની સારવાર શરૂઆતના સમયમાં ન કરવામાં આવે તો ચહેરા સિવાય શરીરના અલગ અલગ અંગો પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર લ્યૂપસ કોઈ દુર્લભ બીમારી નથી પરંતુ તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ પણ ન કરવી જોઈએ. લ્યુપસ બીમારી ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણી ઈમ્યૂન સિસ્ટમ ભૂલથી આપણા જ શરીરના ટિશ્યૂ પર હુમલા કરવા લાગે છે. જેના કારણે સ્કીનને નુકસાન થાય છે. લ્યુપસ બીમારીના કારણે સૌથી પહેલાં બટરફ્લાય રેશ ચહેરા પર દેખાય છે. ચહેરા પર ગાલ અને નાકની ઉપરના ભાગમાં પતંગિયાના આકારમાં દેખાતો લાલ ડાઘ લ્યુપસ બીમારીનું સૌથી પહેલું લક્ષણ હોય છે. બટરફ્લાય રેશ તડકામાં નીકળ્યા પછી વધારે સ્પષ્ટ દેખાવા લાગે છે.
લ્યુપસ બીમારીના લક્ષણ
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર લ્યુપસ બીમારી શરૂઆતના સ્ટેજમાં પકડમાં નથી આવતી કારણ કે મોટાભાગના લોકો ચહેરા પર દેખાતા રહસ ને સામાન્ય ગણીને ઇગ્નોર કરી દે છે જેના કારણે બીમારી શરીરમાં પણ ફેલાવવા લાગે છે. દિવસમાં સૌથી પહેલા ચહેરા રેશ દેખાય છે. આ રૈશ એવા હોય છે જે તડકામાં નીકળ્યા પછી વધારે લાલ થઈ જાય છે, તેમાં દુખાવો કે બળતરા થાય છે. ઘણા લોકોને આ બીમારીમાં આખા ચહેરા પર રેડનેસ આવી જાય છે. જો ઉનાળામાં આવું થતું હોય તો તેના પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
ચેહરા પર બટરફ્લાય રેશ દેખાવા સિવાય બીમારી જેમ જેમ વધે તેમ તાવ આવવો, સાંધામાં દુખાવો, થાક લાગવો, વાળ ખરવા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. આ બીમારીને લઈને સતર્ક રહેવું જરૂરી છે કારણ કે તેના લક્ષણ ધીરે ધીરે વધે છે. ઘણા લોકોને શરૂઆતમાં લક્ષણ જોવા મળે અને પછી એકદમથી ગાયબ થઈ જાય અને પછી ફરીથી લક્ષણો જોવા મળે. તેથી જ ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે ચહેરા પર જો ખાસ પ્રકારની પેટર્નમાં રેશ દેખાતા હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
લ્યુપસથી સ્કીનને થતું નુકસાન
બટરફ્લાય રેશ કોઈ સામાન્ય સમસ્યા નથી ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર લ્યુપસની સારવાર ન કરવામાં આવે તો આ સમસ્યા કિડની, ફેફસા, હૃદય, નશો અને મગજને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ બીમારી સામાન્ય રીતે યુવા વયમાં મહિલાઓમાં વધારે જોવા મળે છે. જો ચેહરા પર કે શરીરના કોઈ અંગ પર ખાસ પેટર્નમાં રેશ બનતા હોય તો જાતે તેની સારવાર કરવી નહીં. નિષ્ણાંતની મદદ લઈ યોગ્ય સારવાર શરુ કરવી.
