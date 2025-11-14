Prev
Bad Cholesterol: શરીરમાં વધી રહ્યું છે કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ, તો આજથી જ પીવા લાગો આ હેલ્ધી દેશી ડ્રિંક

Bad Cholesterol: હાર્ટ હેલ્ધી રહે તે માટે ખાવાપીવામાં એવી વસ્તુઓ સામેલ કરો જેનાથી પોષણ મળે અને જે વસ્તુ બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. આજે તમને એક દેશી પીણા વિશે જણાવીએ જે આ કામમાં તમને મદદ કરી શકે છે. 
 

Bad Cholesterol: કોલેસ્ટ્રોલ એવી સમસ્યા છે જે ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલના કારણે થાય છે. જે લોકો ફાસ્ટ ફૂડ વધારે લેતા હોય અને જેમની દિનચર્યા બેઠાળુ હોય છે તેમના શરીરમાં પોષક તત્વોની ખામી સર્જાય છે અને પોષણ ન મળવાના કારણે ગંભીર રોગ પણ વધવા લાગે છે. ફાસ્ટ ફૂડ અને બેઠાડું જીવનશૈલીના કારણે સૌથી પહેલા બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધવા લાગે છે. 

હેલ્ધી રહેવા માટે ડાયટ અને લાઈફ સ્ટાઈલને પણ હેલ્ધી રાખવી જરૂરી છે. ખાન પાનમાં એવી વસ્તુનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જે પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય.. જે લોકોને કોલેસ્ટ્રોલ જેવી બીમારી હોય તેમણે ડાયટમાં ડેરી પ્રોડક્ટમાં છાશનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે છાશ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. 

જો શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ વધી જાય તો તેના કારણે હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા, હાર્ટ અટેક અને કોરોનરી આર્ટરી ડીસીઝ સહિતની સમસ્યા થઈ શકે છે.

તેવામાં જો તમે રોજ છાશ પીવાનું રાખો છો તો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ મેન્ટેન કરવામાં મદદ મળે છે. છાશમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ, વિટામીન, પ્રો,ટીન પોટેશિયમ, સહિતના પોષક તત્વો હોય છે અને તેમાં ગુડ બેક્ટેરિયા પણ હોય છે. જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને શરીરમાંથી કાઢવામાં મદદ કરે છે 

જોકે દરેક વસ્તુના ફાયદાની સાથે કેટલાક નુકસાન પણ હોય છે. બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે છે તેવું માનીને હદ કરતાં વધારે છાશ પીવાથી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. વધારે પ્રમાણમાં છાશ પીવાથી સ્વાસ્થ્ય બગડી પણ શકે છે. છાશમાં સોડિયમનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે કિડની પેશન્ટ માટે સારું નથી. આ સિવાય ઠંડીની ઋતુમાં જો શરદી કે ઉધરસ જેવી સમસ્યા હોય તો પણ છાશ પીવાનું ટાળવું જોઈએ. છાશ પીવાથી આ સમસ્યા વધી પણ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

