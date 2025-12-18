Prev
Diabetes: મેથી-કારેલા છોડો, ડાયાબિટીસમાં દવાની જેમ કામ કરશે આ 4 શાક, શિયાળામાં ખાઈ શકો છો રોજ

Vegetables For Diabetes: શિયાળામાં મળતા અલગ અલગ શાકભાજીમાંથી 4 શાક એવા છે જેને ડાયાબિટીસના દર્દી માટે બેસ્ટ ગણવામાં આવે છે. આ શાક ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે દવાની જેમ કામ કરે છે. પરંતુ લોકો આ શાક અને તેના ફાયદા વિશે જાણતા નથી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:55 PM IST

Vegetables For Diabetes: આજકાલ લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધિત કેટલીક બીમારીઓ સામાન્ય થતી જાય છે જેમાંથી એક ડાયાબિટીસ પણ છે. ડાયાબિટીસ લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધિત સમસ્યા છે જેમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે તે જરૂરી હોય છે. બ્લડ સુગર કંટ્રોલ રાખવા માટે પેશન્ટને નિયમિત દવાઓ લેવી પડે છે સાથે જ ખાવા પીવામાં પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. જોકે શિયાળામાં કેટલાક એવા શાક મળતા હોય છે જેને ખાવાથી ડાયાબિટીસના પેશન્ટને લાભ થઈ શકે છે. આજે તમને આ 4 શાક વિશે જણાવીએ જેને ખાવાથી ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહી શકે છે. આ ચાર શાક ડાયાબિટીસના દર્દી માટે સુપર ફૂડ ગણાય છે 

આ શાક માર્કેટમાં શિયાળા દરમિયાન ભરપૂર માત્રામાં મળે છે પરંતુ ઓછા લોકો તેના ફાયદા વિશે જાણે છે તેથી તેનો ઉપયોગ પણ જોઈએ એટલો કરતા નથી. આજે તમને શિયાળામાં મળતા આ 4 શાક વિશે જણાવીએ જે ડાયાબિટીસના દર્દી માટે દવા જેવા ગણાય છે. આ શાક ખાવાથી બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ મળે છે. જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તેમણે આ ચાર શાક પોતાની ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. 

શલગમ 

શલગમ જેને ગાંઠ કોબી કે ગુજરાતીમાં આલકુટ પણ કહેવાય છે તે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે એક સુપર ફુડ છે. તેમાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે અને તેમાં ગ્લાયકોસીનોલેટ્સ હોય છે. જે શરીરમાં જઈને આંતરડામાં ગ્લુકોઝનું ઓબ્ઝરશન ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. તેને ખાધા પછી સુગર લેવલ અચાનક વધતું નથી. તમે ગાંઠ કોબીને અલગ અલગ રીતે ખાઈ શકો છો. તેનું શાક બનાવીને, સંભારાની જેમ વઘારીને કે પછી ડુંગળી સાથે સલાડની જેમ પણ ખાઈ શકાય છે. 

શક્કરીયા 

શક્કરીયા સ્વાદમાં મીઠા હોય છે પરંતુ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે શક્કરિયા ફાયદાકારક છે. શક્કરિયામાં રઝિસ્ટન્ટ સ્ટાર્ચ અને બીટા કેરોટીન હોય છે. તે શરીરમાં એવા હોર્મોન નું પ્રોડક્શન વધારે છે જે ડાયાબિટીસમાં ફાયદો કરે છે. આ ખાસ પ્રકારના હોર્મોના વધવાથી ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે અને ઓવર ઈટિંગ પણ થતું નથી જેના કારણે ઓવરઓલ બ્લડ સુગર મેનેજ થાય છે. શક્કરિયાના તમે બાફી અને તેમાં મસાલો છાંટીને ખાઈ શકો છો. શક્કરિયાને એક વખત બાફી ઠંડા કરી ફરીથી ગરમ કરીને ખાવાથી તેમાં રજીસ્ટન્ટ સ્ટાર્ચ વધે છે અને તે વધારે ફાયદાકારક બની જાય છે. 

મુળા

ડાયાબિટીસના દર્દી હોય તેમણે મૂળા પણ ખાવા જોઈએ. તેમાં વિટામીન સી અને ફાઇબર સારા પ્રમાણમાં હોય છે. મૂળા પણ ડાયાબિટીસના દર્દી માટે દવાની જેમ અસર કરે છે, તેનાથી લીવર અને પેનક્રિયાઝના એન્જાઈને સપોર્ટ મળે છે મૂળા ખાવાથી કાર્બોહાઈડ્રેટનું બ્રેકડાઉન ધીમું થઈ જાય છે તેનાથી ઇન્ફ્લેમેશન પણ ઓછું થાય છે અને બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે. શિયાળામાં મૂળા ને તમે સલાડની જેમ ખાઈ શકો છો. 

સરસો સાગ

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે સરસોનું સાગ પણ ફાયદાકારક છે. સરસવના પાનમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ અને પ્લાન્ટ કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે શરીરમાં મેટાફોર્મની અને દવાની જેમ કામ કરે છે તે લીવર ફેટ ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે અને બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલ કરી મેટાબોલિક હેલ્થને સુધારે છે. સરસવના પાનને લસણ સાથે થોડા સાંતળીને ખાઈ શકાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )

 

RadishDiabetesFoodHealth TIPSમૂળાડાયાબિટીસ

