શું કોઈ વ્યક્તિ ફક્ત એક ફેફસાથી જીવી શકે છે? જાણો ન્યુમોનિયામાં કેવી રીતે બચાવાય છે જીવ
One Lung Survival Truth:
One Lung Survival Truth: દરરોજ, દેશ અને દુનિયાભરમાં, કોઈને કોઈ ન્યુમોનિયા જેવી ગંભીર બીમારીનો ભોગ બને છે, જે તેમના ફેફસાં પર પ્રતિકૂળ અસર કરે છે અને તેમને બગડવાનું કારણ બને છે. તો, ચાલો જોઈએ કે જો ન્યુમોનિયાના દર્દીનું એક ફેફસાં દૂર કરવામાં આવે તો શું થાય છે.
દેશમાં વધી રહેલી ન્યુમોનિયાની ગંભીર સમસ્યા
ભારતમાં ન્યુમોનિયા ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે અને એક ખતરનાક રોગ બની રહ્યો છે. જાગૃતિના અભાવે, લોકો તેના શરૂઆતના લક્ષણોને અવગણે છે, જેના કારણે ચેપ ગંભીર અને જીવલેણ બની શકે છે. તેથી, સમયસર સારવાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
શું એક ફેફસાંથી જીવી શકાય છે?
ઘણા લોકો આશ્ચર્ય પામે છે કે શું એક ફેફસાં દૂર કર્યા પછી વ્યક્તિ જીવી શકે છે? તબીબી વિજ્ઞાન અનુસાર, યોગ્ય કાળજી અને સારવાર સાથે, એક ફેફસાંથી પણ જીવન શક્ય બની શકે છે.
ન્યુમોનિયા શું છે અને તે કેવી રીતે અસર કરે છે?
ન્યુમોનિયા એ બેક્ટેરિયા, વાયરસ અથવા ફૂગથી થતો ફેફસાંનો ચેપ છે. તે ફેફસાંમાં નાની હવાની કોથળીઓને પ્રવાહી અથવા લાળથી ભરી દે છે, જેનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે.
કોને વધુ જોખમ છે?
આ રોગ સૌથી વધુ નાના બાળકો, વૃદ્ધો, ધૂમ્રપાન કરનારાઓ અને નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા લોકોને અસર કરે છે. જેમને પહેલાથી જ કોઈ તબીબી સ્થિતિ છે તેમને વધુ જોખમ રહેલું છે.
ન્યુમોનિયાના સામાન્ય લક્ષણો શું છે?
વધારે તાવ, શરદી, છાતીમાં દુખાવો, સતત ઉધરસ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ એ મુખ્ય લક્ષણો છે. ક્યારેક, દર્દીઓને ભારે નબળાઈ અને થાક પણ અનુભવાય છે, જેને અવગણવી ન જોઈએ.
રોગનું નિદાન કેવી રીતે થાય છે?
ડોકટરો દર્દીની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને જો જરૂરી હોય તો, એક્સ-રે, બ્લડ રિપોર્ટ અથવા અન્ય ટેસ્ટ દ્વારા ચેપની પુષ્ટિ કરે છે. સમયસર નિદાન યોગ્ય સારવાર શરૂ કરવાનું સરળ બનાવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં સહેજ પણ વિલંબ દર્દીના જીવન માટે ગંભીર ખતરો પેદા કરી શકે છે, તેથી લક્ષણોને અવગણવા જોઈએ નહીં.
ન્યુમોનિયાની સારવાર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?
ન્યુમોનિયાની સારવાર કારણ પર આધાર રાખે છે, અને તેમાં દવા અને ઓક્સિજન સપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. ગંભીર કિસ્સાઓમાં, જ્યારે ફેફસાં સંપૂર્ણપણે નુકસાન પામે છે, ત્યારે તેને સર્જિકલ રીતે દૂર કરવાની જરૂર પડી શકે છે. ડોકટરો ઘણીવાર દવાથી આ સ્થિતિની સારવાર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ ગંભીર કિસ્સાઓમાં, ફેફસાં દૂર કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
