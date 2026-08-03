/શું બાળકના અંગોનું દાન કરી શકાય છે? ડૉક્ટર પાસેથી જાણો કે એક બાળક કેવી રીતે બચાવી શકે છે અનેકના જીવ

India Organ Donation Day: તાજેતરની એક ઘટનાએ લોકોની આંખોમાં આંસુ તો લાવી દીધા પણ ઘણા લોકોને ગર્વ પણ કરાવ્યો. કેરળના પઠાણમથિટ્ટા જિલ્લાના મલ્લપલ્લીમાં, એક 10 મહિનાના બાળકનું માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું, જેના પછી તેના માતાપિતાએ તેના અંગોનું દાન કરવાનું નક્કી કર્યું. 10 મહિનાના બાળક એલિન શેરીન અબ્રાહમના અંગ દાનથી પાંચ લોકોને જીવનનો નવો અનુભવ થયો. આ સમાચાર પછી માત્ર કેરળમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં આગની જેમ ફેલાઈ ગયા. આ સમાચાર ઘણા લોકોના હૃદયને સ્પર્શી ગયા.
આજે અંગ દાન ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે. આપણે ઘણીવાર પુખ્ત વયના લોકો પર દાતા તરીકે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ, પરંતુ આ સમાચાર પછી, ઘણા લોકોને ખબર પડી હશે કે બાળકના અંગોનું દાન કરી શકાય છે. આપણામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ જાણે છે કે બાળકો અંગ દાતા બની શકે છે, અને આમ કરીને, તેઓ ઘણા લોકોના જીવન બચાવી શકે છે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે?
એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર આ વિષય પર માહિતીના અભાવે, જીવન બચાવવાની ઘણી તકો ગુમાવી દેવામાં આવે છે, જ્યારે દેશભરમાં હજારો બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો અંગ પ્રત્યારોપણની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વિષય વિશે વાત કરવાની ખૂબ જરૂર છે.
બાળકોનું અંગદાન શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
એક્સપર્ટ કહે છે કે અંગ નિષ્ફળતા કોઈપણ વ્યક્તિને થઈ શકે છે, અને ખાસ કરીને કોઈપણ ઉંમરે. નાના બાળકો, નવજાત શિશુઓ અને કોઈપણ ઉંમરના બાળકો જન્મજાત હૃદય રોગ, લીવર ફેલ, કિડની રોગ અથવા મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિઓથી પીડાય છે, જેનો ઉપચાર ફક્ત અંગ પ્રત્યારોપણ દ્વારા જ થઈ શકે છે. આમાંના ઘણા બાળકો માટે, બીજા બાળક પાસેથી યોગ્ય અંગ પ્રાપ્ત કરવાથી જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે તફાવત થઈ શકે છે.
જો કે, ભારતમાં બાળરોગ અંગદાનનો ખ્યાલ ખૂબ ઓછો રહે છે, અને આ એટલા માટે નથી કારણ કે બાળકો દાન કરી શકતા નથી, પરંતુ કારણ કે આપણા દેશના મોટાભાગના પરિવારો તેનાથી અજાણ છે.
અંગોનું દાન કેવી રીતે કરવું
બાળક કઈ ઉંમરે અંગ દાતા બની શકે છે?
બાળકો, પુખ્ત વયના લોકોની જેમ, બ્રેન ડેડના કિસ્સામાં અંગ દાતા બની શકે છે. ગંભીર અકસ્માતો અથવા અન્ય કારણોસર મગજમાં રક્તસ્ત્રાવ પછી થઈ શકે છે. બ્રેન ડેડએ તબીબી અને કાયદેસર રીતે માન્ય મૃત્યુનું સ્વરૂપ છે જેમાં મગજના બધા કાર્યો કાયમ માટે બંધ થઈ જાય છે, ભલે મશીનો અસ્થાયી રૂપે હૃદયના ધબકારા અને શ્વાસ જાળવી શકે છે.
બાળરોગ અંગદાન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?
અંગોને દાન માટે મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આ ટીમ ખાતરી કરે છે કે બાળક અંગદાન માટે યોગ્ય છે કે નહીં, જેથી ખાતરી થાય કે બાળકના સ્વસ્થ થવાની કોઈ આશા નથી. આ પરીક્ષણો કરનારા ડોકટરોને કોઈપણ સંભવિત અંગ પ્રાપ્તકર્તા સાથે કોઈ હિતોનો સંઘર્ષ નથી.
આવા કિસ્સાઓમાં, માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલીઓની જાણકારી અને સ્વૈચ્છિક સંમતિથી, બાળકના અંગોનું દાન જીવન બચાવવા માટે કરી શકાય છે. ઉંમર અને તબીબી પરિસ્થિતિઓના આધારે, હૃદય, યકૃત, કિડની, ફેફસાં, સ્વાદુપિંડ અને પેશીઓનું પણ દાન કરી શકાય છે. પુખ્ત વયના લોકો પણ બાળકના અંગોથી લાભ મેળવી શકે છે.
માતાપિતા માટે મુશ્કેલ નિર્ણય
બાળકના મૃત્યુ સમયે અંગદાનનો વિચાર દરેક માતાપિતા માટે મુશ્કેલ હોય છે. આ નિર્ણય ક્યારેય સરળ હોતો નથી અને ઉતાવળ કે દબાણ હેઠળ ક્યારેય ન લેવો જોઈએ. જો કે, ઘણા પરિવારો જે દાન પસંદ કરે છે તેઓ પાછળથી તેને દુર્ઘટના વચ્ચે અર્થ શોધવાના માર્ગ તરીકે વર્ણવે છે, તે જાણીને કે તેમના બાળકના જીવનથી અન્ય લોકોને જીવવામાં મદદ મળી છે.
પરિવારો ઘણીવાર ઇનકાર દ્વારા નહીં, પરંતુ સમયસર માહિતીના અભાવ દ્વારા પાછળ રહે છે. જ્યારે બાળરોગ અંગદાન અંગેની ચર્ચામાં વિલંબ થાય છે અથવા સંપૂર્ણપણે ટાળવામાં આવે છે, ત્યારે પરિવારો જાણકાર નિર્ણય લેવાની તક ગુમાવે છે. ખોટી માન્યતાઓ જેને દૂર કરવાની જરૂર છે.
બાળરોગ અંગદાન વિશેની ગેરમાન્યતાઓ
ડોક્ટરો કહે છે કે આમાંથી કોઈ પણ બાબત સાચી નથી. અંગદાન ગૌરવ, આદર અને કડક તબીબી અને નૈતિક સલામતી સાથે કરવામાં આવે છે. બાળકને દરેક સમયે સંપૂર્ણ તબીબી સંભાળ મળે છે, અને દાન અંતિમ સંસ્કારની વ્યવસ્થામાં વિલંબ કરતું નથી.
જાગૃતિ શા માટે વહેલી શરૂ થવી જોઈએ?
ડોક્ટર કહે છે કે અંગદાનની ચર્ચા ફક્ત મુશ્કેલ સમયમાં જ ન થવી જોઈએ. જાગૃતિ વહેલી શરૂ થવી જોઈએ, પરિવારો, શાળાઓ અને સમુદાયોમાં ઊંડાણપૂર્વકની વાતચીત સાથે, જેથી માતાપિતા આવા નિર્ણયનો સામનો કરે તે પહેલાં જ શક્યતા સમજી શકે.
બાળરોગ અંગદાન વિશેની વાતચીત સંવેદનશીલતા, પારદર્શિતા અને સમયસર રીતે થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં હોસ્પિટલો, આરોગ્યસંભાળ વ્યાવસાયિકો અને નીતિ નિર્માતાઓની પણ ભૂમિકા છે.
અંગદાન એ જીવનની ભેટ
બાળ દાતા ફક્ત બાળકોને અંગોનું દાન કરીને જ નહીં, પણ પુખ્ત વયના લોકોને પણ જીવન આપીને ઘણા લોકોના જીવન બચાવી શકે છે. એક એવા દેશમાં જ્યાં અંગદાનનો દર ખૂબ ઓછો છે, બાળકો પણ દાતા બની શકે છે તેવી માન્યતા ઘણા પરિવારો માટે આશા અને નવા જીવનના દ્વાર ખોલે છે, જેઓ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.