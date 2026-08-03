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શું બાળકના અંગોનું દાન કરી શકાય છે? ડૉક્ટર પાસેથી જાણો કે એક બાળક કેવી રીતે બચાવી શકે છે અનેકના જીવ

India Organ Donation Day: તાજેતરમાં, એક 10 મહિનાના બાળકે પોતાના અંગોનું દાન કર્યું, જેનાથી વ્યાપક ચર્ચા શરૂ થઈ. ચાલો જાણીએ કે શું બાળક અંગોનું દાન કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:32 PM IST
શું બાળકના અંગોનું દાન કરી શકાય છે? ડૉક્ટર પાસેથી જાણો કે એક બાળક કેવી રીતે બચાવી શકે છે અનેકના જીવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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