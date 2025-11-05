માત્ર મહિલાઓ જ નહીં, પુરૂષોને પણ થઈ શકે છે બ્રેસ્ટ કેન્સર! આ છે તેના શરૂઆતી લક્ષણ
Breast cancer in men: જ્યારે પણ સ્તન કેન્સરની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે તે ઘણીવાર સ્ત્રીઓ સાથે સંકળાયેલું હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પુરુષો પણ તેનાથી પીડાઈ શકે છે? હા, ચાલો તેના વિશે ડૉક્ટર પાસેથી વધુ જાણીએ.
Health News: કેન્સર એક ખતરનાક બીમારી છે, જે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. કેન્સરના ઘણા પ્રકાર હોય છે, જેમાંથી એક છે બ્રેસ્ટ કેન્સર, જ્યારે પણ બ્રેસ્ટ કેન્સરની વાત આવે છે તો તેને મહિલાઓ સાથે જોડી જોવામાં આવે છે. સ્તન કેન્સરના મામલામાં આ ભ્રમ છે કે પુરૂષોને તેનો ખતરો હોતો નથી. ડો. દીપક ઝા (પ્રમુખ- સ્તન સર્જરી તથા વરિષ્ટ સલાહકાર, આર્ટેમિસ હોસ્પિટલ) એ જણાવ્યું કે હકીકતમાં મહિલાઓ અને પુરૂષ બંનેમાં જ બ્રેસ્ટ સેલ્સ અને ટિશ્યુ હોય છે, તેથી પુરૂષોમાં પણ સ્તન કેન્સરનો ખરતો રહે છે. સામાન્ય રીતે પુરૂષોમાં આ ખતરો મહિલાઓની તુલનામાં ઓછો હોય છે. સ્તન કેન્સરના કુલ માલામાં મુશ્કેલથી એક ટકા કેસ પુરૂષો સાથે જોડાયેલા હોય છે. પરંતુ જાગરૂકતા ન હોવાને કારણે સ્તન કેન્સરને કારણે પુરૂષોમાં મોતના મામલા વધુ હોય છે.
આ લક્ષણ પર રાખો નજર
ડો. દીપક ઝાએ જણાવ્યું કે સ્તનની પાસે દુખાવા વગરની ગાંઠ થવી તેનું મુખ્ય લક્ષણ છે, કેટલાક મામલામાં આ ગાંઠ આર્મપિટમાં પણ હોય છે. નિપલ કે તેની આસપાસ કારણ વગર દુખાવો થવો, કોઈ પ્રકારનો રિસાવ થવો, આસપાસની ત્વચાના રંગમાં ફેરફાર, આકાર બદલવો કે નિપલની અંદરની તરફ ઘસાઈ જવી પણ તેના લક્ષણો છે, આ કોઈપણ ઉંમરમાં થઈ શકે છે, પરંતુ 60થી 70 વર્ષની ઉંમરમાં તેના સૌથી વધુ મામલા જોવા મળે છે. હંમેશા લક્ષણોને સમજવા અને ઓળખવામાં વિલંબને કારણે ડોક્ટરો પાસે પહોંચવામાં મોડું થઈ જાય છે અને કેન્સર છેલ્લા સ્ટેજમાં પહોંચી જાય છે.
આવા લોકોને રહે છે વધુ ખતરો
ઉંમર ઉપરાંત, પુરુષોમાં સ્તન કેન્સરનું જોખમ વધારતા અન્ય પરિબળો પણ છે. આમાં સૌથી અગ્રણી પરિબળો આનુવંશિકતા છે. જો પરિવારમાં કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ (લોહીના સંબંધીઓ) ને સ્તન કેન્સર થયું હોય, તો આવા પુરુષોને સ્તન કેન્સરનું જોખમ વધારે હોય છે. આંકડા દર્શાવે છે કે સ્તન કેન્સરથી પીડિત પાંચમાંથી એક પુરુષનો નજીકનો સંબંધી હોય છે. BRCA1 જનીન પરિવર્તન ધરાવતા 11માંથી એક પુરુષ અને BRCA2 જનીન પરિવર્તન ધરાવતા છમાંથી એક પુરુષને સ્તન કેન્સરનું જોખમ રહેલું છે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટે હોર્મોન થેરાપી અથવા અન્ય એસ્ટ્રોજન સારવાર લેતા પુરુષોમાં પણ સ્તન કેન્સરનું જોખમ વધે છે. પુરુષમાં એસ્ટ્રોજન (સ્ત્રી હોર્મોન)નું ઊંચું સ્તર સ્તન કેન્સરનું જોખમ વધારે છે. સ્થૂળતા, સિગારેટ અને દારૂનું સેવન, રેડિયેશન એક્સપોઝર અને લીવર રોગ પણ સ્તન કેન્સરનું જોખમ વધારે છે.
તપાસ અને સારવારથી આશા
જો પરિવારમાં સ્તન કેન્સરનો ઈતિહાસ હોય તો જીન મ્યૂટેશન ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. તેનાથી ખતરાનો અંદાજ લગાવવામાં આવે છે. આ સિવાય સમય-સમય જાતે તપાસ કરતી રહેવી જોઈએ, જેથી કોઈ ફેરફાર થાય તો સમય રહેતા ઓળખી શકાય. જો કેન્સરની જાણ સમયસર થાય તો સર્જરી, કીમોથેરેપી, રેડિએશન અને હાર્મોનલ થેરેપીથી તેની સારવાર સંભવ છે.
