Can Diabetics Eat Watermelon: શું ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તરબૂચ ખાઈ શકે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

હોમHealthCan Diabetics Eat Watermelon: શું ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તરબૂચ ખાઈ શકે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Hydrating Fruits For Diabetes: તરબૂચમાં પ્રાકૃતિક સુગર હોય છે, જે બ્લડ સુગરને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેની અસર તે વાત પર નિર્ભર છે કે તમે તેનું કેટલું સેવન કરો છો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 02, 2026, 03:51 PM IST
  • ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ક્યારે અને કેવી રીતે તરબૂચ ખાવું જોઈએ?
  • તરબૂચ ખાધા પછી બ્લડ સુગર કેવી રીતે નિયંત્રણમાં રાખી શકાય?
  • ડાયાબિટીસના દર્દીઓ કેટલું તરબૂચ ખાઈ શકે છે?

Does Watermelon Raise Blood Sugar Levels: તરબૂચ ગરમીની સિઝનમાં સૌથી પસંદગીનું ફળ છે, પરંતુ જ્યારે વાત ડાયાબિટીસની આવે છે તો લોકો હંમેશા વિચારે છે કે તેનું સેવન સુરક્ષિત છે કે નહીં? એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે તરબૂચ ખાવાની મનાઈ નથી, પરંતુ તેની માત્રાનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આવો તમને જણાવીએ કે તરબૂચ ખાવા દરમિયાન કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

શું સુગરના દર્દીઓ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે?
હેલ્થ વિશે જાણકારી આપનારી વેબસાઇટ healthline ના રિપોર્ટ અનુસાર તરબૂચમાં પ્રાકૃતિક સુગર હોય છે, જે બ્લડ સુગરને પ્રભાવિત કરી શકે છે. પરંતુ તેની અસર તે વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તમે કેટલું ખાવ છો. ઉદાહરણ તરીકે એક કપ કપાયેલા તરબૂચ આશરે 152 ગ્રામમાં લગભગ 9.42 ગ્રામ સુગર અને 11.5 ગ્રામ કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે, તો એક મોટી સ્લાઇસ આશરે 286 ગ્રામમાં આ માત્રા વધી જાય છે. તેથી તેના પર કંટ્રોલ રાખવો જરૂરી છે.

શું ડાયાબિટીસના દર્દી ખાઈ શકે?
સારી વાત છે કે સીમિત માત્રામાં તરબૂચ સંતુલિત ડાયટનો હિસ્સો બની શકે છે. અમેરિકન ડાયાબિટીસ એસોસિએશન પણ સલાહ આપે છે કે ડાયાબિટીસના દર્દી તાજા ફળ ખાઈ શકે છે, બસ તેમાં વધારાની સુગર ન હોય. તરબૂચમાં ફાઇબરની સાથે-સાથે વિટામિન એ, સી, પોટેશિયમ, મેગ્નીશિયમ, વિટામિન બી6, આયરન અને કેલ્શિયમ જેવા પોષક તત્વો હોય છે, જે શરીર માટે ફાયદાકારક છે.

તમારા માટે હેલ્ધી
વિટામિન એ આંખના સ્વાસ્થ્ય માટે સારૂ છે, જ્યારે વિટામિન સી ઇમ્યુનિટી વધારવા અને હાર્ટને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. તરબૂચમાં રહેલું એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ શરીરને ફ્રી રેડિકલ્સથી બચાવવામાં પણ સહાયક હોય છે. તેમાં લોઇકોપીન નામનું તત્વ પણ હોય છે, જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી બીમારીના ખતરાને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં હાર્ટની બીમારીનો ખતરો વધુ હોય છે.

હાઇડ્રેટેડ રાખે છે શરીર
તરબૂચનો એક અન્ય ફાયદો તેનું હાઈ વોટર કન્ટેન્ટ છે. તે 90 ટકાથી વધુ પાણીથી ભરપૂર હોય છે, જેનાથી શરીર હાઇડ્રેટ રહે છે અને પેટ ભરાયેલું લાગે છે. આ સાથે તેમાં રહેલું ફાઇબર પાચનને સુધારવામાં મદદ કરે છે.

સંતુલનમાં ખાવાની સલાહ
જો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સની વાત કરીએ તો તરબૂચનો જીઆઈ લગભગ 72 હોય છે, જે થોડો વધુ માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેનો ગ્લાઇસેમિક લોડ ઓછો હોય છે, એટલે યોગ્ય માત્રામાં ખાતાથી તે બ્લડ સુગરને પ્રભાવિત કરતું નથી. આ કારણ છે કે એક્સપર્ટ તેના સેવનની ના પાડતા નથી, પરંતુ સંતુલન રાખવાની સલાહ આપે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે જરૂરી છે કે તે તરબૂચની સાથે સંતુલિત ભોજન લે.
 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

