Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Cancer: કેન્સર વિશે ​ત્રીજા કે ચોથા સ્ટેજમાં જ કેમ ખબર પડે? આ 3 ભુલો કરીને લોકો કેન્સરને ઓળખવામાં થાપ ખાઈ છે

Cancer: કેન્સર વિશે ​ત્રીજા કે ચોથા સ્ટેજમાં જ કેમ ખબર પડે? આ 3 ભુલો કરીને લોકો કેન્સરને ઓળખવામાં થાપ ખાઈ છે

Cancer Early Stage Mistakes: કેન્સર એવી બીમારી છે જેની ખબર મોટાભાગે ત્રીજા કે ચોથા સ્ટેજમાં પડે છે. એવું નથી કે શરુઆતી સ્ટેજમાં કેન્સરના લક્ષણો જોવા નથી મળતાં. સમસ્યા એ હોય છે કે કેન્સરના સ્ટેજમાં સારવાર શરુ કરવાને બદલે લોકો આ 3 ભુલો કરે છે જેના કારણે કેન્સર ગંભીર સ્ટેજમાં પહોંચી જાય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:00 AM IST
Cancer: કેન્સર વિશે ​ત્રીજા કે ચોથા સ્ટેજમાં જ કેમ ખબર પડે? આ 3 ભુલો કરીને લોકો કેન્સરને ઓળખવામાં થાપ ખાઈ છે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં ભર ઉનાળે આ જીવલેણ રોગોનો આતંક! ચોમાસા પહેલાં ચિંતા વધી, સોલા સિવિલમાં...
gujarat4 min ago
2
Cancer Early Stage6 min ago
3
fifa world cup 202619 min ago
4
fifa world cup 202658 min ago
5
US Iran Peace Deal1 hr ago