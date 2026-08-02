Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Garlic and Cancer: શું ખરેખર લસણ ખાતા હોય તો કેન્સર થવાનું જોખમ ઘટી જાય ? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Garlic and Cancer: શું ખરેખર લસણ ખાતા હોય તો કેન્સર થવાનું જોખમ ઘટી જાય ? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Garlic and Cancer: લસણને ઔષધી ગણવામાં આવે છે. કેટલાક રોગમાં દવાની જેમ કામ કરતું લસણ કેન્સર જેવી બીમારીનું જોખમ ઘટાડે છે એવું કહેવાય છે. પરંતુ આ વાત પર વૈજ્ઞાનિક શોધ શું કહે છે આજે તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:04 AM IST
Garlic and Cancer: શું ખરેખર લસણ ખાતા હોય તો કેન્સર થવાનું જોખમ ઘટી જાય ? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હવે ભારે ભરખમ સિલિન્ડર ઉપાડવાની ઝંઝટ ખતમ! BPCLએ લોન્ચ કર્યો Bharatgas Lite ZIP
2
3
4
5