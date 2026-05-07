/Skin Cancer: આ રીતે તીવ્ર તડકો સ્કિન કેન્સર થવાનું કારણ બને, આ કેન્સરથી કેવી રીતે બચવું જાણો

Skin Cancer Causes: ઉનાળામાં સ્કિનને તીવ્ર તાપથી બચાવવી જરૂરી છે. કારણ કે તડકાના કારણે ફક્ત ટેનિંગ કે સનબર્ન થાય છે એવું નથી. તડકાના કારણે સ્કિન કેન્સર પણ થઈ શકે છે. જો તમને આ અંગે જાણકારી નથી તો જાણી લો સ્કિન કેન્સરના પ્રકાર, તેની સારવાર અને સ્કિન કેન્સર થવાના કારણો વિશે.
Skin Cancer Causes: ઉનાળામાં હેલ્થ એક્સપર્ટ ગરમીથી અને ખાસ કરીને તડકાથી બચવાની સલાહ આપતા હોય છે. ઘણા લોકો એવું માનતા હોય છે કે તડકામાં ન જવાની સલાહ લુ લાગી જવી, સન બર્ન, સ્કિન ટેનીંગ જેવી સમસ્યાને ટાળવા માટે આપવામાં આવે છે. પરંતુ તડકાથી બચવાના ફક્ત આ કારણો નથી. તડકાથી ત્વચાને બચાવવાની સલાહ પાછળ એક ગંભીર કારણ પણ જવાબદાર છે.
ગરમીમાં જ્યારે તીવ્ર તડકો પડતો હોય ત્યારે તેના સંપર્કમાં આવવાથી બચવું જોઈએ. કારણ કે તડકાના કારણે સ્કીન કેન્સર થવાનું જોખમ પણ વધી શકે છે. એવું નથી કે થોડી મિનિટ માટે તડકામાં નીકળો તો પણ સ્કીન કેન્સર થઈ જાય પરંતુ અમુક હેલ્થ કન્ડિશન દરમિયાન તડકાના સંપર્કમાં આવવાથી બચવું જોઈએ. આ સ્થિતિમાં તડકાના સંપર્કમાં રહેવાથી સ્કિન કેન્સરનું જોખમ વધી શકે છે.
સ્કિન કેન્સર થવાના કારણો
વધારે સમય તડકામાં રહેવું
સ્કિન કેન્સર થવાનું કારણ તડકો પણ બની શકે છે. તડકાના UV રેસ ત્વચાની કોશિકાઓના ડીએનએને નુકસાન કરવા લાગે છે.. જો કોઈ વ્યક્તિ રોજ વધારે સમય તડકામાં રહેતી હોય તો તેના સ્કીન સેલ મ્યુટેટ થઈ શકે છે અને આવી કન્ડિશનમાં સ્કીનમાં કેન્સર ફેલાવવા લાગે છે. એટલા માટે જ લાંબા સમય સુધી તડકામાં રહેવાથી બચવું જોઈએ.
સેન્સિટીવ સ્કિન
સ્કિમ કેન્સર થવાનું જોખમ એવા લોકોને પણ વધી જાય છે જેમની સ્કિન વધારે પ્રમાણમાં જ સેન્સેટિવ હોય. સેન્સિટીવ સ્કીન હોય તે લોકો તડકામાં નીકળે એટલે સન બર્ન થઈ જાય છે એટલે કે ત્વચાના કારણે સ્કિન બળી જાય છે. આવા લોકો વધારે સમય તડકાના સંપર્કમાં રહે તો તેમને સ્કિન કેન્સર થવાનું જોખમ વધી જાય છે.
પારિવારિક હિસ્ટ્રી
ફક્ત તડકાના સંપર્કમાં આવવાથી જ સ્કિન કેન્સર થાય છે એવું નથી. યુવી રેઝ સ્કીન સેલ્સને ડેમેજ કરે તો કેન્સરનું જોખમ વધી જાય છે પરંતુ પહેલાથી જ પરિવારમાં કોઈને સ્કિન કેન્સરની હિસ્ટ્રી હોય તો તેવા લોકોને સ્કિન કેન્સર થવાનું રિસ્ક સામાન્ય લોકો કરતાં વધી જાય છે.
સ્કિન કેન્સરથી બચવા શું કરવું ?
સ્કિન કેન્સરનું રિસ્ક ઘટાડવું હોય તો ઉનાળામાં આ વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો. ઉનાળામાં સૂર્યનો તાપ સૌથી વધુ હોય છે આવા સમયે સ્કિનનું ધ્યાન વધારે રાખવું જોઈએ. સ્કિન કેન્સરથી બચાવ માટે શું કરવું તે નીચે દર્શાવેલું છે.
- ડાયરેક્ટ સન લાઈટ સ્કીન પર ન પડે તે વાતનું ધ્યાન રાખો. સ્કીનને તડકાના સંપર્કમાં આવવાથી બચાવવા માટે તડકામાં જવાનું ટાળો અને એવા કપડાં પહેરો જેનાથી શરીર કવર થઈ જતું હોય.
- ઉનાળા દરમિયાન સ્કિન ટાઈપ અનુસાર સારામાં સારા એસપીએફ વાળું સનસ્ક્રીન નિયમિત યુઝ કરો. બહાર ન જવાનું હોય તો પણ સનસ્ક્રીન રોજ લગાડવું.
- ઘરેથી બહાર તડકામાં નીકળવાનું થાય તો ચશ્મા, ટોપી, છત્રી જેવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરો જેથી તડકાથી બચી શકાય. શક્ય હોય તો સવારે 11 થી સાંજે 4 સુધી તડકામાં નીકળવાનું ટાળો.
- ઉનાળા દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો. જેથી સ્કીન હાઇડ્રેટ રહે અને સ્કીન ડેમેજ થવાનું જોખમ ઘટી જાય..
- ઉનાળા દરમિયાન આહારમાં એવા ફળનો સમાવેશ કરો જે શરીરને વિટામીન c પૂરું પાડે. વિટામિન સી સ્કીન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.
સ્કિનમાં આવા ફેરફાર દેખાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો
મોટાભાગના લોકો ત્વચા સંબંધિત સમસ્યા વધી જાય પછી જ ડોક્ટર પાસે જાય છે પરંતુ આવી ભૂલ કરવાને બદલે સ્કીનમાં જો સામાન્ય ફેરફાર પણ દેખાય તો ડોક્ટર નો સંપર્ક કરી લેવો જોઈએ. જેમકે ત્વચા પર અચાનક જ નવા તલ દેખાવા લાગે કે મસા બનવા લાગે તો ડોક્ટરને બતાવી લેવું. આ સિવાય કોઈ તલનો આકાર મોટો થતો હોય તેવું લાગે અને ત્વચા પર કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ કે સોજો દેખાય તો પણ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. તડકો લાગે પછી સ્કીનના કોઈ ભાગ પર બળતરા થાય, સ્કિન લાલ થઈ જાય કે ખંજવાળ આવવા લાગે તો પણ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ઘરેલૂ નુસખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )