/Cardamom: એલચીવાળું દૂધ પીવાથી કેવા ફાયદા થાય છે જાણશો તો આજથી રોજ દૂધમાં એલચી ઉમેરતાં થઈ જશો

Cardamom Milk Benefits: એલચી ચમત્કારી મસાલો છે. એલચીનો ઉપયોગ મીઠાઈમાં વધારે થાય છે પણ જો તમારે તેના લાભનો અનુભવ કરવો હોય તો રોજ દૂધમાં એલચી ઉમેરી પીવા લાગો.
Cardamom Milk Benefits: એલચી એવો મસાલો છે જેનો ઉપયોગ વધારે મીઠાઈમાં કરવામાં આવે છે. એલચી મીઠાઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ વધારે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ નાનકડી એલચીને તમે રોજના આહારમાં એડ કરી લો તો તેનાથી શરીરને પણ અદભુત ફાયદા થવા લાગે છે? એલચીથી થતા ફાયદા મેળવવા માટે કોઈ અલગ પ્રકારના ઉપાય કરવાની પણ જરૂર નથી. રોજ તમે જે દૂધ કે ચા પીવો તેમાં પણ એલચી ઉમેરીને તેના ફાયદા મેળવી શકો છો.
એલચી પાચન સુધારવામાં મદદ કરે છે. કેટલીક રિસર્ચમાં તો એવું પણ સામે આવ્યું છે કે એલચી કેન્સર, ડાયાબિટીસ, ડિપ્રેશન જેવી સમસ્યાઓ થવાનું જોખમ પણ ઘટાડી શકે છે. કેન્સર અને ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીથી બચીને રહેવાની ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિની હોય છે. જો તમારે શરીરને આ રોગથી બચાવીને રાખવું હોય તો આજથી જ આહારમાં એલચીનો સમાવેશ કરવાની શરૂઆત કરી દો. એલચીને તમે દૂધમાં ઉમેરીને પીશો તો તેનાથી શરીરને કેવા ફાયદા થશે તે પણ જાણી લો.
બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહેશે
એલચી બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં અસરકારક સાબિત થાય છે. બ્લડ પ્રેશર વધારે રહેતું હોય તેવો એલચી સુપમાં, દૂધમાં ઉમેરીને લઈ શકે છે. કોઈપણ રીતે એલચીનું સેવન કરવાથી બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે.
ડાયાબિટીમાં ફાયદાકારક
એલચી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. એલચી મેંગેનીઝથી સમૃદ્ધ હોય છે. મેંગેનીઝ એવું ખનીજ છે જે ડાયાબિટીસના જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જોકે તેનો મતલબ એવો નથી કે તમે રોજ એલચી ખાવ તો ડાયાબિટીસ થાય જ નહીં.
ભૂખ વધારે છે
ઘણા લોકોને એવી ફરિયાદ હોય છે કે તેમને ભૂખ લાગતી. ભોજન પ્રત્યે અરુચી થઈ ગઈ હોય કે ભૂખ ન લાગતી હોય તો એલચીને આહારમાં સામેલ કરો. એલચીમાં કુદરતી રીતે એવા તેલ હોય છે જે ભૂખ વધારવામાં મદદ કરે છે.
કેન્સરનું જોખમ ઘટાડે
વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલા કેટલાક અધ્યયનોમાં એવું સામે આવ્યું હતું કે એલચીનો ઉપયોગ કરવાથી શરીરમાં કેન્સરની કોશિકાઓ બનવાનું જોખમ ઓછું થઈ શકે છે. એટલે કે એલચી ખાવાથી શરીર સ્વસ્થ રહી શકે છે. જો શરીર સ્વસ્થ હોય તો કેન્સર થવાનું રિસ્ક ઓછું થઈ જાય છે.
ડિપ્રેશનમાં ફાયદાકારક
આજના સમયની ગંભીર સમસ્યા ડિપ્રેશન પણ છે.. એલચીનું સેવન કરવાથી ડિપ્રેશન થવાના જોખમને ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે છે.. તેના માટે દૂધ કે ચામાં એલચીનો પાવડર ઉમેરીને રોજ પીવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)