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અમદાવાદમાં નાની ઉંમરે ઘૂંટણના ઘસારાના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો: લાઈફસ્ટાઈલ બદલાતા હવે આ ઉંમરે દેખાઈ રહ્યો છે સાંધાનો દુ:ખાવો!

Ahmedabad News: અગાઉના સમયમાં ઘૂંટણમાં ઘસારો થવો કે દુખાવો થવો એ માત્ર 60 વર્ષથી મોટી વયના લોકો માટે સામાન્ય માનવામાં આવતું હતું. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં 40થી 60 વર્ષની ઉંમરના લોકોમાં પણ ઘૂંટણના ઘસારાના કેસ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:55 AM IST
અમદાવાદમાં નાની ઉંમરે ઘૂંટણના ઘસારાના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો: લાઈફસ્ટાઈલ બદલાતા હવે આ ઉંમરે દેખાઈ રહ્યો છે સાંધાનો દુ:ખાવો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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