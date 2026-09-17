/અમદાવાદમાં નાની ઉંમરે ઘૂંટણના ઘસારાના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો: લાઈફસ્ટાઈલ બદલાતા હવે આ ઉંમરે દેખાઈ રહ્યો છે સાંધાનો દુ:ખાવો!

Ahmedabad News: અગાઉ 60 વર્ષથી મોટી વયની વ્યક્તિઓમાં ઘૂંટણનો ઘસારો અને દુખાવો થવો એક સામાન્ય બાબત માનવામાં આવતી હતી. પરંતુ બદલાતી લાઈફસ્ટાઈલ, વધતું વજન, કસરતનો અભાવ અને શરીરની યોગ્ય કાળજી ન રાખવાને કારણે હવે નાની ઉંમરે જ ઘૂંટણની સમસ્યા લોકોને પરેશાન કરી રહી છે. ખાસ કરીને 40 થી 60 વર્ષની વયના લોકોમાં ઘૂંટણના ઘસારાના કેસમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉંમર વધવાની સાથે ઘૂંટણમાં રહેલું કાર્ટિલેજ ધીમે ધીમે ઘસાવા લાગે છે, જેના કારણે દુખાવો, સોજો અને ચાલવામાં તકલીફ પડે છે. નોંધનીય છે કે પુરુષો કરતા મહિલાઓમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે.
બદલાતી લાઈફસ્ટાઈલ અને મુખ્ય કારણો
નાની ઉંમરે સાંધાની તકલીફ વધવા પાછળ આપણી આધુનિક જીવનશૈલી મુખ્ય જવાબદાર છે. સતત બેઠાડુ જીવન, શરીરનું વધતું વજન, કસરતનો અભાવ અને સ્વાસ્થ્યની યોગ્ય કાળજી ન લેવી એ ઘૂંટણના ઘસારા તરફ દોરી જાય છે. ઉંમર વધવાની સાથે અથવા વધુ પડતા દબાણને કારણે ઘૂંટણમાં આવેલું કુદરતી 'કાર્ટિલેજ' (ગાદી) ધીમે ધીમે ઘસાવા લાગે છે, જેના કારણે ગંભીર દુખાવો, સોજો અને ચાલવામાં અસહ્ય તકલીફ ઊભી થાય છે.
મહિલાઓમાં વધુ જોખમ અને લક્ષણોની અવગણના
આંકડા દર્શાવે છે કે પુરુષોની સરખામણીએ મહિલાઓમાં ઘૂંટણના ઘસારાની સમસ્યા વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જો ઘૂંટણની અંદરની બાજુએ સતત દુખાવો રહેતો હોય તો તેને ક્યારેય સામાન્ય ગણીને અવગણવો ન જોઈએ. દરરોજ દુખાવાની ગોળીઓ (પેઇનકિલર્સ) લઈને કામ ચલાવવાની ટેવ લાંબા ગાળે શરીરને વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે. આવા લક્ષણો દેખાય ત્યારે તુરંત જ તબીબી સલાહ લેવી અત્યંત જરૂરી છે.
બચાવના ઉપાયો અને સમયસર સારવાર
સાંધાને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરતની પસંદગી પણ યોગ્ય હોવી જોઈએ. જોગિંગ કે દોડવાને બદલે સ્વિમિંગ (તરવું) અને સાયકલિંગ જેવી હળવી કસરતો ઘૂંટણ પર વધુ દબાણ લાવ્યા વગર સાંધાને સક્રિય રાખવામાં મદદ કરે છે. ઘૂંટણના દુખાવાને માત્ર ‘ઉંમર થઈ ગઈ છે’ એવું માનીને છોડી દેવાને બદલે સમયસર નિદાન અને યોગ્ય સારવાર કરાવવી જોઈએ, જેથી તકલીફને ગંભીર બનતી અટકાવી શકાય.