Castor Oil: ગેસ-બ્લોટિંગમાં કેસ્ટર ઓઈલ દવાની જેમ અસર કરશે, જાણો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો
Castor Oil Uses Benefits: કેસ્ટર ઓઈલના ઘણા બધા ફાયદા છે. આ તેલ ત્વચાની સમસ્યાથી છુટકારો અપવવાની સાથે ગેસ અને બ્લોટિંગ જેવી સમસ્યાને પણ દુર કરી શકે છે. પરંતુ તેના માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે આ તેલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. તો ચાલો તમને જણાવીએ કેસ્ટર ઓઈલ યુઝ કરવાની રીત.
Castor Oil Uses Benefits: કેસ્ટર ઓઇલ ઘણી બધી બીમારીઓને ખતમ કરવામાં મદદ કરે છે. આયુર્વેદમાં તેના ઘણા બધા ફાયદા જણાવેલા છે. એટલે કે એરંડિયાનું તેલ ઘટ્ટ અને ચીકણું તેલ હોય છે જે ઝડપથી એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે. કેસ્ટર ઓઇલ સ્વાસ્થ્ય અને ત્વચા માટે પણ ફાયદાકારક છે તેનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે. ઘણી બધી રિસર્ચમાં પણ સામે આવ્યું છે કે કેસ્ટર ઓઇલ સ્કીન અને વાળ માટે ફાયદાકારક છે. આજે તમને કેસ્ટર ઓઇલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને તેનો ઉપયોગ કરવાથી કેવા ફાયદા થાય છે તે જણાવીએ.
ગેસ અને બ્લોટીંગ
જે લોકોને ગેસ અને બ્લોટીંગ ની સમસ્યા રહેતી હોય અને પેટમાં વારંવાર ગેસ બનતો હોય તો તેમને કેસ્ટર ઓઇલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેનાથી ગેસ અને બ્લોટીંગથી રાહત મળી શકે છે.
કબજિયાતમાં રાહત
ગેસ અને બ્લોટિંગ દુર કરવાની સાથે કેસ્ટર ઓઇલ કબજિયાતનો પણ રામબાણ ઇલાજ છે. તે એક લેક્સેટિવ તેલ છે જેના કારણે કબજિયાત દૂર કરવામાં મદદ મળે છે.
પીસીઓડી
જો કોઈ મહિલાને પીસીઓડીની સમસ્યા છે અથવા તો પિરિયડ રેગ્યુલર ન હોય તો તેમને પણ કેસ્ટર ઓઇલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેનાથી આ સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે.
સ્કિન ટાઈટનિંગ
જેમની ત્વચા લુઝ પડી જતી હોય તેમણે સ્કિન ટાઈટનિંગ માટે કેસ્ટર ઓઇલ નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેને લગાડવાથી ત્વચાને અંદરથી પોષણ મળે છે અને ત્વચા પર થતી કરચલીઓ ઓછી થઈ જાય છે.
સાંધાના દુખાવામાં રાહત
કેસ્ટર ઓઇલ લેક્સેટિવ હોય છે જેના કારણે સાંધા અને હાડકાના દુખાવામાં રાહત મળે છે. કેસ્ટર ઓઇલના ગુણ દુખાવાને ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે.
કેસ્ટર ઓઇલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
કેસ્ટર ઓઇલ એટલે કે એરંડિયાના તેલનો ઉપયોગ કરવો એકદમ સરળ છે. ઉપર જણાવેલા ફાયદા માટે કેસ્ટર ઓઇલ નાભીમાં લગાડવું જોઈએ. કેસ્ટર ઓઇલને રાત્રે નાભીમાં લગાડવાથી ઉપર જણાવેલા ફાયદા થાય છે. રૂની મદદથી કેસ્ટર ઓઇલના બે ટીપા નાભીમાં નાખી દેવા. કેસ્ટર ઓઇલનો ઉપયોગ આ રીતે રોજ કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
