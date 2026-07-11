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Cataracts Symptoms: આંખે મોતિયો આવે ત્યારે શરુઆતમાં જોવા મળે આ લક્ષણો, સફેદ રંગ પણ દેખાય પીળા જેવો

Cataracts Symptoms: મોતિયો આંખની એક બીમારી છે. આંખમાં મોતિયો આવે એટલે ઓપરેશન કરાવવું જરૂરી હોય છે. આજે તમને આંખમાં મોતિયો આવવાની શરુઆત થાય ત્યારે કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે તે જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:50 PM IST
Cataracts Symptoms: આંખે મોતિયો આવે ત્યારે શરુઆતમાં જોવા મળે આ લક્ષણો, સફેદ રંગ પણ દેખાય પીળા જેવો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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આંખે મોતિયો આવે ત્યારે શરુઆતમાં જોવા મળે આ લક્ષણો, સફેદ રંગ પણ દેખાય પીળા જેવો
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