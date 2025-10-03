Prev
શું તમે 2 વર્ષથી નાના બાળકને કફ સિરપ પીવડાવો છો? સરકારે કર્યા અલર્ટ, ખાસ જાણો

2 વર્ષથી નાના બાળકોને સિરપ આપવી જોઈએ નહીં. આવું સરકારનું કહેવું છે. રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશમાં સિરપ પીધા બાદ બાળકોના મોત થવા પર સરકારે એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 03, 2025, 10:03 PM IST

રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશમાં હાલમાં જ કફ સિરપ પીને બાળકોના મોત થયા હોવાનો સમાચાર વહેતા થયા હતા. આ મામલા બાદ રાજ્ય સરકારે સિરપની તપાસ કરી અને કેન્દ્ર સરકારે એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે. સરકારે કહ્યું કે 2 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને કફ સિરપ આપવી જોઈએ નહીં. 

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે બહાર પાડી એડવાઈઝરી
ડાયરેક્ટર જનરલ હેલ્થ સર્વિસ ડોક્ટર સુનિતા શર્માએ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે. સરકારના જણાવ્યાં મુજબ બાળકોમાં મોટાભાગે થતી ઉધરસ આપોઆપ ઠીક થઈ જાય છે. આવામાં દવાની જરૂર હોતી નથી. 2 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને શરદી ઉધરસ માટે કફ સિરપ ન આપો. 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને પણ કોઈ પણ દવા ન આપો. જ્યારે 5 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકોને સિરપ ડોક્ટરની દેખરેખમાં જ આપો. તેમને વધુ ડોઝ આપવો જોઈએ નહીં. 

બાળકોને યોગ્ય પ્રમાણમાં અને ઓછામાં ઓછા દિવસો માટે દવા આપો. એક સાથે બાળકોને અનેક દવાઓ ન આપો. બાળકોને સિપર આપતા અન્ય ઉપાયની મદદથી બાળકોની ઉધરસ ઠીક કરવાનો પ્રયત્ન કરો. ઉધરસ ઠીક કરવા માટે આરામ કરો અને ઘરેલુ ઉપાયની મદદ લો. જેમ કે સ્ટીમ લેવી, હૂંફાળા પાણીનું સેવન કરવું. 

તમામ સરકારી અને પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલો સારી ગુણવત્તાવાળી કંપનીઓની જ દવાઓ આપે. ડોક્ટર અને ફાર્માસિસ્ટ્સને યોગ્ય સલાહ અને દવા આપવા માટે નિયમો પ્રત્યે જાગૃત કરવા જોઈએ. આ તમામ નિર્દેશોને કેન્દ્રથી લઈને જિલ્લા સ્તર પર પાલન કરવું જોઈએ. 

કફ સિરપમાં શું મિક્સ હતું?
કફ સિરપમાં શું મિક્સ હતું તેની તપાસ થઈ રહી છે. હજુ સુધી કોઈ પણ જોખમી કેમિકલ અંગેની જાણકારી સામે આવી નથી. અત્રે જણાવવાનું કે કફ સિરપબાનેમાં કેમિકલ કમ્પાઉન્ડનો ઉપયોગ થાય છે. ઉધરસ રોકવા માટે કફ સિરપમાં ડેસ્કટ્રોમેથોર્ફન હાઈડ્રોબ્રોમાઈડ એક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ હોય છે. જે કેમિકલ પ્રોસેસિંગથી તૈયાર થાય છે. અમેરિકન એકેડેમી ઓફ પીડિયાટ્રિક્સના જણાવ્યાં મુજબ બાળકોને ટેસ્કટ્રોમેથોર્ફન હાઈડ્રોબ્રોમાઈડનો વધુ ડોઝ આપવો જોઈએ નહીં. તેનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ઊંઘ, ચક્કર વગેરે જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

