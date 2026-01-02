Cervical Cancer: સર્વાઈકલ કેન્સર થવાનું જોખમ કઈ ઉંમરમાં સૌથી વધારે ? જાણો કેવા હોય સર્વાઇકલ કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણો
Cervical Cancer Symptoms: સર્વાઇકલ કેન્સરના વધતા કેસ ચિંતાનો વિષય છે. આ કેન્સર જોખમી ત્યારે સાબિત થાય છે જ્યારે તેના શરુઆતી લક્ષણોને ઈગ્નોર કરવામાં આવે અને સારવાર શરુ ન થઈ શકે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સર્વાઇકલ કેન્સરના લક્ષણો કેવા હોય અને કઈ ઉંમરમાં આ કેન્સર થવાનું જોખમ વધુ હોય.
Cervical Cancer Symptoms: સર્વાઇકલ કેન્સર મહિલાઓને થતા કેન્સરમાં સૌથી જોખમી ગણાય છે. સર્વાઇકલ કેન્સર જેટલી જલ્દી ડિટેક્ટ થાય એટલું જ સારું ગણાય છે. પ્રાથમિક સ્ટેજમાં સર્વાઇકલ કેન્સરથી ઓછું નુકસાન થાય છે. જો સર્વાઇકલ કેન્સરની ઓળખ કરવામાં મોડું થઈ જાય તો પછી પસ્તાવો કરવો પડે છે. આજે તમને સર્વાઇકલ કેન્સરના એવા લક્ષણો વિશે જણાવીએ જે બીમારીની શરૂઆતમાં જોવા મળે છે. આ લક્ષણો કેન્સર જેવી ખતરનાક બીમારીની શરૂઆત તરફ ઈશારો કરે છે. આ લક્ષણો જણાય તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવી લેવું જોઈએ.
જે પણ મહિલાના પિરિયડ્સ લાંબા સમય સુધી ચાલે છે તેમણે આ લક્ષણને સામાન્ય સમજી ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં. આ સિવાય વજાઈનામાંથી પાણી જેવું કે ગુલાબી કે ભૂરા રંગનું ડિસ્ચાર્જ થતું હોય તો તેને પણ ઇગ્નોર કરવું નહીં તે સર્વાઇકલ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. વજાનલ એરિયામાંથી લોહી કે પછી દુર્ગંધ આવતી હોય તો પણ સાવધાન થઈ જવું. પેશાબ કરતી વખતે દુખાવો થવો પણ સર્વાઇકલ કેન્સર તરફ ઈશારો હોઈ શકે છે.
પેટના નીચેના ભાગમાં અને કુલ્હાની વચ્ચે સતત દુખાવો થવો સર્વાઇકલ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જણાવી દઈએ કે ઘણા દર્દીને સર્વાઇકલ કેન્સરમાં પીઠના નીચેના ભાગમાં અને પગમાં પણ દુખાવો થઈ શકે છે. જ્યારે કેન્સર ફેલાવવા લાગે છે ત્યારે આ પ્રકારના લક્ષણો સામનો કરવો પડે છે. કેન્સર વધતું હોય ત્યારે વજન અચાનક ઘટવા લાગે છે અને સતત થાક લાગે છે.
કઈ ઉંમરની મહિલાઓને જોખમ વધારે ?
35 થી 44 વર્ષની મહિલાઓમાં સર્વાઇકલ કેન્સર થવાનું જોખમ સૌથી વધારે હોય છે જોકે 65 વર્ષ કે તેનાથી વધુની વયે પણ મહિલાઓ આ કેન્સરનો ભોગ બની શકે છે. તમારી જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે સર્વાઇકલ કેન્સર એચપીવી વાયરસના કારણે થાય છે આ વાયરસ કોઈપણ ઉંમરમાં થઈ શકે છે.
સર્વાઇકલ કેન્સરને લઈને 21 થી 29 વર્ષની ઉંમરમાં દર 3 વર્ષે પેપ ટેસ્ટ અને 30 થી 65 વર્ષની ઉંમરમાં દર 5 વર્ષે એચપીવી અથવા પેપ ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સર્વાઇકલ કેન્સરને લઈને લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે ઉદ્દશથી જાન્યુઆરી મહિનાને સર્વાઇકલ કેન્સર જાગૃતિ માસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જેમાં મહિલાઓમાં વધતાં કેન્સરના કેસનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે જાગૃતિ વધારવી, રસીકરણ અને ચેકઅપને મહત્વ આપવામાં આવે છે. જેથી આ કેન્સરને ખતમ કરવાનું વૈશ્વિક લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
