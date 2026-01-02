Healthy Flour: ચણાનો લોટ કે રાગીનો લોટ, હેલ્થ માટે કયો લોટ સૌથી વધારે ફાયદાકારક
Healthy Flour: રોટલી ભારતીય ભોજનનો મહત્વનો ભાગ હોય છે. સ્વસ્થ રહેવા માટે લોકો અલગ અલગ લોટની રોટલી ખાતા હોય છે. જેમાં ચણાના લોટ અને રાગીના લોટનો પણ સમાવેશ થાય છે. આજે તમને જણાવીએ હેલ્થ માટે કયા લોટની રોટલી વધારે સારી.
Healthy Flour: ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન અને રાગી બંને સુપરફૂડ જ છે પરંતુ લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ અલગ પ્રકારના લોટની રોટલી ખાવાનું પસંદ કરતા થયા છે. રાગીના લોટનો ઉપયોગ અને ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ રોટલી બનાવવા માટે ખૂબ કરવામાં આવે છે. આ બંને લોટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. પરંતુ તેમ છતાં મનમાં પ્રશ્ન આવે કે ચણાનો લોટ વધારે સારો કે રાગીનો લોટ?
કઈ વ્યક્તિ માટે કયો લોટ વધારે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે તે વાતનો આધાર વ્યક્તિના શરીરની જરૂરિયાત પર છે. બંને લોટ સુપર ફૂડ છે અને બંને ખાવાથી ફાયદો થાય છે. શરીરની જરૂરિયાત અનુસાર તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે.
ચણાનો લોટ
ચણાના લોટ પ્રોટીનનું પાવર હાઉસ ગણાય છે. જે લોકો બોડી બનાવવા માંગે છે એટલે કે વજન ઓછું કરીને મસલ્સ ડેવલપ કરવા માંગે છે તેમણે ચણાનો લોટ ખાવો જોઈએ તેમને ચણાનો લોટ ફાયદો કરે છે. ચણાના લોટમાં રાગી કરતાં વધારે પ્રોટીન હોય છે. ચણાના લોટમાં ગ્લાઈસેમિક ઇન્ડેક્સ પણ ઓછો હોય છે તેથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે પણ આ લોટ સારો છે તેને ખાવાથી અચાનક સુગર વધતું નથી. હાઈ પ્રોટીન અને ફાઇબરના કારણે ચણાના લોટની રોટલી ખાશો તો લાંબા સમય સુધી ભૂખ નહીં લાગે.
રાગીનો લોટ
જે લોકોના શરીરમાં કેલ્શિયમની ખામી હોય અથવા તો લોહીની ખામી હોય તેમણે રાગીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. રાગી હાડકાં અને આયરન વધારવા માટે વરદાન સમાન અનાજ છે. રાગીમાં અન્ય અનાજની સરખામણીમાં સૌથી વધારે કેલ્શિયમ હોય છે, જેના કારણે રાગી હાડકા અને દાંત માટે બેસ્ટ ગણાય છે. રાગીનો લોટ આયરનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. તેનાથી હિમોગ્લોબિન વધારવામાં મદદ મળે છે. રાગીમાં ડાયેટરી ફાઇબર વધારે હોય છે તેથી તે કબજિયાતની સમસ્યા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
કોણે કયા લોટનો ઉપયોગ કરવો ?
જે લોકોને બોડી બનાવી હોય અથવા જેમને ડાયાબિટીસ હોય તેમના માટે ચણાનો લોટ સૌથી સારો ગણાય છે કારણ કે તે મસલ્સ ડેવલપ કરવામાં મદદ કરે છે અને ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ તેમાં ઓછો હોય છે. રાગીનો લોટ પણ વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે પરંતુ ચણાનો લોટ હાઈ પ્રોટીન હોવાથી ફેટ લોસમાં વધારે અસરકારક સાબિત થાય છે.
જે લોકોના હાડકા નબળા હોય અથવા લોહીની ઉણપ હોય તેમણે ડાયટમાં રાગીનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. રાગીના લોટની રોટલી બાળકો માટે પણ સૌથી સારી ગણાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
