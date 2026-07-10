Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /સાવધાન! 15 વર્ષથી નાના બાળકો માટે ઘાતક છે ચાંદીપુરા વાયરસ; આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કરી ગાઈડલાઈન, જાણો લક્ષણો અને બચાવ

સાવધાન! 15 વર્ષથી નાના બાળકો માટે ઘાતક છે 'ચાંદીપુરા વાયરસ'; આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કરી ગાઈડલાઈન, જાણો લક્ષણો અને બચાવ

સૌપ્રથમ આ વાયરસ ૧૯૬૫માં મહારાષ્ટ્રના ચાંદીપુરા ગામમાં જોવા મળ્યો હતો . 15 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોમાં આ ચેપ જોવા મળે છે. જો લક્ષણો દેખાય તો તત્કાલ સારવાર લેવી જરૂરી છે. આરોગ્ય વિભાગે ચાંદીપુરા વાયરલને લઈને લોકોને જાગૃત કરવા મહત્વની જાણકારી આપી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:38 PM IST
સાવધાન! 15 વર્ષથી નાના બાળકો માટે ઘાતક છે 'ચાંદીપુરા વાયરસ'; આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કરી ગાઈડલાઈન, જાણો લક્ષણો અને બચાવ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 1 કલાક માટે કાકીએ ભત્રીજી સામે મૂકી એવી શરત કે રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે!
Ghazipur Crime News19 min ago
2
Chronic Kidney Disease Youth33 min ago
3
health34 min ago
4
Maximum childbirths1 hr ago
5
Tata Motors Prawaas 5.01 hr ago