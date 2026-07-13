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Chandipura Virus: ચાંદીપુરા વાયરસ ખૂબ જ ઝડપથી બાળકના મગજને કરે પ્રભાવિત, 3 દિવસની અંદર બની શકે જીવલેણ

Chandipura Virus: ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસે ફરી એકવાર બાળકોના માતાપિતાની ચિંતા વધારી છે. આ વાયરસના કારણે 3 બાળકોના મોત થઈ ચુક્યા છે. ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને આરોગ્ય વિભાગ પણ એલર્ટ થઈ ગયું છે. આ વાયરસ બાળક માટે 2 થી 3 દિવસમાં જ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો તમને જણાવીએ ચાંદીપુરા વાયરસ કેવી રીતે શરીરને નુકસાન કરે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:59 AM IST
Chandipura Virus: ચાંદીપુરા વાયરસ ખૂબ જ ઝડપથી બાળકના મગજને કરે પ્રભાવિત, 3 દિવસની અંદર બની શકે જીવલેણ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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