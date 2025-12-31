ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ચમત્કારિક છે આ સસ્તુ શાક, માત્ર 5 રૂપિયામાં સુગરમાં મળશે રાહત
Onion May Reduce Blood Sugar: ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવામાં ડુંગળીને ખુબ અસરકારક માનવામાં આવે છે. યોગ્ય માત્રામાં ડુંગળીનું સેવન કરવાથી શુગર લેવલને 50 ટકા સુધી ઘટાડી શકાય છે. તેનો ખુલાસો એક સ્ટડીમાં થયો છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે સૌથી સસ્તી સારવાર ડુંગળી હોઈ શકે છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા 10 કરોડને પાર પહોંચી ગઈ છે. પ્રી-ડાયાબિટીસ દર્દીઓની સંખ્યા તો તેનાથી પણ વધારે છે. આ આંકડો થોડા સમય પહેલા સામે આવેલા ICMR ના અભ્યાસમાં સામે આવ્યો હતો. ડાયાબિટીસની બીમારી દુનિયામાં ખુબ ઝડપથી વધી રહી છે. ધીરે-ધીરે ડાયાબિટીસની બીમારી મહામારીનું રૂપ લઈ રહી છે. તેને કંટ્રોલ કરવી ખુબ જરૂરી થઈ ગઈ છે.
ડાયાબિટીસ એક એવી કંડીશન હોય છે, જેમાં વ્યક્તિના શરીરમાં ઇંસુલિન રજિસ્ટેન્સ પેદા થાય છે કે ઇંસુલિન બનવાનું બંધ થઈ જાય છે. તેનાથી શરીરનું બ્લડ શુગર લેવલ વધી જાય છે અને આ બીમારી થઈ જાય છે. ડાયાબિટીસ શરીરના દરેક અંગોને ખોખલા કરી દે છે અને તેના કારણે તમામ લોકો હાર્ટ સમસ્યાનો શિકાર થાય છે.
પાછલા વર્ષે બહાર આવેલા એક અભ્યાસમાં ડાયાબિટીસને કાબૂમાં રાખવાનો સૌથી સસ્તો અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ રસ્તો સામે આવ્યો હતો. બ્રિટિશ વેબસાઈટ એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર, આ અભ્યાસ અમેરિકાના સેન ડિએગોમાં યોજાયેલી એન્ડોક્રાઈન સોસાયટીની વાર્ષિક બેઠકમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આમાં સંશોધકોએ જણાવ્યું કે ડુંગળી ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવામાં ઘણી અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.
રિસર્ચરોએ જણાવ્યું કે શુગરના દર્દી જો નિયમિત રૂપથી યોગ્ય માત્રામાં ડુંગળીના અર્ક (Onion Extract)નું સેવન કરો તો તેનું બ્લડ શુગર લેવલ 50 ટકા સુધી ઘટાડી શકાય છે. રિસર્ચમાં ડુંગળીને શુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવાનો સૌથી સસ્તો અને આસાન ઉપાય જણાવવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આ રિસર્ચ ડાયાબિટીક ઉંદરો પર કરવામાં આવ્યો હતો. રિસર્ચ દરમિયાન સંશોધકોને ચોંકવનારા પરિણામો મળ્યા હતા.
સંશોધનમાં, ડાયાબિટીસના ઉંદરોને દરરોજ 200, 400 અને 600 મિલિગ્રામ ડુંગળીનો અર્ક આપવામાં આવ્યો હતો. થોડા અઠવાડિયા સુધી ડુંગળીનો રસ પીધા પછી આ ઉંદરોની બ્લડ શુગર 35 થી 50 ટકા ઘટી ગઈ. ડુંગળીનો અર્ક પીવાથી ઉંદરોનું વજન પણ જળવાઈ રહેતું હતું. આના પરથી એ પણ અંદાજ લગાવી શકાય છે કે ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવાની સાથે ડુંગળીના અર્કથી વજન પણ કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
ડાયાબિટીસને નેચરલ રીતે કંટ્રોલ કરવા માટે હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ, નિયમિત રૂપથી કસરત, સારૂ ડાઇટ અને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ ખુબ જરૂરી છે. શુગર લેવલને દરરોજ મોનિટરિંગ કરવું જરૂરી છે. શુગરના દર્દીઓએ ખાવા-પીવામાં ખુબ સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને ડોક્ટર કે ડાઇટિશિયનની સલાહને ફોલો કરવી જોઈએ. સમય-સમય પર ડોક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે