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Chest Burning: દર વખતે છાતીમાં બળતરા એસિડીટીના કારણે જ ન હોય, આ ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ પણ હોય શકે

Chest Burning: જો તમને વારંવાર છાતીમાં બળતરાનો અનુભવ થાય છે તો દર વખતે આ સમસ્યા ફક્ત એસિડીટીના કારણે હોય તેવું જરૂરી નથી. 3 ગંભીર બીમારીની શરુઆતમાં પણ છાતીમાં બળતરાનું લક્ષણ જોવા મળે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:46 AM IST
Chest Burning: દર વખતે છાતીમાં બળતરા એસિડીટીના કારણે જ ન હોય, આ ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ પણ હોય શકે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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દર વખતે છાતીમાં બળતરા એસિડીટીના કારણે જ ન હોય, આ ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ પણ હોય શકે
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