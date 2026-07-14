/છાતીનો દુખાવો ન કરો ઇગ્નોર: જાણો ગેસ અને હાર્ટ એટેકના દુખાવા વચ્ચેનો અસલી તફાવત

Chest Pain: શું તમને વારંવાર છાતીમાં દુખાવો થાય છે અને તમે દર વખતે આ દુખાવાને હ્રદય રોગનો હુમલો સમજી ડરી જાવ છો? જો હાં, તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. કારણ કે છાતીમાં દુખાવો દર વખતે હાર્ટ એટેક હોતો નથી. ઘણીવાર ગેસને કારણે પણ તમને છાતીમાં દુખાવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. કેટલાક લોકોને વધુ મસાલેદાર, વાસી કે તળેલું ખાધા બાદ પણ છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે. હવે તમે વિચારી રહ્યાં હશો કે તે કેવી રીતે જાણવું કે છાતીમાં દુખાવો હાર્ટ એટેકનો સંકેત છે કે માત્ર ગેસને કારણે થઈ રહ્યો છે? તો આવો આ વિશે આર્ટેમિસ હોસ્પિટલના એનઆઈસી એન્ડ ક્લિનિકલ કાર્ડિયોલોજીના ચીફ ડો. રાહુલ મેહરોત્રા પાસેથી જાણીએ.
ગેસનો દુખાવો
જ્યારે ગેસને કારણે છાતીમાં દુખાવો થાય છે તો તે સામાન્ય રીતે સોઈ ખુંચવા જેવું લાગી શકે છે. આ દુખાવો ઝડપી અને ધીમે-ધીમે થાય છે. ગેસનો દુખાવો, છાતી કે પેટના ઉપરના ભાગમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસી રહ્યો હોય તેવો અનુભવ થઈ શકે છે. દુખાવાની સાથે ઓડકાર આવવા, પેટ ફૂલવું કે બ્લોટિંગ, ગેસ નીકળવા જેવા લક્ષણનો અનુભવ થાય છે. જો તમને આ પ્રકારનો દુખાવો થઈ રહ્યો છે અને વારંવાર ઓડકાર આવી રહ્યાં છે તો આ ગેસને કારણે થઈ શકે છે. ગેસને કારણે ભોજન પચાવવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે અને કેટલાક લોકોને કબજીયાત, અપચો કે ખાટ્ટા ડકાર જેવી સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
હાર્ટ એટેકનો દુખાવો
માત્ર ગેસને કારણે નહીં, હાર્ટ એટેક આવવા પર પણ છાતીમાં દુખાવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરંતુ હાર્ટ એટેકમાં દુખાવાનો અલગ અનુભવ થઈ શકે છે. જ્યારે હાર્ટ એટેકને કારણે છાતીમાં દુખાવો થાય છે તો તે સામાન્ય દુખાવાથી અલગ હોઈ શકે છે. આ દુખાવો છાતીની વચ્ચો-વચ્ચ ઝડપી ભાર સાથે થઈ શકે છે. હાર્ટ એટેકને કારણે છાતીમાં ખેંચાણ અને ભારેપણું લાગી શકે છે. હાર્ટ એટેકને કારણે થનાર દુખાવો લાંબા સમય સુધી રહે છે. કેટલાક લોકોમાં તે ડાબા હાથ, ખભા, ગરદન, જડબા અને પીઠ સુધી ફેલાઈ શકે છે. આ સાથે શ્વાસ ચઢવો, ઠંડો પરસેવો, ઉબકા, નબળાઈ, થાક, ચક્કર કે ગભરામણ જેવા લક્ષણ જોવા મળી શકે છે.
સામાન્ય રીતે ગેસને કારણે છાતીમાં દુખાવો તીખું કે મસાલેદાર ભોજન બાદ શરૂ થઈ શકે છે. જો સીડીઓ ચઢવા કે કોઈ કસરત કર્યા બાદ વારંવાર છાતીમાં દુખાવો થાય તો તે હાર્ટ એટેક કે હ્રદય રોગનો સંકેત હોઈ શકે છે. હાર્ટ એટેકનો દુખાવો ક્યારેક અચાનકથી આરામ કરવા દરમિયાન પણ થઈ શકે છે.
Disclaimer: આમ તો ગેસ અને હાર્ટ એટેકને કારણે થનાર છાતીમાં દુખાવો અલગ-અલગ હોઈ છે. પરંતુ જો તમને દુખાવામાં તફાવત સમજાતો નથી તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. વિલંબ કર્યા વગર ડોક્ટરની સલાહ લો અને તપાસ કરાવો.