Health Tips: જમ્યા પછી આ વસ્તુ ખાવાથી ઘટી શકે છે કોલેસ્ટ્રોલ, પેટ અને કમરની ચરબી પણ ઓગળવા લાગશે

Fennel Seeds Health Benefits: વરિયાળી એવી વસ્તુ છે જે શરીરની નાની-મોટી અનેક સમસ્યા દુર કરી શકે છે. જમ્યા પછી સાકર અને વરિયાળી ખાવાથી શરીરને થતા લાભ વિશે આજે તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ. વરિયાળીથી થતા આ લાભ વિશે તમે આજ સુધી નહીં જાણ્યું હોય.
 

Fennel Seeds Health Benefits: રેસ્ટોરન્ટમાં જમ્યા પછી વરિયાળી સર્વ કરવામાં આવે છે. તેનું કારણ છે કે વરિયાળીથી ખોરાકનું પાચન સારી રીતે થાય છે. જમ્યા પછી પેટમાં ગેસ, એસિડિટી જેવી તકલીફો રહેતી હોય તો પણ વરિયાળી ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેમાં પણ જો તમે વરિયાળી સાકર સાથે ખાવાનું રાખો છો તો તેનાથી શરીરને અન્ય લાભ પણ થાય છે. આજે તમને વરિયાળી અને સાકરથી થતા આવા લાભ વિશે જણાવીએ. 

વરિયાળીના પોષકતત્વો અને ઔષધીય ગુણ

વરિયાળી સ્વાદમાં થોડી મીઠી લાગે છે અને તેમાંથી ખાસ પ્રકારની સુગંધ આવે છે. આ સુગંધ શ્વાસની દુર્ગંધ દુર કરી દે છે. વરિયાળી પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. વરિયાળી સાથે સાકર ખાવાથી પેટ હળવું રહે છે અને મોં માંથી વાસ પણ આવતી નથી. 

આયુર્વેદમાં પણ વર્ષોથી વરિયાળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વરિયાળી કેટલીક બીમારીઓની સારવારમાં ઉપયોગી છે. વરિયાળી વિટામિન, ફાઈબર, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમથી ભરપુર હોય છે. વરિયાળીમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ ભરપુર માત્રામાં હોય છે. વરિયાળી બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલને સંતુલિત રાખે છે. કેટલાક નુસખામાં પણ વરિયાળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શરીરને ઝડપથી લાભ થાય છે. 

વરિયાળી સાથે થોડી માત્રામાં સાકર લેવાથી ભોજન પ્રતિ રુચિ વધે છે. વરિયાળી અને સાકર ખાવાથી પાચન સંબંધિત પરેશાની દુર થાય છે. વરિયાળીમાં ફાઈબર હોય છે જે કબજિયાતથી બચાવે છે અને આંતરડાને સાફ રાખે છે. વરિયાળીમાં પાચક એન્જાઈમને સક્રિય કરવાના ગુણ હોય છે જેના કારણે પાચન સારું રહે છે. 

વરિયાળી અને સાકર આંખને પણ ફાયદો કરે છે. તેનાથી યાદશક્તિ પણ વધે છે. યાદશક્તિ માટે વરિયાળી, સાકર અને બદામ એકસાથે ખાવા જોઈએ. આ વસ્તુઓનો પાવડર બનાવીને પણ લઈ શકાય છે. તેનું સેવન કરવાથી સ્ટ્રેસ પણ ઓછો થઈ શકે છે.

શરીરને ડિટોક્સ કરવા માટે વરિયાળી ઉપયોગી છે. તેના માટે રોજ રાત્રે 1 ગ્લાસ પાણીમાં 1 ચમચી વરિયાળી પલાળી દેવી. સવારે આ પાણી ખાલી પેટ પી લેવું. તેનાથી શરીરમાં રહેલા ઝેરી તત્વો પેશાબ વાટે નીકળી જાય છે. 

વરિયાળીનું પાણી રોજ પીવાથી મહિલાઓને માસિક સમયે થતી સમસ્યાઓથી છુટકારો મળી શકે છે. તેનાથી ત્વચા પર પણ ચમક આવે છે. વરિયાળીનું પાણી પીવાથી એસિડિટી પણ મટે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

