Neem and Mishri: સાકર અને લીમડાના પાન ખાવાથી બચી શકાય છે બીમારીથી, શરીરને નિરોગી રાખવાનો સૌથી સરળ રસ્તો
Neem and Mishri Benefis: કુદરતે આપણને કેટલીક એવી વસ્તુઓ આપી છે જે શરીર માટે દવા જેવું કામ કરે છે. આવી જ વસ્તુઓમાંથી એક છે લીમડો. લીમડો કોઈપણ જગ્યાએથી ફ્રીમાં મળી જતી ઔષધી છે. લીમડાના પાનને સાકર સાથે ખાવામાં આવે તો તે શરીરને ગજબના ફાયદા કરે છે.
Neem and Mishri Benefis: કેટલીક જડીબુટ્ટી એટલી અસરદાર હોય છે કે નિયમિત તેનું સેવન કરવાથી બીમારીથી બચી રહેવામાં મદદ મળે છે. લીમડો આવી જ એક જડીબુટ્ટી છે જે સ્કિનથી લઈને શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગોને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. કડવો લીમડો એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, એન્ટિ બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટ્રી ગુણથી ભરપૂર હોય છે. લીમડો બ્લડ સાફ રાખવામાં અને પાચન તંત્રને સુધારવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી સ્કિનની રંગત પણ ખીલી જાય છે. લીમડાનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન પર થતી સમસ્યાઓનો પણ ઈલાજ થઈ જાય છે.
લીમડાનું સેવન કરવાથી બ્લડ સુગર બ્લડ પ્રેશર અને લીવરનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. લીમડાના પાન અને ફૂલનો કાઢો બનાવીને આયુર્વેદમાં ઇમ્યુનિટી વધારવામાં ક્રોનિક બીમારીઓને રોકવામાં અને શરીરની સફાઈ કરવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જો લીમડાનું સેવન તમે સાકર સાથે કરો છો તો તેના લાભ પણ વધી જાય છે. આ બંને વસ્તુ શરીરને ઠંડક પહોંચાડે છે. શરીરની ગરમીના કારણે થતી સમસ્યાઓ દૂર કરવી હોય અને શરીરને નબળાઈ દૂર કરવી હોય તો સાકર અને લીમડો દવા જેવું કામ કરે છે. આજે તમને પણ જણાવીએ કે લીમડાના પાન અને સાકરને એક સાથે ખાવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે.
આયુર્વેદ અનુસાર લીમડાના ફૂલનું સેવન કરવાથી શરીરની ગરમી શાંત કરવામાં મદદ મળે છે. લીમડાના ફૂલ પિત્ત શાંત કરનાર માનવામાં આવે છે. ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ગરમીની શરૂઆત થાય ત્યારે લીમડાના પાનનું સેવન કરવાની પરંપરા છે. લીમડાના ગુણની વાત કરીએ તો તે એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ગુણથી ભરપૂર હોય છે જે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે અને ક્રોનિક બીમારીનું જોખમ ઘટાડે છે.
લીમડાના પાનનું સેવન કરવાથી પાચન દૂરસ્થ રહે છે. લીમડાના પાનમાં એવા બે તત્વ હોય છે જે ખરાબ બેક્ટેરિયાને મારે છે અને ગુડ બેક્ટેરિયાને વધારે છે. લીમડાના પાનનું સેવન કરવાથી કોલનની સફાઈ થાય છે. લીમડાના પાન એન્ટી ડાયાબિટીસ ગુણથી ભરપૂર હોય છે જે સુગરને નોર્મલ કરે છે.
આયુર્વેદ અનુસાર સાકરનો સ્વાદ મીઠો હોય છે અને તેનું સેવન કરવાથી ઉધરસની સમસ્યાથી મુક્તિ મળી જાય છે. સાકર ખાવાથી શરદી ઉધરસથી પણ બચાવ થાય છે ઈમ્યુનિટી મજબૂત કરવામાં અને હિમોગ્લોબિનનું સ્તર વધારવામાં પણ સાકર મદદ કરે છે. સાકર એનીમિયા, ચક્કર આવવા, થાક લાગવો અને નબળાઈ દૂર કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. જમ્યા પછી સાકર સાથે થોડી વરીયાળી ખાઈ લેવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યા જેમકે એસિડિટી બ્લોટીંગ રાહત મળે છે. સાકરને લીમડા સાથે ખાવાથી તેના ફાયદા વધી જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
