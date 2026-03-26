Chia seeds vs Sabja seeds: ઉનાળામાં ચિયા સીડ્સ ખાવા તે તકમરિયાં ? જાણો હેલ્થ માટે કયા બીજ બેસ્ટ
Chia seeds vs Sabja seeds: ચિયા સીડ્સ અને તકમરિયાં જેને સબજા સીડ્સ કહેવામાં આવે છે તે બંને અલગ અલગ દાણા હોય છે. આ દાણા પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. આજે જાણીએ ચિયા સીડ્સ અને સબજા સીડ્સ વચ્ચે શું અંતર હોય અને તેમાંથી કયા દાણા હેલ્થ માટે વધારે લાભકારી છે.
- તકમરિયાં અને ચિયા સીડ્સનો તફાવત.
- ઉનાળામાં તકમરિયાં ખાવાના ફાયદા.
- ગરમીના દિવસોમાં તકમરિયાં બળતરાને શાંત કરવામાં મદદ કરશે.
Trending Photos
Chia seeds vs Sabja seeds: ચિયા સીડ્સ અને સબજા સીડ્સ જેને ગુજરાતીમાં તકમરિયાં કહેવામાં આવે છે તે બંને દાણાને લઈને કેટલાક લોકોના મનમાં મૂંઝવણ હોય છે. ઘણા લોકો આ બંને દાણાંને એક જ સમજે છે. પરંતુ ચિયા સીડ્સ અને તકમરિયાં બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે બંનેના ગુણ પણ અલગ છે અને તેનાથી થતા ફાયદા વચ્ચે પણ અંતર છે. ઉનાળાની સીઝન ચાલી રહી છે ત્યારે આ બે દાણામાંથી કયા દાણા હેલ્થ માટે સારા ચાલો જાણીએ.
ચિયા સીડ્સ અને તકમરિયાં વચ્ચેનો તફાવત
1. તકમરિયાં જેને સબજા સીડ્સ પણ કહે છે તે મીઠી તુલસીના માંજરમાંથી મળે છે. જ્યારે ચિયા સીડ્સ ચિયા નામના છોડમાંથી મળે છે.
2. ચિયા સીડ્સ દેખાવમાં ગ્રે જેવા હોય છે અને ચીકણા હોય છે. જ્યારે સબજા સીડ્સ એટલે કે તકમરીયા કાળા રંગના હોય છે અને તે ખરબચડા હોય છે.
3. ચિયા સીડ્સનો ઉપયોગ પાણીમાં પલાળીને અથવા તો સ્મુધી, ઓટ મીલ સહિતની વસ્તુઓમાં કરવામાં આવે છે જ્યારે તકમરિયાંનો ઉપયોગ ફાલુદા સહિતની વસ્તુમાં કરવામાં આવે છે.
4. ચિયા સીડ્સ આખી રાત પાણીમાં પલાળો તો સવારે પાણી જેલી જેવું લાગે છે જ્યારે તકમરિયાં પાણીમાં ફૂલીને તરવા લાગે છે તે ચીકણા કે જેલી જેવા થતા નથી.
તકમરિયાં ખાવાના ફાયદા
તુલસીના બીજ જેને તકમરિયાં પણ કહેવાય છે તેને ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય લાભ થઈ શકે છે. તકમરિયાં પાચનમાં સહાયતા કરે છે હાર્ટ હેલ્થ સુધારે છે અને ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. ગરમીના દિવસોમાં રોજ ખાલી પેટ તકમરિયાં પીવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવામાં મદદ મળે છે. પલાળેલા તકમરિયાં સ્કિન અને વાળને પણ સુંદર બનાવે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ઉનાળામાં તકમરિયાં પીવાથી શરીરને ઠંડક મળે છે. ગરમીના દિવસોમાં તકમરિયાં એસિડિટીના કારણે થતી બળતરાને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે અને યુરિન સંબંધિત સમસ્યાથી પણ રાહત આપે છે.
ચિયા સીડ્સના ફાયદા
ચિયા સીડ્સ પણ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. ચિયા સીડ્સ ફાઇબર, ઓમેગા 3, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે તે હાર્ટ હેલ્થ સુધારવા મદદ કરે છે પાચનતંત્રને હેલ્ધી રાખે છે અને વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. ચિયા સીડ્સ હાડકાને મજબૂત બનાવવા માટે પણ ફાયદાકારક છે, તે પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે. ચિયા સીડ્સ બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. સૌથી વધારે ચિયા સીડ્સનો ઉપયોગ વજન ઘટાડવા માટે કરવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે