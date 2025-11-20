Chia Seeds: ચિયા સીડ્સ પાણી સાથે ખાવા કે દૂધ સાથે? આજે જાણો ચિયા સીડ્સ ખાવાની ફાયદાકારક રીત
Chia Seeds Benefits: ચિયા સીડ્સને પાણીમાં પલાળીને ખાવા કે દૂધમાં પલાળીને ખાવા તે અંગે ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે. તો આજે તમને જણાવીએ ચિયા સીડ્સ ખાવાની સાચી રીત કઈ છે અને કઈ રીતે ચિયા સીડ્સ ખાવાથી વધારે લાભ થાય.
Chia Seeds Benefits: ચિયા સીડ્સ સુપર ફૂડ છે જેને ખાવા ફાયદાકારક ગણાય છે. ચિયા સીડ્સ ફાઇબર, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટસ થી ભરપૂર હોય છે. ચિયા સીડ્સને હંમેશા પલાળીને ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ચિયા સીડ્સને સૂકા ખાવામાં આવે તો તે અસુવિધા ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેથી તેને પલાળીને ખાવા જરૂરી છે. પરંતુ ચિયા સીડ્સને પલાળવાની વાતમાં ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે આ દાણાને પાણીમાં પલાળવા કે દૂધમાં પલાળવા ? તો ચાલો તમને જણાવીએ ચિયા સીડ્સ ખાવાની સાચી રીત કઈ છે અને કઈ વસ્તુમાં પલાળીને ખાવાથી વધારે ફાયદો થાય છે.
ચિયા સીડ્સ પાચનને સુધારે છે, તેનાથી ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે અને બ્લડ સુગર પણ કંટ્રોલમાં રહે છે. આ ઉપરાંત હાર્ટ હેલ્થ માટે પણ ચિયા સીડ્સ ફાયદાકારક છે. ચિયા સીડ્સ ખાવાથી મેટાબોલીઝમ બુસ્ટ થાય છે. જો તમે નિયમિત ચિયા સીડ્સ ખાવ છો તો પાચન સુધરે છે અને વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ મળે છે.
ચિયા સીડ્સને હંમેશા પલાળીને ખાવા જોઈએ. ચિયા સીડ્સ ખાવાની સૌથી સારી રીત છે તેને પાણીમાં પલાળીને ખાવા. પાણીમાં પલાળવાથી ચિયા સીડ્સ જેલી જેવા ફૂલી જાય છે અને તેનું પાચન પણ સરળતાથી થાય છે. ચિયા સીડ્સને પાણી ઉપરાંત સ્મુધીમાં કે ઓટ્સમાં મિક્સ કરીને પણ ખાઈ શકાય છે.
પાણીમાં પલાળેલા ચિયા સીડ્સ ખાવાથી થતા લાભ
પાણીમાં પલાળેલા ચિયા સીડ્સ ખાવાથી પાચન સુધરે છે. ચિયા સીડ્સને પાણીમાં પલાળીને ખાવામાં આવે તો ગટ મોબિલિટી વધે છે. પાણીમાં પલાળેલા ચિયા સીડ્સ ખાવાથી વજન ઓછું કરવામાં ફાયદો થાય છે. પાણીમાં પલાળેલા ચિયા સીડ્સ ખાવાથી હાઇડ્રેશન વધે છે.
દૂધમાં પલાળેલા ચિયા સીડ્સ ખાવાથી થતા લાભ
ચિયા સીડ્સને દૂધમાં પલાળીને ખાવાથી પણ ફાયદો થાય છે. જેમકે દૂધમાં પલાળેલા ચિયા સીડ્સ ખાવાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. આ સિવાય દૂધમાં પલાળેલા ચિયા સીડ્સ ખાવાથી લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રહે છે. જેના કારણે વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
