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Thumb Sucking: અંગૂઠો ચુસવાની આદતથી બાળકને થતા નુકસાન અને આ કુટેવ છોડાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો

Thumb Sucking Habit: ઘણા બાળકોને અંગૂઠો ચુસવાની આદત હોય છે. બાળકો નાના હોય ત્યારે તો ક્યુટ લાગે છે પણ જો 2 વર્ષ પછી પણ આ આદત ન છુટે તો તેનાથી બાળકને જ નુકસાન થવા લાગે છે. ચાલો તમને જણાવીએ બાળકની અંગૂઠો ચુસવાની કુટેવથી તેને કેવા નુકસાન થાય અને આ આદત કેવી રીતે છોડાવવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:47 PM IST
Thumb Sucking: અંગૂઠો ચુસવાની આદતથી બાળકને થતા નુકસાન અને આ કુટેવ છોડાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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અંગૂઠો ચુસવાની આદતથી બાળકને થતા નુકસાન અને આ કુટેવ છોડાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો
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