/Thumb Sucking: અંગૂઠો ચુસવાની આદતથી બાળકને થતા નુકસાન અને આ કુટેવ છોડાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો

Thumb Sucking Habit: એવા અનેક નાના બાળકો હશે જે અંગૂઠો ચૂસતા હોય. મોટાભાગે રાત્રે સૂતી વખતે બાળક અંગૂઠો વધારે ચૂસે છે. નાના બાળકો શાંત હોય અને આરામની સ્થિતિમાં હોય ત્યારે અંગૂઠો ચુસવા લાગે છે. અંગૂઠો ચુસવાની આદત પાંચ વર્ષ સુધીના બાળકોમાં વધારે જોવા મળે છે. જોકે આ આદત નાની ઉંમરમાં છૂટી ન જાય તો તેના કારણે બાળકને નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
નવજાત બાળકની અંગૂઠો ચૂસવાની આદત જો ચાર પાંચ વર્ષ સુધી પણ ન છૂટે તો તેના કારણે બાળકને ગંભીર સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. જો આ ઉંમર સુધી બાળક અંગૂઠો ચૂસવાનું ન છોડે તો માતા પિતાએ અંગૂઠો ચૂસવાની આદત છોડાવવાના પ્રયત્નો શરૂ કરી દેવા જોઈએ તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
બાળક અંગૂઠો ક્યારે ચૂસે ?
- મોટાભાગે બાળક ભૂખ લાગે ત્યારે, થાકેલું હોય ત્યારે, ઊંઘ આવતી હોય ત્યારે અને ઊંઘમાં હોય ત્યારે અંગૂઠો વધારે ચૂસે છે.
અંગૂઠો ચૂસવાની આદતથી થતા નુકસાન
અંગૂઠો ચુસવાની આદત કઈ રીતે છોડાવવી ?
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)