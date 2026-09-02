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Childhood Obesity: નાનપણની સ્થૂળતા ભવિષ્ય માટે ખતરનાક, સ્થૂળ બાળકને ડાયાબિટીસ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનું જોખમ વધારે

Childhood Obesity: ભારતમાં બાળકોમાં સ્થૂળતાની સમસ્યા જોવા મળે છે. સ્થૂળતાની સમસ્યા નાનપણથી હોય તો તે બાળકના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે. એટલા માટે જ જરૂરી છે કે બાળકના વજન પર નાનપણથી નજર રાખવામાં આવે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:50 AM IST
Childhood Obesity: નાનપણની સ્થૂળતા ભવિષ્ય માટે ખતરનાક, સ્થૂળ બાળકને ડાયાબિટીસ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનું જોખમ વધારે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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